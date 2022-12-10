Не то, чтобы я не мог ее приобрести, просто стоит признаться, что из-за загруженности на работе все меньше времени остается на чтение. Но, этот подарок — исключение, и стоило найти время, тем более в этом году мы отметили печальную дату в нашей истории: 30-летие «осетино-ингушского конфликта».

Я — журналист, не литературный критик и не исследователь творчества. Для меня главное — не витиеватые фразы и замысловатое изложение, а доступный язык, как говорится. В этом отношении труд Иссы Магометовича безупречен: четко, грамотно, прямо.

Хотя он много пишет о своей роли в те не простые годы для народа годы, но нет ощущения, что «перетягивает одеяло на себя», преувеличивает сделанное им. А в отдельных эпизодах и критикует себя за то или иное принятое решение, сожалея, что не сделал еще больше, чтобы на территории современной России не произошел первый межнациональный конфликт.

Поскольку я свидетель того, что происходило осенью 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, а также в Ингушетии, читаю и просто предстает картина: чего Иссе Магометовичу, как авторитетному человеку, специальному представителю Президенте России в только созданной Ингушской Республике, стоило контролировать себя, сдерживать эмоции в той ситуации. А мы, ведь, очень эмоциональны.

Уважаемому и известному следователю, который тщательно привык обдумывать свои действия, просто приходилось метаться, часами просиживать в приемных федеральных чиновников, обращаться к Ельцину посредством записки, даже брать его за руку, чтобы довести информацию о том, что надвигается катастрофа. Не помогло.

Не потому, что Исса Магометович был неубедителен (как и другие авторитетные люди), просто все было предрешено: ингуши попали в умело расставленную ловушку. А отдельные федеральные чиновники той ельцинской команды показали свое истинное лицо: бесхребетность, недальновидность и даже продажность.

Об этом Исса Магометович пишет прямо, как и о наших общественных и политических деятелях. Они, в той непростой обстановке, вели себя, мягко говоря, не как лидеры, которые должны понимать, какая ответственность на них лежит. При этом, он оговаривается, что эти люди не хотели доводить ситуацию до вооруженного противостояния, искренне переживали за свой народ, но действовали непрофессионально, способствовали тому, что в федеральном центре сложилось мнение: клановость в республике процветает.

Доказательством тому служит один фрагмент. Как пишет Исса Магометович, в один из дней (уже после конфликта) его пригласил глава Временной администрации в зоне ЧП Сергей Шахрай, который в Ингушетии устроил свою «резиденцию» в вагоне на железнодорожной станции «Назрань». С ним вместе были генерал Магомед Султыгов и бывший управляющий трестом «Орджтрансстрой», вынужденный переселенец Моули Баркинхоев. Речь должна была пойти о предстоящих первых выборах Президента республики (1993 год).

Как это описывает автор книги очень примечательно, поэтому приведу небольшой отрывок: «Представьте себе картину. Железнодорожные пути. По обе стороны от вагона ограждения из колючей проволоки. Вдоль проволоки — солдаты с автоматами. Между ними стоят БТРы, ощетинившиеся пулеметными стволами. Один в один как в феврале 1944 года во время депортации вайнахов. Только вместо Берии в вагоне Шахрай.

Мы входим. У Шахрая на столе лежит книжка ингушского писателя Шукри Дахкильгова «Ингушские фамилии». Видимо, руководитель временной администрации творчески ее изучал.

Поздоровались. Начался разговор о выборах. Шахрай заявил, что руководство России «не склонно поддержать Аушева». Потом, обращаясь ко мне, спросил: «Не могли бы вы пойти на эти выборы? У вас тоже известная фамилия, и вас знают люди».

Я говорю в ответ: «Нет, мы определились с кандидатурой. Мы хотим, чтобы республику возглавил Руслан Аушев».

Далее Шахрай предлагает то же самое генералу Султыгову и Баркинхоеву. Оба отказались.

На мой взгляд, это очень примечательный момент. Государственный человек — Шахрай, впоследствии ставший автором не состоявшейся политической оценки «осетино-ингушского конфликта», сидел разбирался в фамилиях ингушей и открыто вбивало клин между представителями народа.

Вот он уровень федеральных чиновников того периода! И этот «политик» через годы после конфликта в интервью заявлял, что его отправили в зону конфликта «спасать ситуацию». (Избавь нас Всевышний в будущем от таких «спасителей»!).

Не удивительно, что в своей книге Исса Магометович проводит «красной линией»: в то сложное время для него не было авторитетов ни в федеральном центре, ни на местах, поскольку речь шла о людях — его соотечественниках-ингушах, которые, грубо говоря, оказались разменной монетой в этой большой политической игре.

Безусловно, «Преступление без наказания» я перечитаю еще не раз и очень внимательно, пока это только беглый обзор и первое впечатление. Но уже сейчас, уверен в том, что нашим молодым людям, особенно тем, кто собирается делать карьеру в политике, необходимо держать ее на столе и частенько заглядывать.

Тогда у них будут козыри: как вести себя в той или иной ситуации; как не дать себя втянуть в политическую авантюру; как обличить противника, который скрывается за маской благодетеля, но на самом деле вынашивает свои планы и многое-многое другое.

Это книга — не только экскурс в историю, но и «дорожная карта» (применяя современный термин), как народу и республике не оказаться «слабым звеном», если будут попытки (а они будут!) в очередной раз проверить нас на прочность.