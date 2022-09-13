По мнению организаторов, День трезвости — это возможность обозначить в общественном сознании трезвость как социальную норму жизни, как естественное состояние человека.

Дата 11 сентября была выбрана неслучайно: в этот день православные христиане вспоминают усекновение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, которое произошло в 32 году по Рождестве Христовом. Святой вел трезвенную жизнь, но был обезглавлен по наветам недоброжелателей во время пьяного пира. А пострадал он за то, что обличал царя Ирода за совершенное им бесчестие: властитель взял себе жену своего брата Филиппа, что было категорически запрещено Божьим Законом. Святой Иоанн говорил царю: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». За такие слова и поплатился жизнью.

История говорит, что отношение к горячительному на Руси всегда было неоднозначным. При Николае II исключительное право на производство алкогольных напитков принадлежало государству. Поэтому Россия считалась одной из самых трезвых стран мира — производить алкоголь самостоятельно было нельзя, а купить вино из царских виноделен — очень дорого и сложно. Но к началу прошлого века количество продаваемого и потребляемого алкоголя в стране достигло самых высоких показателей за всю историю русского государства. Этому поспособствовал технический прогресс, позволивший наладить потоковое производство дешевого алкоголя — в основном, водки. Подпольные производители обходили царский указ, обеспечивая огненной водой всех желающих, готовых отдать за нее несколько копеек.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год. Но, как следует из статистики, в начале нулевых количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы.

Другими словами, для нашей страны проблема пьянства стоит уже более ста лет, а в наше время — очень остро. Всем известно, что алкоголизм — одна из самых распространенных бед, угрожающих человечеству. Эта болезнь не выбирает кого-то по полу, возрасту, профессии. Легко втянуться. Трудно лечить. Сложно восстанавливаться.

Более того, тяга к спиртному обрезает социальные связи, разрушает семьи, бьет не только по карману, но и по здоровью, а подчас уносит жизнь. Большинство тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, основными причинами гибели людей в ДТП также является вождение автомобиля в нетрезвом виде. Представить себе даже невозможно, как много людей погибает на улицах от пьяных водителей! Ничего более страшного представить нельзя, как человек, нарушая все законы — и закон совести, и государственный закон, — наносит непоправимый ущерб здоровью или уносит жизнь других только потому, что не может удержаться от пьянства, а выпив, не может удержаться от того, чтобы не сесть за руль автомобиля.

А распад семей, а измены, а несчастные дети — сироты при живых родителях? И все только потому, что кто-то — он или она — не могут остановиться, сил не хватает. Экономические потери, вытекающие из наличия этих проблем, неисчислимы, а тяжкое бремя людского горя, выраженного в сплошных неудачах, невозможно и подсчитать.

Тем не менее, отношение к алкоголю до сих пор неоднозначное. С одной стороны, давно доказан его вред для здоровья, с другой — алкоголь практически повсеместно является обязательным атрибутом различных торжеств и значимых дат, средством ухода от проблем и встряски в стрессовой ситуации.

По утверждениям врачей, такое «уважительное» отношение к спиртным напиткам слишком дорого обходится тем, кто считает, что алкоголь не так вреден, как об этом говорят. Вот что рассказал нам практикующий врач-нарколог Джамбулат Ваделов, которого мы попросили прокомментировать данную тему.

«Несомненно, алкоголь оказывает очень негативное влияние на интеллект и на все органы человеческого организма, — говорит доктор. — Давайте для начала рассмотрим интеллект и скажем, что из-за того, что алкоголь подавляет работу мозга, если употреблять горячительные напитки регулярно, интеллект постоянно будет иметь заниженные показатели. Процессы ассоциативного характера затормаживаются. Головной мозг пьяного человека способен только к базовым мыслительным операциям, которые отвечают за восприятие действительности. Интеллектуальные способности сильно снижаются.

Более того, при приеме алкоголя ухудшаются память и внимание, потому что алкоголь вызывает спазм сосудов, вследствие этого уменьшается количество крови, поступающей в мозг, и, соответственно, снижается количество кислорода в нервных клетках. Клетки мозга начинают испытывать кислородное голодание, а эритроциты склеиваются и образуют тромбы, что приводит к микроинсультам — гибели клеток мозга. Поэтому пьющие люди живут в среднем на 10-15 лет меньше.

Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается, по меньшей мере, несколько недель после последнего употребления. К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии. Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.

