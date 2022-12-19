Для начинающей художницы Макки Толдиевой она стала своего рода первой выставкой картин и стимулом к раскрытию своего художественного потенциала.

Стремление к изобразительному искусству пробуждается, как правило, у творческих людей с раннего детства, но в силу каких-то обстоятельств оно уходит на дальний план, однако потребность остаётся на всю жизнь. Поэтому часто случается так, что в зрелом возрасте, с уже устоявшимся жизненным укладом, творческая личность начинает вдруг проявлять себя и свои возможности. Так получилось и с нашей героиней, которая начала рисовать после 55 лет.

Родилась наша художница в посёлке Карца в Северной Осетии, в большой и дружной семье Юнуса и Мадинат Мейриевых. Девочка начала рисовать с тех пор, как взяла в руки карандаш. Сказать, что родители развивали творческие способности Макки, будет неправдой. Им просто некогда было этим заниматься. Это было время, когда ингуши массово возвращались из ссылки на родину и обустраивали свой быт. Как правило, семьи были большие. У супругов Мейриевых подрастали один за другим пятеро сыновей и четыре дочери, которых надо было накормить, одеть, обуть и, главное, дать им образование.

Дети учились хорошо, не создавали проблем родителям, но, помимо учёбы, на каждом из них лежало определённое обязательство по дому. Так, Макка помогала маме на кухне и присматривала за младшими братьями и сёстрами. Но любовь к рисованию отнять у неё никто не мог. Она всё время рисовала детские рисунки с домиками, с цветами, со сказочными персонажами на старых тетрадях, на альбомных листах, рисовала карандашом, потом фломастером и дальше акварелью.

Уже в старших классах Макка увлеклась изображением портретов. Уроков мастерства ей дать никто не мог. В школе, где она училась, не было даже преподавателя по рисованию, но был учитель по черчению Геннадий Кострюков, бывший художник, который из-за травмы руки не мог заниматься этим видом искусства. Можно сказать, что он своей высокой оценкой дал художнице-самоучке больше уверенности, дал поверить в себя. Портреты школьницы, её умение профессионально передать взгляд человека, приводили его в восторг, и он часто говорил, что из неё неизменно получится хороший художник и что обязательно надо развивать свои таланты.

Позже Макка отказалась сознательно от портретного жанра по религиозным убеждениям, но и приложиться к изобразительному искусству у неё тоже не получилось. Жизнь диктовала свои законы. После окончания школы — учёба в вузе на экономическом факультете, потом замужество, обязанности ингушской снохи, воспитание детей, в общем, временные рамки надолго отодвинули от нашей героини занятие её любимым делом. Но где-то подсознательно она всю жизнь шла к этому искусству.

Говорят, талантливые люди талантливы во всём. Это тоже про Макку Толдиеву. Всё, что она делала, делала с душой. Потребность в самореализации находила выход в быту. Она готовила самые изысканные блюда, занималась ландшафтным дизайном у себя во дворе, дорожку выкладывала вместе с супругом из искусственного камня, тоже сделанного своими руками. И на этом она не остановилась. Она любила шить, вышивать, и даже заниматься не самым женским делом вместе со своим супругом — изготовлением кроватей с каретной стяжкой, мини-диванчиков для офисов, банкеток, пуфиков и т. д. Она просто находила занятие для души, открывая для себя и других возможности творческого человека.

А тем временем подросли и дети. Сын стал стоматологом, а дочь выбрала профессию врача, учится на последнем курсе Московского медицинского института. А маме самое время вспомнить о своих скрытых или, вернее, забытых талантах.

Однако надо отметить, что творческой личности очень важно понимание и поддержка близких людей, которую Макка нашла со стороны супруга Бекхана Толдиева, сына Алихана, дочери Аси и снохи Зарифы, которые не только разделяют её интересы, но и помогают проявить себя и выразиться.

