Казначейство — это очень важный элемент в финансовом институте Российской Федерации. Его история неразрывно связана с развитием государства, а по тому, как быстро формировалось и развивалось казначейство, можно многое сказать об экономическом состоянии страны в тот или иной период.

Как и в былые времена, в современном мире это ведомство выполняет много важных задач, среди которых не только обслуживание бюджетных средств и управление финансовыми ресурсами страны, но и обеспечение прозрачности денежных расходов государства. Именно это позволило России в 90-е годы прошлого столетия сохранить большую часть средств, не дав им осесть в карманах недобропорядочных граждан и недальновидных чиновников власти.

Истоки казначейской службы следует искать в глубине веков. Ещё в Древней Руси существовали должности казначеев, в компетенцию которых входила задача следить за материальным наследием государства. Как правило, эту ответственную миссию возлагали на бояр или представителей княжеского рода. В связи с объединением русских княжеств в одно государство и, соответственно, расширением его границ, в период правления Ивана III появились казенные дворы.

Следующие реформы в данной сфере произошли уже при Петре I, по указу которого для контроля за поступлениями налогов в государственную казну была создана Счетная, или Казначейская, контора.

Впоследствии, в связи с изменением политической ситуации в стране после Октябрьской революции 1917 года, изменилась и структура государственных органов. В 1918 году казначейство было расформировано, а его функции получили новые финансовые структуры — Наркомат финансов и Народный банк РСФСР, а затем — Министерство финансов СССР и Государственный банк СССР.

Последним преобразованием в пользу расформированного органа стал Указ Президента РФ от 8 декабря 1992 года, на основании которого было принято решение о создании Федерального казначейства в составе Министерства финансов Российской Федерации. Этот момент считается началом возрождения казначейства в стране.

Сегодня, спустя 29 года после возрождения столь сложного финансового института, можно говорить о том, что воссозданная система не просто заработала, а работает эффективно. Ведь казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных расходов, что было крайне важно всегда. Тем более от развития казначейства во многом зависит эффективность работы всей финансовой системы как государства в целом, так и отдельных областей.

На сегодняшний день казначейство является федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении Министерства финансов Российской Федерации и осуществляющим платежную, учетную, контрольную и информационную функции в сфере финансовой деятельности публично-правовых образований.

Надо сказать, что сегодня функции казначейства стали гораздо шире — это не только финансовое управление ресурсами, но и полный контроль за расходованием бюджета. Благодаря казначейской службе финансовые потоки стали более прозрачными, деньги не просто перетекают из федерального бюджета в чьи-то карманы, а поступают в бюджеты регионов и расходуются на социально значимые нужды.

Казначейство России в соответствии с законодательством осуществляет правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета. И, по оценкам мировых экономистов, Казначейство России демонстрирует все преимущества казначейской системы исполнения бюджета.

Днем образования Управления Федерального казначейства на территории Республики Ингушетия официально считается день издания приказа министра финансов Российской Федерации от 23 апреля 1997 года о назначении на должность руководителя УФК по РИ Абдулазиса Яндиева, который возглавлял эту службу более шестнадцати лет.

По мнению ведущих сотрудников УФК по РИ, во многом деятельность этого ведомства в период его создания зависела от людей, стоявших у его истоков. Благодаря их умению работать на достаточно высоком профессиональном уровне, Ингушетии за короткий промежуток времени удалось стать наравне с субъектами России, которые имели годами накопленный опыт работы в этом направлении.

Структура УФК по РИ состоит из управления и четырех территориально отдаленных отделов в городах и районах республики. Как нам удалось узнать, в управлении работает большой и дружный коллектив, многие из которых трудятся здесь со дня образования УФК. Специалисты данной службы успешно справляются с выполнением своих обязанностей в плане обеспечения контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

Необходимо также отметить, что казначейство является современной и надежной в технологическом плане структурой. Поэтому специалистам этого органа доверена организация исполнения судебных актов и решений налоговых органов по денежным обязательствам казенных, бюджетных (автономных) учреждений.

По их словам, совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений налоговых органов является одной из главных задач, стоящих перед ведомством. Оно предусматривает не только обеспечение организации исполнения судебных актов и решений налоговых органов, что практикуется уже давно, но и предполагает варианты опытного внедрения организации исполнения электронного исполнительного документа по форматам, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации.

Но основная миссия Федерального казначейства заключается в верном служении своему Отечеству, способствуя укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы страны.

Бесспорно, добросовестный и ответственный труд казначеев достоин благодарности и признания, потому что они по долгу службы стоят на страже порядка и следят за тем, чтобы средства, поступающие в качестве налогов законопослушных граждан, тратились в соответствии с интересами народа.

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям в адрес казначеев республики и желает им всем здоровья и успехов в работе.