Как известно, алкоголь вызывает сильное привыкание. Нет «полезных» или «безопасных» доз алкоголя. Даже употребление его в малых, умеренных дозах грозит вызвать сильную зависимость. Алкогольная зависимость — это не только физическое влечение к алкоголю, но и психологическая потребность в эффектах алкоголя. Если человек не может представить себе какой-нибудь праздник без спиртного — он уже зависим. Если не может веселиться без алкоголя на вечеринке и если после тяжелого рабочего дня может расслабиться только с помощью алкоголя — он зависим. Всё это говорит о том, что алкоголь — сильнодействующее психоактивное вещество, которое является наркотическим веществом, вызывающим зависимость.

Есть люди, которые выпивают на ночь, чтобы легче заснуть. Это очень ошибочное мнение. У этого способа провалиться в царство Морфея есть много побочных эффектов. Дело в том, что первым делом алкоголь, как мы отметили выше, влияет на мозг и нарушает нормальное производство химических веществ, от которых зависят многие процессы в организме. Спиртное увеличивает выработку аденозина. Это вещество сообщает мозгу, что клетки тела устали, им не хватает энергии и пора отдохнуть. Чем больше аденозина, тем сильнее клонит в сон. Но заснуть в данном случае ещё не значит выспаться. Если уровень аденозина повышается, то уровень мелатонина — гормона, который отвечает за качество сна, напротив, становится меньше. Причём существенно. В результате, проснувшись после выпивки, человек чувствует себя разбитым: реакции заторможены, сложно на чём-то сосредоточиться, память подводит. Это говорит о том, что нервная система просто не успела восстановиться. Но это далеко не все нарушения сна, к которым приводит алкоголь.

Мои коллеги — диетологи говорят, что поскольку алкоголь — это яд, человеческое тело старается быстрее переработать его, и пока организм справляется с алкоголем, сжигание жиров подавляется на 73%. Поэтому жиры и углеводы, которые человек потребляет вместе с алкоголем, с наибольшей вероятностью превратятся в лишние килограммы. Более того, алкоголь не подавляет чувство аппетита.

Все мы знаем, что при употреблении алкоголя кожа становится сухой и быстро стареет, потому что употребление алкоголя разрушает запасы витаминов C и E, которые помогают сохранить коллаген — белок, ответственный за эластичность кожи. Овал лица теряет четкость, на некоторых участках кожа обвисает. Также алкоголь тормозит рост мышц, это происходит из-за подавления секреции инсулиноподобного фактора роста IGF-I и гормона роста. Рост мышц также тормозится за счет возникновения дефицита витаминов А, С, практически всех витаминов группы В, кальция, цинка и фосфатов, которые играют важную роль в построении мышц и синтезе эндогенных анаболических гормонов«, — рассказал нарколог.

Доказано, что с древних времен борьба с этим злом ведется самыми различными методами, в том числе запретами, но, к сожалению, безуспешно. При советской власти была предпринята одна масштабная насильственная попытка отрезвить нацию: знаменитая антиалкогольная кампания 1985 года. Она ничего хорошего нам не дала, к сожалению, и закончилась полным провалом. Был, правда, нанесен огромный вред стране, ибо были вырублены уникальные виноградники, а люди начали варить самогон, употреблять наркотики, нюхать ядовитые вещества и т. д. Результатом таких официальных мер стал рост теневой экономики и коррупции, дыры в бюджете, дефицит сахара и карамели из-за самогоноварения, а также отравления спиртосодержащими жидкостями. Стало ясно: прежде чем отобрать у людей что-то, пусть даже плохое и вредное, нужно предложить им альтернативу.

Сегодня трезвый образ жизни как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни — одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. В этом плане ведется большая работа с населением на постоянной основе, и за последние десять лет были достигнуты большие успехи в деле сокращения потребления алкоголя, пьянства и алкоголизма. Особенно хороших успехов в этом плане добились республики Северного Кавказа. На сегодняшний день самыми трезвыми регионами в России остаются Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, где алкоголь не в почете.

Несомненно, такие данные констатируют о том, что большой вклад в дело борьбы против пьянства и наркомании всегда вносили духовные лидеры. В нашей республике духовенство уделяет огромное внимание пропаганде здорового образа жизни.

По словам нашего следующего собеседника, имама города Магаса Адама Мержоева, религия ислам прежде всего беспокоится о здоровье не только отдельной личности, но и здоровье всего общества. Ислам всесторонне рассматривает деятельность человека и указывает ему путь к праведной и прекрасной жизни. Однако далеко не все прислушиваются к этим мудрым призывам — человек очень часто оказывается перед лицом горестей и несчастий, причиной которых нередко является его собственное поведение.

