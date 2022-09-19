Если на день рождения выпадает круглая дата, или точнее юбилей, то это особый случай в жизни индивида. Если это личность творческая, то юбилей занимает особое место в его труде. Оглянувшись назад на прожитые годы, он может оценить свой багаж знаний, опыт и труд. Ежели юбиляр — человек в годах, то ему всего мало. Мало сыграл ролей, не успел написать задуманный роман, создать драматическое произведение общекультурного плана, стать олимпийским чемпионом, создать цикл значимых картин, снять фильмы.

Сегодня мы поговорим об одном очень скромном, но творчески одаренном человеке — Исе Абдуловиче Чахкиеве, для которого текущий год является юбилейным.

18 августа художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Иса Абдулович Чахкиев отметил свой юбилей. Удивительный и разносторонне одаренный человек, талантливый руководитель и управленец, заботливый отец и дедушка. Человеческое обаяние, естественность, простота души — отличительные особенности юбиляра. Его коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с кем ему пришлось работать. Он обладает каким-то неугасающим моральным импульсом, всегда готов прийти на помощь нуждающимся.

Говорить об этом человеке можно бесконечно. Обо всех его добрых делах рассказать в одной газетной статье невозможно, но хочется поведать читателю об одном уникальном случае из жизни Чахкиева.

Это было после известных событий 1992 года. Администратором театра тогда работала Алла Цурова. Исса Абдулович тогда занимал должность директора театра и попросил Аллу, так как она была из Пригородного района, узнать, кто нуждается в помощи. Таких было много. К сожалению, всем помочь не было возможности. Но судьба двух малолетних детей, у которых были убиты и отец, и мать, не оставила равнодушным. С того дня этих двух малюток взяли на попечение театра. Ежемесячно им отправляли зарплату, пока им не исполнилось 18 лет. По окончании средней школы, Чахкиев помог им поступить в ИнгГУ на самые престижные факультеты. На каждый праздник этим детям делал подарки. Теперь эти дети выросли. У них свои семьи. И каждый раз они с благодарностью вспоминают дядю Ису и его добрые поступки.

Он всегда, по мере возможности, старается помочь сотрудникам театра. Нет, наверное, учреждения в республике, где руководитель своим упорством добился для своих подчинённых тридцати земельных участков в самом престижном районе, в 105 массиве. Помог получить три коттеджа, построил три сборно-щитовых дома.

В самое трудное для республики время пришел Иса Абдулович в Ингушский театр. Несмотря на все неурядицы, он смог собрать и сплотить коллектив театра. В 1992 году приказом министра культуры Чеченской Республики от 1 сентября, в связи с образованием Ингушской Республики, было снято финансирование Ингушского государственного драмтеатра, и он был переведен с территории Чеченской Республики в г. Назрань.

Театр — это важная и неотъемлемая часть духовной жизни каждого общества. Основание Ингушского государственного театра явилось большим вкладом в развитие национального искусства и культуры. С подмостков театра звучат написанные на чистом, как родник, сочном, добротном, богатым на образы родном ингушском языке, впитавшем в себя всю духовную и нравственную красоту, историческую правду жизни народа. Театр несет в массы не только родной язык, но также знакомит нас с русской и мировой классикой театрального искусства, тем самым воспитывая высококультурного человека.

С 1994 года театром под руководством нашего юбиляра Исы Чахкиева создано и показано много хороших спектаклей, таких как «Народ бессмертен» Вахи Хамхоева; «Здравствуй, Пятимат!», «Как Исса стал господином» и «Чудо праздник» Эсет Сусуркиевой; «Бунт невесток» Саида Ахмада; «Когда гибнут сыновья», «Асхаб Бендер», «Террор», «Мой мальчик» Саида Чахкиева; «Трактирщица», «Школа мужчин» Карла Гольдони; «Божья гостья» Ахмеда Ведзижева; «Ревизор» Николая Гоголя; «Кровавая свадьба» Гарсиа Лорки; «Народный родник» Султан-Хамида Аушева; «Рука судьбы» Бадрудина Горчханова; «Сыновья Беки» Ахмета Бокова.

