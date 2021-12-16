С такого предисловия начал свою речь на торжественной церемонии праздника, посвященного 30-летию обретения Казахстаном независимости, её первый президент Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении бывший глава государства отметил, что данный рубежный момент, который переживает страна, обязывает каждого сознательного казахстанца задуматься над многими ключевыми вопросами, и для того чтобы ответить на них, необходимо переосмыслить пройденный путь, зафиксировать достигнутые успехи и определить основные проблемы и пути их решения, чтобы уверенными шагами продолжить движение вперед.

Ныне действующий президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая перед почетными гостями праздника, сказал: «Для Казахстана — страны с богатой историей и глубокими корнями — нет большей ценности, чем независимое существование, которое неразрывно связано с деятельностью первого президента — Елбасы. Необходимо отметить, что все вопросы: политические, экономические, социальные, демографические и другие, которые стояли на пороге 90-х, — требовали от лидера нации исключительно взвешенных решений. И Нурсултаном Назарбаевым было принято самое верное решение — объявить независимость Казахстана, как акт доброй воли народа, населяющего этот древний и благодатный край.

Независимость — это самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы дорожим независимостью и суверенитетом, которым обладает не каждый народ. Ни для кого не секрет, что мы пережили тяжелейший период, когда казалось, что из кризиса нет выхода. Тем не менее, мы создали свое независимое государство без конфликтов и кровопролитий. Нынешнее и будущие поколения должны это помнить. И все мы должны нести одинаковую ответственность за стабильность и благополучие в нашей стране».

Как мы знаем, разные народны по-разному добиваются независимости: через революции, национально-освободительные войны и т. д. Для Казахстана события декабря 1986 года стали началом стремления народа к суверенитету, самоопределению.

В апреле 1990 года Верховный совет республики принял Закон об учреждении должности президента Казахской ССР. На этот пост был избран Нурсултан Назарбаев.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные, но безальтернативные выборы президента Казахстана, на которых за Нурсултана Назарбаева проголосовали 98,76% казахстанских избирателей, пришедших на избирательные участки.

10 декабря 1991 года Назарбаев во Дворце Республики торжественно принес присягу и приступил к работе в качестве избранного народом президента Казахстана. В тот же день Верховный совет республики принял решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

16 декабря 1991 года Верховным советом Республики Казахстан был принят Конституционный закон «О государственной независимости». В преамбуле закона говорится, что Верховный совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан.

Этим законом Верховный совет провозгласил государственную независимость Казахстана. Причём Казахстан был последним, кто объявил независимость в ходе распада Советского Союза.

Предстоял сложный путь самостоятельного развития. В то время молодая республика не имела ни международной правосубъектности, ни согласованных границ, ни собственной валюты, ни отлаженного механизма взаимодействия органов власти.

Разорванные экономические связи после распада СССР, в состав которого входил и Казахстан, привели к остановке многих предприятий, наблюдался всплеск безработицы, пенсии выплачивали с задержкой. Случалось, что из-за отключения света и отсутствия газа жильцы домов разводили костры и готовили пищу прямо во дворе. Вместо зарплаты трудящиеся получали продукты питания, либо товар, произведенный на предприятии. При взаиморасчетах хозяйственники чаще всего оперировали словом «бартер». Многие граждане, лишившиеся работы, были вынуждены заняться перепродажей товаров. Так появилась целая «армия» самозанятых граждан, которых называли «челноками».

После принятия закона «О государственной независимости» перед президентом и правительством республики стояла непростая задача нормализации экономической и политической ситуаций в стране. Независимость недостаточно было получить или провозгласить, её надо было укреплять посредством установления гражданства, утверждения государственных символов, создания самостоятельных институтов, внедрения собственной валюты, и, что самое главное, недопущения ухудшения социально-экономического благосостояния граждан. На примере многих исторических моментов в Казахстане хорошо помнили, что независимость — хрупкая вещь, которую необходимо беречь и укреплять совместными усилиями всех граждан.

И, как показывает время, Казахстан за эти три десятка лет доказал всему миру, что шёл по правильному пути. Сегодня Казахстан является процветающей, развивающейся страной, известной на международной арене. При этом нельзя не отметить большую роль всемирно известного и уважаемого политика Нурсултана Назарбаева в становлении Республики Казахстан, как суверенного государства, который руководил страной почти 30 лет. Ещё до обретения независимости в Казахстане по личной инициативе Н. Назарбаева были приняты политические решения, определяющие многовекторную стратегию страны, одним из них является закрытие в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона, четвертого в мире запаса ядерного оружия. Таким образом, Казахстан стал лидером мирового движения за ядерное разоружение, завоевал доверие крупных держав и был признан ответственным членом международного сообщества.

