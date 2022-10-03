То есть, информационная война набирает обороты. Идет массированная психологическая обработка населения для дестабилизации общества и российского государства. Не гнушаются ничем, выхватывая единичные эпизоды по частичной мобилизации, ЧП, которые происходят на территории России, несчастные случаи, трагедии — все, что можно пустить в ход, чтобы манипулировать массовым сознанием. Игра слов, полуправда, оскорбления, откровенная ложь — все направлено для воздействия, и мы «варимся» в этом информационном котле.

Киевские (читай — Западные) информационные войска и антироссийские ресурсы ежедневно плодят новые фейки о мобилизации, пленных и убитых, пытаясь «разогреть» протестные настроения в обществе. Другого ничего не остается, поскольку Киев увяз, а Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями.

Об этом заявил в интервью бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.

Как считает Бо, Вашингтон специально спровоцировал конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Москвой. «Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают», — сказал полковник. А Киев, по его словам, стал «жертвой просчета» своих союзников.

Ну, насчет «союзников» Бо погорячился. У США и Великобритании нет союзников, есть только интересы. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября — тому подтверждение.

Совершить атаку могли либо США, либо Великобритания, считает американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что конструкция газопроводов прочная. Чтобы подорвать их, необходимо было заложить сотни килограмм тротила. Лондон и Вашингтон, уточнил он, имеют подобные ресурсы.

(Правда, действующие советники и полковники НАТО о таких вещах молчат, говорят бывшие, но это и понятно — «западная демократия» она такая).

Показательно в этом отношении то, что устроил постпред Франции Николя де Ривьер, председательствовавший на заседании Совбеза ООН 30 сентября. Нервно теребя шевелюру, «сорвавшись из-за неубедительности критики» западного лагеря в отношении российских подходов, в нарушение норм и практик Совбеза не позволил приглашенному на мероприятие представителю «Газпрома» Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес компании.

«Поступив так, французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в СБ», — отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

30 сентября при подписании договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Путин предельно четко обозначил условия, на которых могли бы состояться переговоры с Киевом — это признание свершившегося факта вхождения четырех регионов в состав российского государства и немедленное прекращение военных действий. Иное не обсуждается. В противном случае Россия будет использовать все имеющиеся у нее силы и средства для защиты своих людей и своих земель.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал Президент.

Естественно, сразу же откликнулись США. Госсекретарь этой страны Блинкен в беседе с главой МИД Украины Кулебой заверил, что поддержка Киеву будет, независимо от любых решений и шагов Москвы. Дополнительно выделенные более 12 млрд долларов — подтверждение.

Короче, воюйте украинцы и умирайте, а «заграница вам поможет», только пока в НАТО не лезьте — нам вашего «героизма» достаточно, мы уж как-нибудь перебьемся без этого и поживем еще, ну и обогатимся заодно. (Извлекать пользу для себя из войн Британии и США не привыкать). Ну и фейки плодить Запад тоже поможет, взяв на вооружение девиз молодого петуха: «Главное прокукарекать, а там пусть не рассветает».