В январе 2009 года состоялась премьера народной драмы-спектакля «Падение Жанхота» по пьесе С. Чахкиева, режиссером-постановщиком которого был И. Чахкиев. А уже в апреле того же года спектакль был приглашен на фестиваль «Золотая маска» («Маска+»), где получил высокую оценку критиков. Ингушский драматический театр имени И. Базоркина участвовал в фестивале во внеконкурсной программе, но когда жюри посмотрело «Падение Жанхота», во всеуслышание было заявлено, что от национального театра не ожидали такого уровня мастерства, спектакль вполне мог претендовать на одно из призовых мест. Очень высоко были отмечены работы Муртаза Озиева, Ахмеда Евлоева и Махмуда Нальгиева, сыгравших ведущие роли, и работа режиссера-постановщика И. Чахкиева. Хотя спектакль рассказывает о событиях древности, проблемы, поднятые в нем, все так же актуальны и сегодня.

Говоря о своем театральном коллективе, Иса Абдулович всегда отмечает, что любую театральную постановку, сценическое действие зритель воспринимает не в одиночку, а коллективно, «чувствуя локоть соседа», что в немалой степени усиливает впечатление, художественную заразительность того, что происходит на сцене. Вместе с тем и само впечатление исходит не от одного человека-актера, а от коллектива актеров. Таким образом, и на сцене, и в зрительном зале, по обе стороны рампы, живут, чувствуют и действуют не отдельные индивидуумы, а общество людей, связанных между собою на время общим вниманием, целью, общим действием.

— Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки всегда служат всенародной школой, — говорит Чахкиев — Поэтому сценичность я понимаю совсем не в нагромождении эффектов, а в том, чтобы происходящее на сцене трогало и вызывало не показное, а сердечное участие зрителей.

— Я давно уже в этой отрасли, — говорит Иса, — и поэтому могу сказать, что вряд ли можно найти такое место, которое требовало бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр. Поверьте мне, театр поучает так, как этого не способен сделать никакой другой вид искусства. Пороки, злоупотребления — они не меняются, но перевоплощаются в тысячи форм, надевая маску господствующих нравов; сорвать с них эту маску и показать их в неприкрытом виде — вот благородная задача человека, посвятившего себя театру.

Завершая эту статью, хочется сказать, что под руководством Исы Абдуловича сформирован коллектив национального театра, создающий атмосферу творчества и обладающий способностью тонко передавать окружающим заряд эмоций, заставляющих зрителей сопереживать и искренне верить в создаваемые образы.

Ингушский государственный драматический театр имени И. Базоркина свято чтит замечательные традиции национального театра, всегда находясь в центре культурной жизни республики, аккумулирует новые художественные идеи, формирует нравственные принципы молодого поколения.

И в конце нашего повествования выделим некоторые штрихи творчества и жизни юбиляра.

С 1997 года по настоящее время он занимает должность художественного руководителя — директора Ингушского государственного драматического театра имени И. Базоркина.

С 2008 по 2009 г. занимал должность министра культуры Республики Ингушетия.

В 2002 году за заслуги в области культуры ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия». В 2006 году — звание «Ветеран труда»,

награжден медалью «Лучшие люди России — национальное достояние Отечества»

В 2007 году избран действительным членом Русской академии наук и искусств, за заслуги в развитии театрального искусства Республики Ингушетия присвоено почетное звание «Народный артист Республики Ингушетия», награжден орденом «За заслуги»

В 2009 году награжден орденом «За обустройство земли Российской».

Таков он, Иса Абдулович Чахкиев, наш современник, творчески одаренный человек, посвятивший себя служению театру, с подмостков которого идет постоянный процесс воспитания зрителя в самых лучших традициях жизни. Пожелаем ему всего самого наилучшего, чего он сам может себе пожелать! Пусть, Иса, ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой единомышленников и коллег, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих свершений, успехов на пути развития одного из главных театральных коллективов нашей республики!

Султан Мерешков