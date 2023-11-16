В последнее время, Ингушетию, равно как и другие регионы, накрыл шквал относительно нового вида мошенничества: преступники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят занять им денег от имени владельца профиля. К счастью, облапошенных подобным способом, насколько известно из официальных источников, не так много. Свою роль здесь, думается, сыграла и периодическая разъяснительная работа через СМИ, призывающая людей к бдительности и осторожности при пользовании своими гаджетами.

Как не попасться на уловки мошенников, работающих в сфере информационных технологий? С этим вопросом корреспондент газеты «Ингушетия» обратился к старшему оперуполномоченному отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий регионального МВД капитану полиции Вахе Картоеву.

— Большинство мошеннических действий совершается несколькими способами, — рассказывает собеседник. — К примеру, неустановленное лицо, звонит потерпевшему и сообщает, что является сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Далее следует убедительный рассказ, что правоохранительными органами разрабатывается крупная преступная группа, которая хочет похитить денежные средства потерпевшего. Для подкрепления ложных сведений преступники используют технологию подмены номера и просят потерпевших зайти на официальный сайт правоохранительного органа и удостовериться в том, что они звонят с номера правоохранительных органов.

Кроме того, злоумышленники сообщают о том, что в преступных схемах также задействованы работники банка и сотрудники правоохранительных органов, ввиду чего потерпевшему ни в коем случае нельзя обращаться в банк и в полицию. Дескать, если он об этом факте сообщит, то его привлекут к уголовной ответственности. Данная информация потерпевшим воспринимается со всей серьезностью, он решительно готов оказать содействие правоохранительным органам.

Поэтому следует запомнить: ни один сотрудник МВД или ФСБ не станет вам звонить и уж тем более просить перевести денежные средства на определенный счет. Это касается и случаев, когда гражданам звонят якобы работники банка. Ни в коем случае нельзя сообщать свои анкетные данные, а также данные банковских карт. Если вам поступил звонок, не стоит сломя голову бежать в банк и переводить денежные средства. Посоветуйтесь с членами семьи или знакомыми, самостоятельно позвоните по телефону 102, это будет наиболее надежное решение.

Еще один распространенный способ введения в заблуждение жителей Ингушетии. Мошенники предлагают заработать денежные средства в интернете, где потенциальной жертве предоставляется определенная площадка (инвестиции и биржа валют), которую нужно сначала пополнить определенной финансовой суммой. Вначале — на небольшую сумму, после чего потерпевшему представляется ложный счет, который умножился в 10, а то и в 20 раз. Для обналичивания денег потерпевшему необходимо заработать до определенной суммы. Далее ротозеи, желая заработать скорее и побольше, отправляют еще больше средств — своих личных, либо взяв у знакомых в долг. Эта цепь тянется до тех пор, пока жертва не влезает в крупные долги, после чего начинает понимать, что происходит.

Картоев настойчиво призывает граждан понять, что не существует указанных способов заработать деньги, тем более — быстро и много.

— Мошенники очень часто являются хорошими психологами, они просто манипулируют человеческими инстинктами — страхом, желанием быстро обогатиться и т. д., — напоминает правоохранитель. — Как правило, они торопят жертву, при этом без остановки накачивая большим количеством информации, искусно смешивая достоверную и ложную. Если вы все же обманулись и уже отправили денежные средства аферистам — остановитесь, одумайтесь, посоветуйтесь с кем-то, чтобы прекратить цикл, который вас закабалит долгами и кредитами.

Самое удивительное, что на уловки мошенников попадают не только простые люди, но и финансово грамотная часть населения. В республике задержаны и привлечены в ответственности лица, которые совершали преступления с использованием сайтов объявлений. Они входили в доверие к потерпевшим, ведя с ними диалог на родном, ингушском языке, предлагая продать какую-либо технику или услуги по ценам ниже рыночных либо в рассрочку.

Распространен такой вид мошенничества, когда потерпевшему, который, как правило, ведет коммерческую деятельность, скажем по древесине, звонит неизвестное лицо, представляется сотрудником компании, специализирующейся на продаже древесины, и предлагает продать ее по цене ниже рыночной. Естественно, жертва соглашается и сообщает адрес для доставки древесины и объем, который ему необходим. В свою очередь мошенник звонит в фирму, представителем которой он представился потерпевшему, и предлагает купить у них древесину на определенный объем, сообщает адрес и способ оплаты наличными после доставки. Далее курьер или водитель доставляет древесину по адресу назначения и представляет товар потерпевшему, не имеющему представления о том, что он завязан в мошеннической схеме. После этого мошенник снова звонит потерпевшему, спрашивает о том, доволен ли тот грузом, и после получения удовлетворительного ответа передает ему реквизиты для перевода денежных средств, сообщая ему, что это реквизиты фирмы. После перевода денежных средств мошенник блокирует свой мобильный телефон. Жертва, понятное дело, приступает к выгрузке древесины, но водитель напоминает, что хорошо бы расплатиться наличными, как договаривались. Ну, дальше вы можете представить картину скандала.

В данное время наметился всплеск такого вида мошенничества, как поддельные приложения. Как противостоять ему? Просто. В первую очередь — скачивать нужно приложение на официальном сайте либо в офисе банка. Широкую популярность у преступников получили сайты-двойники. Злоумышленники могут посылать письма о восстановлении аккаунта и отправляют двойники сайта (например, соцсетей), после чего потерпевший вводит свой логин и пароль. В свою очередь злоумышленник получает доступ к странице. Далее эту страницу могут использовать для отправки сообщений близким и знакомым об одолжении денег. Здесь важно обращать внимание на адресную строку в браузере. Есть двойники популярных магазинов в социальных сетях: преступники создают двойники страниц, накручивают подписчиков и выдают себя за реальный магазин.

Распространен так называемый фишинг. Это когда преступники получают информацию о банковской карте дистанционно. Для этого посылают гражданину СМС, электронную почту или звонят. Суть мошеннической схемы заключается в принуждении перехода на ссылку от имени легитимной организации — банка, магазина, налоговой службы и т. д. Потом загружают на устройство потерпевшего вредоносную программу, после чего требуют выкуп для удаления программы. Случается, что вам звонят и представляются сотрудником банка и просят оптимизировать приложение.

Пусть каждый зарубит у себя на носу: чтобы защитить себя от киберпреступников, необходимо в первую очередь посоветоваться при принятии необдуманного решения с родственниками, знакомыми, с кем угодно, кого вы знаете лично. Например, покупать товары в сети нужно только из проверенных магазинов, ни в коем случае нельзя, доверившись подписчикам или описанию о том, что их магазин находится по определенному адресу, верить на слово. Если вы покупаете товар на сайте объявлений, лучше всего послать знакомых в городе, в котором продается товар, чтобы в этом удостовериться, либо воспользоваться безопасной сделкой.

Увы, мошенники не дремлют, и люди все равно попадаются в их сети. И если уж опростоволосился, необходимо сразу же обратиться в дежурную часть ОВД населенного пункта, в котором вы проживаете, взять с собой чеки, какие-то скриншоты, другие улики, которые помогут правоохранителям расследовать дело. Что касается вероятности возврата денежных средств, которые благодаря вашей неосмотрительности перекочевали в карман мошенников, то, увы, никто не может гарантировать их полный возврат.