«Я очень люблю осень, — говорит Макка Толдиева, — особенно раннюю осень, которая навевает на меня приятную грусть, воспоминания детства, школьной поры. Вот в это время мне захотелось взять в руки кисть, меня словно магнитом потянуло к краскам, к мольберту. Я поняла, что рисование — это потребность моей души, и решила снова попробовать. Я ведь не профессиональный художник, просто рисовала в детстве. Благо, сегодня есть возможности посмотреть мастер-классы по интернету, взять видеоуроки, заглянуть в таинства живописи. И я этим воспользовалась. Признаюсь, видеоуроки помогли мне, но в каждой картине моё собственное видение, мои цвета, которые я вижу. А я люблю светлые, яркие краски.

Ко мне пришло то самое вдохновение, которое нашло своё выражение в картине «Осень». Здесь много воспоминаний, самых тёплых, светлых, ярких, связанных с детством и молодостью. Картина удалась. Она была стартовой, и от неё зависело, буду я писать дальше или на этом завершу своё увлечение. Но меня затянуло. И ещё, я открыла для себя, что люблю и сам процесс творчества. Это большое удовольствие, когда ты наедине с мольбертом и своими идеями, когда не замечаешь время, когда отключается голова, когда ты в потоке творения. Я люблю писать ночью, когда все спят, и так до утреннего намаза. И это время вдохновения доставляет много приятных минут!»

Так получилось, что ярмарка «Магас-Маркет — 2022», где всё было пронизано творческим духом, стала дебютной площадкой для начинающей художницы. Хотя наша героиня признаётся, что ей неловко в зрелом возрасте находиться среди молодёжной аудитории. Но хорошо, что окружающие думали иначе и не скрывали своего восторга, любуясь яркими и светлыми картинами, наполненными теплотой и добротой.

Работами Макки «Утро в горах», «Осень», «Домик в лесу», интерьерными картинами, натюрмортами интересовались известные блогеры, любители изобразительного искусства и даже профессиональные художники, которые заглянули на молодёжную ярмарку. Каждый выражал своё мнение о работах начинающей художницы: «Прекрасно сумела отразить дух осени. Очень изящные, тонкие линии, словно паутина в бабье лето», «Прекрасные работы, изумляют своей завершенностью и красотой», «Парусник» словно светится изнутри волшебной, чарующей силой обаяния«, «В них есть радость и глубина, в каждую картину так и хочется войти и попутешествовать», «От них исходит ощущение невероятного уюта, теплого дома и очень доброго трудолюбивого человека».

«Я люблю рисовать на холсте акриловыми и масляными красками, — говорит Макка, — люблю натюрморты, пейзажи. Очень нравится мне морская тема. Вот картина «Парусник» — это мои мысли, моё представление о прекрасном. Картины, они словно дети, над которыми мы воркуем, которых воспитываем и потом отпускаем в свободное плавание. Так и они потом живут своей жизнью. Кому-то дарю, другие приобретают. У каждой своя судьба.

Рисую уже три года. Так получилось, что мое увлечение теперь стало моим основным занятием. Во время работы я всегда испытываю спокойствие и уверенность в том, что делаю. Несомненно, люблю то, чем занимаюсь. Рисую в меру своих возможностей и времени. Стараюсь развиваться, учиться чему-то новому. Мой путь как художника пока небольшой. Но я стараюсь на холсте передавать свои ощущения, своё видение, свои мечты. На мой взгляд, мечта любого художника — чтобы его работы нравились людям. Поэтому есть мечта научиться писать так, чтобы получить признание людей. А это процесс долгий, непростой, но очень интересный! Я готова.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем творческим людям радости и успехов, и отдельно начинающим художникам — верить в себя. У творчества нет временных ограничений. Надо быть смелее и разрешить себе даже то, что кажется несбыточным, только так вы сможете войти в мир новых возможностей. Для меня жизнь стала намного ярче и интереснее. Впереди много идей и планов».