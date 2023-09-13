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Развивающие книги для детей

Книжный магазин Bookidea вновь радует новыми изданиями на ингушском языке

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Книжный магазин Bookidea выпустил новую продукцию под собственной торговой маркой — книги для детей серии «Со вода» («Я иду»): «Со тика тIа вода» («Я иду в магазин»), «Со берий беша вода» («Я иду в детский сад») и «Со аравода» («Я иду гулять»).

Первая книга серии рассказывает о походе главного героя в магазин, где он знакомится с товарами на полках, узнает о том, какие продукты питания бывают кислыми или сладкими, что изготавливают из молока, что можно купить в хозяйственном отделе магазина.

Книга «Со берий беша вода» знакомит юного читателя с детским садом и его распорядком. Прототипом книжного детского сада стал тот самый Монтессори-сад, который успешно работает по всемирно известной методике на протяжении нескольких лет в Назрани. В ходе прочтения книги ваш ребенок узнает много новых слов на ингушском языке, которые значительно обогатят словарный запас.

Третья книга серии повествует о прогулке главного героя по нашей республике. Вместе с ним читатель посетит аллею в Назрани, побывает в Магасе, зайдет в Башню Согласия и увидит открытый в ней музей.

Все три книги разные, и все они интересны своим содержанием, красочными иллюстрациями, теплыми и уютными цветами оформления.

«Работа над их созданием велась больше года. Команда составителей, иллюстратора, переводчика и корректоров смогли воплотить в жизнь идею, высказанную однажды с вопросом: а почему бы не сделать? Сделали. Как и все предыдущие свои материалы. И сегодня у Bookidea семь собственных продуктов на ингушском языке. С помощью Всевышнего и с любовью к детям!» — поделились с нашим изданием авторы идеи — молодые мамы Мадина Гойгова и Роза Парчиева.

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