Казахстаном руководит президент, правительство возглавляет премьер-министр. В парламенте Казахстана имеются две палаты: верхняя — сенат, нижняя — мажилис. Национальная валюта — тенге.

Политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями. В стране действуют партии, стоящие на различных идеологических платформах: консервативных, либеральных, патриотических, социалистических и так далее.

По данным комитета по статистике Минфина на октябрь прошлого года, население республики превышает 18,8 миллиона человек. А по территории Казахстан занимает девятое место в мире. Казахстан населяют представители более 30 разных народов. Казахский язык имеет статус государственного, а русский язык в Казахстане является официальным языком.

Таким образом, можно считать, что Казахстан является многонациональной, динамично развивающейся страной с огромным экономическим потенциалом, где знания и технологии являются главными двигателями прогресса. Достаточно сказать о том, что для соотечественников Казахстана, работающих в самых продвинутых компаниях развитых стран мира, созданы все необходимые условия для передачи опыта и знаний своим ровесникам на родине.

Представители различных этносов есть в государственных структурах, парламенте, правоохранительных органах, промышленной и банковской сферах, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и культуре.

Казахстан по праву считается региональным лидером с весьма амбициозными планами, которые при эффективных действиях и мерах позволят войти в десятку государств с наиболее конкурентоспособной экономикой. Для этого руководство Казахстана стремится воплощать в жизнь концепцию «слышащего государства» и быть профессиональным государством, подотчетным обществу.

За годы независимости Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН), а также участником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других организаций.

В преддверии Дня независимости Казахстана с редакцией газеты «Ингушетия» связался давний друг нашего издания, член совета Ассамблеи народа Казахстана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», профессиональный медиатор Юсуп Келигов, который давно живет и работает в Казахстане. До недавнего времени наш соотечественник Юсуп Келигов, награжденный многими правительственными наградами, являлся заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), и об этом наша газета писала на своих страницах. В нашем последнем телефонном разговоре Юсуп Хасанович рассказал очень много интересного из жизни республики.

«Когда в 1991 году после развала СССР, в такое переломное, необычайно сложное время, на карте мира возникло новое государство — Республика Казахстан, Нурсултан Назарбаев взял на себя ответственность за судьбу и будущее казахстанцев. А надо сказать, что в тот период многим постсоветским республикам не удалось избежать межнациональных конфликтов. Касательно Казахстана также звучали мнения международных экспертов и политологов о том, что многонациональность для этой республики сродни «пороховой бочке». Но их пессимистичные прогнозы, к счастью, не оправдались. И в этом огромная заслуга Нурсултана Назарбаева, направившего энергию народа на созидание, развитие и прогресс. Елбасы со свойственным ему незаурядным умом и интеллектом понял, что на заре независимости с учетом полиэтничного и поликонфессионального состава республики успех реформ будет зависеть от выверенной национальной политики, и поэтому первым делом начал налаживать международные контакты, создал политико-правовые и социально-экономические условия для развития страны.

Назарбаеву удалось сплотить представителей многочисленных этносов Казахстана вокруг идеи строительства миролюбивого государства. Здесь в полной мере ярко и отчетливо проявились организаторский талант, прогрессивные взгляды, гуманизм и открытость Елбасы, как признанного лидера нации. Для него чрезвычайно важно было сделать так, чтобы каждый житель страны ощущал себя полноправным членом большой, дружной, сплоченной семьи.

И ещё я хотел бы сказать, что в новейшую историю Нурсултан Назарбаев вошел как первый президент, возглавивший страну на смене эпох, отказавшийся от ядерного потенциала и создавший уникальный институт народной дипломатии — Ассамблею народа Казахстана».

Если говорить об этом институте под названием «Ассамблея народа Казахстана», о котором упомянул наш собеседник, необходимо отметить, что межэтническая политика, действующая внутри этой организации, признана во всем мире. По словам Юсупа Келигова, эффективная работа Ассамблеи народа Казахстана сыграла огромную роль в укреплении и сохранении мира и стабильности в Казахстане.

«Со всей уверенностью можно сказать, что одним из надежных проводников политики первого президента в массы стала Ассамблея народа Казахстана и её этнокультурные объединения, сплотившиеся вокруг коренного казахского народа, деятельность которых была направлена на укрепление общественного согласия и межэтнической толерантности, — говорит Юсуп Хасанович. — Это объединение, созданное в 1995 году, привело население республики к развитию, взаимопроникновению, взаимообогащению культур и лучших традиций этносов. Во многом благодаря этому уникальному институту народной дипломатии, в нашей стране сегодня царят согласие, гражданский мир и спокойствие.

