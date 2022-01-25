В 1995 году вместе с открытием университетского храма праздник возродили. А с 2005 года Указом Президента РФ этот день стал отмечаться официально как День российского студенчества.

Сегодня мы вам расскажем об одном из самых молодых колледжей Республики Ингушетия, который уже успел заявить о себе как о креативном, весьма успешном и достаточно востребованном учебном заведении.

«После окончания школы мой выбор пал именно на этот колледж, — говорит студент факультета «Информационные системы и программирование» Мухаммед Хашиев. — Меня устраивало, что среди предложенных специальностей была та, которую я хотел выбрать, и второе то, что преподавательский состав здесь был относительно молодой. А актуальность выбранной мною специальности предполагает необходимость такого фактора. Но здесь смело могу сказать, что образовательный процесс и воспитательный стоят на высоком уровне. Всё сделано с душой. Само здание светлое, аудитории довольно оснащённые, достаточно современная компьютерная техника, что является хорошим показателем для успешного обучения будущих программистов.

Но самое главное — это преподаватели и работники колледжа, начиная от руководства и заканчивая охраной. Здесь каждый старший — воспитатель и учитель. Все соблюдают традиции, проявляют уважение друг к другу. Педагоги к студентам, и, разумеется, мы к своим учителям. Все как одна большая сплочённая семья. Если говорить об уровне преподавания, то могу сказать, что здесь собрали лучших педагогов. Но хочу отметить нашего профильного преподавателя — Асю Мусаевну Битиеву. Очень компетентный и грамотный человек. Я благодарен ей за то, что у меня возрос интерес к своей будущей профессии, я стал более целеустремлённым. Есть желание продолжить учёбу и стать хорошим разработчиком в хорошей компании».

Такой же тёплый отзыв мы услышали и от студентки второго курса факультета «Профилактическая стоматология» Амалии Кациевой.

«Меня в колледж потянула за собой старшая сестра, которая уже училась здесь, — говорит Амалия. — И я ни разу не пожалела об этом. Очень тёплая атмосфера в нашем колледже. И мы получаем здесь достаточно глубокие знания. Я будущий гигиенист. Для нас оборудованы рабочие кабинеты, где мы проходим практику, чтобы отрабатывать навыки будущей профессии. Отдельно хочу сказать о Тамиле Аушевой. Она умеет так увлечь, так заинтересовать, что даже те, кто попал случайно на факультет, уже о выборе другой профессии и не думают. Это большой талант так вести свои занятия, так доходчиво преподносить материал студентам. Во многом благодаря колледжу в будущей профессии я окончательно определилась. Буду стоматологом!

Хочется сказать отдельно о директоре Петимат Абукаровне Чахкиевой. В том, что колледж достиг определённых результатов, во многом её заслуга. Она создала здесь атмосферу взаимоуважения. Знает каждого студента в лицо. С ней можно поговорить, обсудить свои проблемы и решить безболезненно разного рода недоразумения».

Многопрофильный колледж Республики Ингушетия находится в городе Сунжа, на улице Луначарского. Для сведения читателей отметим, что колледж предлагает шесть специальностей. Это профилактическая стоматология, сестринское дело, информационные системы и программирование, преподавание в начальных классах, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность.

Все профессии остро востребованы в нашей республике. Несмотря на молодой возраст, колледж уже завоевал доверие и получил признание жителей Республики Ингушетия и за её пределами. Здесь учатся студенты из Джейрахского, Малгобекского, Назрановского и, конечно же, Сунженского районов. Несмотря на удалённость, приезжают ребята из Пригородного района соседней республики. Среди абитуриентов немало окончивших школу с отличием. Это тоже хороший показатель для профессионального учебного заведения.

«Мы создали прекрасные условия, чтобы наша молодёжь могла развиваться и учиться, — говорит директор колледжа Петимат Абукаровна. — Нам удалось собрать высокопрофессиональный педагогический коллектив, который обеспечивает высокий уровень организации учебного процесса. В колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по разным направлениям. Учиться здесь стало перспективно, ведь рабочие специальности на современном рынке труда чрезвычайно востребованы, к тому же в регионе ощущается нехватка кадров. У нас же есть все необходимое для того, чтобы подготовить грамотных специалистов для региона. Помимо опытных, высококвалифицированных мастеров и преподавателей, имеется и хорошая материально-техническая база: лаборатории, мастерские, компьютерная техника и так далее.



Надо отметить, что одно из направлений работы колледжа — это выработка у студентов активной жизненной позиции, воспитание патриотизма, целеустремленности, привитие навыков самостоятельной работы. В этом помогает внеаудиторная деятельность: организация и проведение творческих конкурсов, диспутов, конференций, уроков-викторин, оформление презентаций, где оцениваются знания, логика, смекалка и сообразительность ребят. В ходе работы студенты заряжаются энергией, расширяют кругозор, приобретают навыки коммуникативного общения и тому подобное.

Помимо этого, студенты колледжа принимают участие в общественно значимых мероприятиях республики, в таких, как брейн-ринги, субботники. Они являются участниками и победителями популярной в республике интеллектуальной программы «Эрудит» Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».

Колледж активно сотрудничает с Ассоциацией ремесленников республики, студенты участвуют в мастер-классах от известных в регионе и за его пределами ремесленников и проявляют свои скрытые таланты. Совместно с ассоциацией колледж проводит ежегодный, не имеющий аналогов «Фестиваль профессий», куда приглашаются известные люди из разных сфер деятельности. Они показывают и рассказывают вместе с нашими студентами приглашённым потенциальным абитуриентам о своей работе, чтобы молодой человек мог для себя определиться, выбрать ту или иную подходящую для него специальность".

Будущее Многопрофильного колледжа Республики Ингушетия видится интересным и перспективным. Впереди у них много идей и планов, которые, безусловно, воплотятся в жизнь.