«В связи с этим представители духовенства выражают крайнюю озабоченность тем, что алкоголизм повсеместно угрожает не только здоровью нации, но и может подорвать основы самого общества, разрушить фундаментальные духовные ценности, спровоцировать социальное отчуждение, ослабить национальную безопасность, — говорит богослов. — Всемогущий Аллах наделил человека великим даром — разумом. Человек благодаря своему интеллекту четко разграничивает добро и зло. И потому наш Творец возложил на него самую важную задачу — благоустройство планеты. Нужно, чтобы люди понимали, что Аллах призывает беречь здоровье, а самое главное, предостерегает человека не идти на разрушение здоровья, не поддаваться внутренним и внешним соблазнам.

В Священном Коране говорится: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя...» Этот аят указывает, что Аллах дал людям способность постоянно развиваться, мыслить и решать свои проблемы в соответствии с особенностями эпохи, в которой они живут, сообразно изменениям исторических, общественных и политических условий, выдвигающих свои требования.

Незыблемую основу нашей работы, работы духовенства Республики Ингушетия, составляют фундаментальные общечеловеческие нравственные и духовные ценности, которые проявляются в сострадании к ближнему, поддерживании идеалов гражданственности и сохранении исторических, культурных, семейных, этнических и религиозных традиций. Наша основная задача состоит в том, чтобы информировать, консультировать людей, входящих в группу риска, прежде всего тех, кто употребляет алкоголь, наркотики, занимается запретным бизнесом.

Также я думаю, что надо использовать возможности духовно-нравственного обучения школьников основам религии. Ведь именно школа была и остается центром нравственного воспитания. Таким образом мы сможем активизировать действия, направленные на воспитание негативного отношения подрастающего поколения к алкоголю, разврату, наркотикам, общей безнравственности».

Известно, что в доисламский период на Аравийском полуострове, как и в других регионах земного шара, употребление алкогольных напитков было широко распространено. Общество от этой страшной привычки несло большой моральный и материальный урон. И никто не знал, как избавиться от этой поистине геенны огненной. Только исламу удалось взять под контроль проблему употребления алкоголя и почти полностью искоренить ее.

Еще до того, как медицина доказала вредность алкоголя, ислам запретил употребление всех видов хмельных напитков и настоек, изготовленных из винограда, меда, хурмы, ячменя и т. д., а также жидкости, которые вводятся в организм при помощи шприцев, и курительные вещества, одурманивающие мозг человека. Ислам полностью запретил употребление алкоголя 14 веков назад. В отличие от наших современников, которые так и не смогли примириться с законами, запрещающими спиртные напитки, арабы немедленно подчинились запрету, провозглашенному Священным Кораном.

Сегодня многие наши соотечественники считают спиртные напитки источником веселья, благодушия, доброй пищей и непременным средством для поддержания крепкого здоровья. Многие пытаются убедить нас, что они сами пьют спиртное и дают его другим только как лекарство. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в своих хадисах подчеркивает: «Спиртное — это не лекарство. Оно само — причина болезней и нерасположения духа».

Несмотря на это, любое событие может стать поводом выпить: родился ребенок — пьют, купили машину — пьют, провожают в армию — пьют. А уж о свадьбах, юбилеях и прочем — говорить нечего. Куда мы идем? Ведь это подтачивает и физическое, и нравственное здоровье людей, особенно молодежи. Наша святая обязанность — очистить общество от пьяниц, наркоманов, оградить молодое поколение от их разлагающего влияния. Даже в мыслях нельзя допускать, что это зло нельзя победить. Это — капитуляция, отступничество от истинной религии, которая отрицает спиртное и всячески осуждает тех, кто настолько слаб, что не может отказаться от него.

В процессе работы над этой публикацией автор пришёл к выводу, что главная причина распространения пьянства в народе — духовно-нравственная. А любая подобная зависимость — это, прежде всего, медленное самоубийство. Сейчас растет поколение, которое себя не любит, которое стремится с помощью зависимости фактически лишить себя жизни. И потому наша задача — государства, общества, семьи, школы — сломать стереотип о том, что только алкоголь, наркотики или энергетики могут сделать жизнь яркой. Необходимо научить людей — не только детей, но и взрослых тоже — радоваться жизни. Нужно сформировать в обществе моду на трезвый образ жизни. А нашему государству — перестать видеть и считать только экономическую выгоду от продажи алкоголя, пива, разного рода энергетических напитков. Ведь сохранение человеческого потенциала и генетического фонда России стократ важнее!