За многие годы работы в Ассамблее я воочию убедился в том, что всем этносам, населяющим Казахстан, предоставлена равная возможность сохранять национальный колорит, самобытность, традиции и языки. Это говорит о том, что такие понятия, как «полиэтничность» и «полиязычие» стали нашим конкурентным преимуществом: мы никогда и никого не выделяли по этническому признаку, создавая для всех равные условия и возможности для развития. Наоборот, последовательно продвигали общие ценности, идеи, которые прочно закрепились в сознании добропорядочных граждан.

Это и являлось главной целью Ассамблеи, ведь общеизвестно, что чем больше в нашем обществе будет консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше единство».

Как отметил известный медиатор, Ассамблея народа Казахстана много делает для поддержки молодежи и формирования у нее иммунитета к чуждым своей ментальности радикальным религиозным течениям.

«Чрезвычайно важно, чтобы молодое поколение воспитывалось на традиционных духовно-нравственных ценностях нашего народа: патриотизме, трудолюбии, толерантности, почитании старших, гостеприимстве, крепкой традиционной семье. На это направлены различные проекты и мероприятия, которые проводит Ассамблея народа Казахстана. Это — День благодарности, День памяти жертв политических репрессий, культурно-просветительские проекты, караваны милосердия, благотворительные акции, дни культуры и традиций этносов. И эту работу мы будем продолжать и дальше. Немаловажно отметить также, что наша модель взаимоотношений государства и религиозных объединений основана на уважении прав и свобод верующих, отношениях партнерства и стремления к взаимопониманию. У нас созданы все условия для обеспечения свободы совести, вероисповедания и убеждений.

В республике также накоплен бесценный опыт в деле укрепления взаимного уважения, конструктивного сотрудничества лидеров различных культур и религий. А в качестве важных направлений деятельности Ассамблеи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил дальнейшую поддержку межкультурного диалога, развития общегражданского патриотизма и научно-обоснованного подхода к темам интеграции, общенационального единства и гармонизации межэтнических отношений.

Цельное, взвешенное выступление действующего главы государства дает нам ориентиры дальнейшего плодотворного развития, которые будут способствовать гармонизации межэтнических отношений, укреплять мир и согласие в обществе. Мы знаем, что выполнение задач, поставленных председателем АНК Токаевым, потребует от нас новых подходов и идей. И мы приложим все усилия для их качественной реализации», — заключил Келигов.

Говоря на тему независимости, Юсуп Хасанович отметил, что в период тоталитаризма Казахстан, как и многие другие республики, едва не утратили свои традиции, язык и религию.

«В эпоху стремительной глобализации все труднее распознать ее негативное влияние, — говорит он. — Другими словами, многие незаметно для себя оказываются в плену опасных иллюзий, теряя свой стержень. А Казахстан благодаря независимости и мудрой политике смог возродить и укрепить свои ценности.

Сегодняшнее поколение людей, оставаясь частью мирового сообщества, должно трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе. И ещё мы не должны забывать, что вседозволенность до добра не доводит, поэтому в нашей стране должны царить закон и порядок на основе полного соблюдения прав человека».

По высказываниям многих политологов, анализируя итоги 30-летней работы, сегодня можно увидеть, что Республике Казахстан удалось создать собственную уникальную модель независимой национальной государственности.

Как сказал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, по сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. Ни в одной стране нет такого количества культурных центров, домов дружбы, этнических СМИ и национальных театров, как в Казахстане. Не удивительно, что для изучения казахстанского опыта работы в этом направлении в республику обращались представители более 60 государств.

«В нашей республике всем гражданам, независимо от этнической принадлежности, предоставлена возможность быть полноправным участником общественно-политической жизни страны. Все зависит от желания человека, его целеустремленности и активной гражданской позиции», — отметил президент.

Как мы знаем, в разные годы в Казахстан были переселены, высланы и депортированы представители многих этносов. В суровых климатических условиях казахская юрта стала для сорванных с родных мест переселенцев укрытием и пристанищем. Местные жители, сами испытывавшие крайнюю нужду, делились с пришлыми последними запасами. Милосердие, гостеприимство и добросердечие казахов помогли выжить многим обездоленным людям, попавшим на бескрайние просторы казахстанских степей.

Юсуп Келигов бережно относится к памяти предков, которые пережили немало трудностей во время депортации в 1944 году, когда казахский народ протянул руку помощи переселенцам и спас их от неминуемой гибели в тяжелые годы репрессий.

«Могу с уверенностью сказать, что за время нахождения в ссылке чеченцы и ингуши душой прикипели к казахской земле и до сих пор считают Казахстан своей второй родиной, — говорит Юсуп Хасанович. — Поэтому все мои дела — это знак благодарности великому казахскому народу. А ещё мне очень приятно, что много наших земляков — предпринимателей, ученых, строителей — внесли достойный вклад в развитие Казахстана».

