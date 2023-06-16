Клиентам Сбера стало проще и дешевле заботиться о здоровье онлайн

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Уже на протяжении нескольких лет мы видим растущий спрос на сервисы индустрии здравоохранения Сбера на Юге России и Северном Кавказе. Двукратный рост числа пользователей СберЗдоровья в прошлом году — яркое тому доказательство, где лидером по числу клиентов традиционно остаётся Краснодарский край. Уверена, что приятным бонусом в честь Дня медицинского работника с 15 по 25 июня для наших клиентов станет скидка 20% на все продукты СберЗдоровья в более чем 500 офисах банка, обслуживающих розничных клиентов. И мы продолжаем расширять цифровые возможности и удобство заботы о своем здоровье и здоровье близких. Рада отметить, что теперь все сервисы индустрии здравоохранения Сбера доступны на одной площадке. Здесь удобно заказывать лекарства и косметические средства: сказать или написать, какие товары нужны, — и виртуальный ассистент выберет всё необходимое, найдёт соответствующие инструкции и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ»

Так, в мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась витрина «Здоровье»: в ней можно круглосуточно записаться на приём к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога СберЗдоровья, а также купить лекарства и товары для здоровья и красоты через мобильное приложение или сайт СБЕР ЕАПТЕКИ. В витрине есть данные полиса ОМС, а используя виртуального ассистента Салют можно войти в «Комнату здоровья».

«Комната здоровья» помогает в удобной форме голосом или нажатием получить нужную информацию и помочь найти ответы по здоровью. Она также доступна через умные устройства Sber (умные телевизоры и ТВ-приставки SberBox). Для входа в комнату достаточно сказать виртуальному ассистенту одну из следующих фраз: «Запусти комнату здоровья», «Открой комнату здоровья» или «Комната здоровья».

Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис «Анализ симптомов» подберёт трёх врачей разных специальностей. Для этого понадобится сообщить свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на пять уточняющих вопросов. После этого клиента перенаправят в приложение СберЗдоровье для записи к конкретному врачу. Также в «Комнате здоровья» клиенты могут найти аптеку или клинику в нужной точке города, больше узнать о том, как заботиться о своём организме, и купить умные тонометры СберЗдоровья. Кроме того, в комнате будут находиться видеотренировки с инструктором FitStars.