Напомним, в этом году исполнилось 77 лет со дня депортации чеченцев и ингушей в Казахстан. С февраля по март 1944-го в ходе насильственной операции «Чечевица» в эту страну было выслано более 400 тысяч представителей вайнахской народности. На сегодняшний день в Казахстане проживают более 33 тысяч чеченцев и 16 тысяч ингушей. Чечено-ингушская община — одна из активных и имеет филиалы в каждом регионе.

«Ежегодно под эгидой АНК в Казахстане проходят форумы в память о тех, кто был подвергнут насильственным репрессиям, — делится с нами Юсуп. — И этот год также не стал исключением. В феврале 2021 года в центре Казахстана прошел международный форум, посвященный 77-летию депортации народов Кавказа. Мы все знаем, как казахский народ, несмотря на то что сам пострадал от сталинских репрессий и Великой Отечественной войны, всячески помогал депортированным этносам, делился своим кровом и последним куском хлеба. И это никогда не забудется!»

Этнокультурное объединение «Вайнах», членом которого Юсуп Келигов является с момента его основания, принимает активное участие во всех мероприятиях АНК, всесторонне содействуя укреплению общественного согласия, общенационального и межконфессионального единства в Республике Казахстан.

«Сегодня так сложилось, что в силу различных исторических обстоятельств на казахской земле живет большое количество представителей разных этносов, среди которых есть и вайнахи. Я ещё раз повторюсь и скажу, что ингушский народ, не по своей воле оказавшийся в Казахстане и Средней Азии в начале 1944 года, выжил именно благодаря дружелюбию простых казахов, которые в трудную минуту не дали умереть голодной смертью. И в дальнейшем, все 13 лет ссылки репрессированных, казахский народ не стал делить никого на своих и чужих, помогал всем, как братьям. А в современном мире нам удалось сделать так, что многообразие этносов, культур и языков стали нашим конкурентным преимуществом, а не поводом для раздоров. И этим мы очень гордимся», — сказал он.

Как и любая страна, независимый Казахстан стремится к высокому уровню жизни своего народа, к процветающей экономике, основанной на современных технологиях, выстраиванию равноправных отношений во внешней политике.

Об этом говорили и участники международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», которая прошла в «Назарбаев-центре» 10 декабря. Этот симпозиум стал одним из ключевых мероприятий в юбилейной программе, посвященной празднованию 30-летия независимости Казахстана.

В нем приняли участие признанные международные политики со всего мира, государственные и общественные деятели, руководители научно-исследовательских институтов, а также соратники и единомышленники первого президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В числе почетных гостей находился и первый заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Жуков, который отметил роль и значимость Нурсултана Назарбаева в укреплении многосторонних дружеских связей и стратегического партнерства с Российской Федерацией.

По мнению российского парламентария, Нурсултан Назарбаев по сей день в качестве почетного председателя Евразийского экономического союза продолжает кропотливо трудиться над совершенствованием механизмов регионального сотрудничества, их сопряжением с другими интеграционными процессами.

«Хочу подчеркнуть, что мы приветствуем успехи казахстанских друзей. Продолжаем оставаться твердо приверженными линии на укрепление и развитие союзнических отношений, углубление стратегического партнерства и интеграционных связей с Казахстаном», — отметил Александр Дмитриевич.

В формате видеовыступлений в пленарном заседании также приняли участие экс-генеральный секретарь ООН, президент Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун, экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и другие деятели. В своих приветственных словах они выразили признание успехам Казахстана за период своей независимости и пожелали дальнейшего процветания, стабильности и безопасности всему казахстанскому народу.

Также в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград в Усть-Каменогорске.

Каждый народ сам пишет свою историю, а история, написанная с позиций национальных интересов, способствует пробуждению национального самосознания. За тридцать лет создания независимости в Казахстане многое изменилось: из категории никому не известного государства Казахстан вошел в 50-ку развитых стран мира.

По историческим меркам 30 лет — срок небольшой, однако для многих народов Казахстана этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами и достижениями. Мы сейчас не говорим, что в глубокой древности люди жили легче и лучше. Исторически на долю каждого поколения выпадали и будут выпадать свои испытания. Наши предки, как мы знаем, пережили страшный голод, репрессии, мировые войны. На их долю выпало множество трудностей и испытаний. И только благодаря единству мы преодолевали любые испытания.

Независимость государства — это не просто декларация, а главное богатство любой страны. А построение подлинной независимости — это каждодневный кропотливый труд, выверенная и последовательная политика. И как сегодня можно наблюдать, Казахстан идет по правильному пути. С чем мы искренне поздравляем эту братскую республику!