С праздником!
Ко Дню студента о работе Многопрофильного колледжа Республики Ингушетия
25 января страна отмечает День студента. Истоки этого праздника лежат в далёком 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна 12 января, по новому календарю 25 января, подписала указ об учреждении Московского университета. Но праздник как таковой стали отмечать лишь спустя около ста лет — с 1850 года. Изначально его праздновали только студенты Московского университета, впоследствии к ним присоединились студенты и других заведений. К середине XIX века он отмечался пышно, сначала мероприятие проходило в Московском университете, затем перерастало в гуляния по городу. Но после революции 1905 года празднование немного поутихло и вовсе прекратилось после 1918 года.
В 1995 году вместе с открытием университетского храма праздник возродили. А с 2005 года Указом Президента РФ этот день стал отмечаться официально как День российского студенчества.
Сегодня мы вам расскажем об одном из самых молодых колледжей Республики Ингушетия, который уже успел заявить о себе как о креативном, весьма успешном и достаточно востребованном учебном заведении.
«После окончания школы мой выбор пал именно на этот колледж, — говорит студент факультета «Информационные системы и программирование» Мухаммед Хашиев. — Меня устраивало, что среди предложенных специальностей была та, которую я хотел выбрать, и второе то, что преподавательский состав здесь был относительно молодой. А актуальность выбранной мною специальности предполагает необходимость такого фактора. Но здесь смело могу сказать, что образовательный процесс и воспитательный стоят на высоком уровне. Всё сделано с душой. Само здание светлое, аудитории довольно оснащённые, достаточно современная компьютерная техника, что является хорошим показателем для успешного обучения будущих программистов.
Но самое главное — это преподаватели и работники колледжа, начиная от руководства и заканчивая охраной. Здесь каждый старший — воспитатель и учитель. Все соблюдают традиции, проявляют уважение друг к другу. Педагоги к студентам, и, разумеется, мы к своим учителям. Все как одна большая сплочённая семья. Если говорить об уровне преподавания, то могу сказать, что здесь собрали лучших педагогов. Но хочу отметить нашего профильного преподавателя — Асю Мусаевну Битиеву. Очень компетентный и грамотный человек. Я благодарен ей за то, что у меня возрос интерес к своей будущей профессии, я стал более целеустремлённым. Есть желание продолжить учёбу и стать хорошим разработчиком в хорошей компании».
Такой же тёплый отзыв мы услышали и от студентки второго курса факультета «Профилактическая стоматология» Амалии Кациевой.
«Меня в колледж потянула за собой старшая сестра, которая уже училась здесь, — говорит Амалия. — И я ни разу не пожалела об этом. Очень тёплая атмосфера в нашем колледже. И мы получаем здесь достаточно глубокие знания. Я будущий гигиенист. Для нас оборудованы рабочие кабинеты, где мы проходим практику, чтобы отрабатывать навыки будущей профессии. Отдельно хочу сказать о Тамиле Аушевой. Она умеет так увлечь, так заинтересовать, что даже те, кто попал случайно на факультет, уже о выборе другой профессии и не думают. Это большой талант так вести свои занятия, так доходчиво преподносить материал студентам. Во многом благодаря колледжу в будущей профессии я окончательно определилась. Буду стоматологом!
Хочется сказать отдельно о директоре Петимат Абукаровне Чахкиевой. В том, что колледж достиг определённых результатов, во многом её заслуга. Она создала здесь атмосферу взаимоуважения. Знает каждого студента в лицо. С ней можно поговорить, обсудить свои проблемы и решить безболезненно разного рода недоразумения».
Многопрофильный колледж Республики Ингушетия находится в городе Сунжа, на улице Луначарского. Для сведения читателей отметим, что колледж предлагает шесть специальностей. Это профилактическая стоматология, сестринское дело, информационные системы и программирование, преподавание в начальных классах, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность.
Все профессии остро востребованы в нашей республике. Несмотря на молодой возраст, колледж уже завоевал доверие и получил признание жителей Республики Ингушетия и за её пределами. Здесь учатся студенты из Джейрахского, Малгобекского, Назрановского и, конечно же, Сунженского районов. Несмотря на удалённость, приезжают ребята из Пригородного района соседней республики. Среди абитуриентов немало окончивших школу с отличием. Это тоже хороший показатель для профессионального учебного заведения.
«Мы создали прекрасные условия, чтобы наша молодёжь могла развиваться и учиться, — говорит директор колледжа Петимат Абукаровна. — Нам удалось собрать высокопрофессиональный педагогический коллектив, который обеспечивает высокий уровень организации учебного процесса. В колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по разным направлениям. Учиться здесь стало перспективно, ведь рабочие специальности на современном рынке труда чрезвычайно востребованы, к тому же в регионе ощущается нехватка кадров. У нас же есть все необходимое для того, чтобы подготовить грамотных специалистов для региона. Помимо опытных, высококвалифицированных мастеров и преподавателей, имеется и хорошая материально-техническая база: лаборатории, мастерские, компьютерная техника и так далее.
Надо отметить, что одно из направлений работы колледжа — это выработка у студентов активной жизненной позиции, воспитание патриотизма, целеустремленности, привитие навыков самостоятельной работы. В этом помогает внеаудиторная деятельность: организация и проведение творческих конкурсов, диспутов, конференций, уроков-викторин, оформление презентаций, где оцениваются знания, логика, смекалка и сообразительность ребят. В ходе работы студенты заряжаются энергией, расширяют кругозор, приобретают навыки коммуникативного общения и тому подобное.
Помимо этого, студенты колледжа принимают участие в общественно значимых мероприятиях республики, в таких, как брейн-ринги, субботники. Они являются участниками и победителями популярной в республике интеллектуальной программы «Эрудит» Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».
Колледж активно сотрудничает с Ассоциацией ремесленников республики, студенты участвуют в мастер-классах от известных в регионе и за его пределами ремесленников и проявляют свои скрытые таланты. Совместно с ассоциацией колледж проводит ежегодный, не имеющий аналогов «Фестиваль профессий», куда приглашаются известные люди из разных сфер деятельности. Они показывают и рассказывают вместе с нашими студентами приглашённым потенциальным абитуриентам о своей работе, чтобы молодой человек мог для себя определиться, выбрать ту или иную подходящую для него специальность".
Будущее Многопрофильного колледжа Республики Ингушетия видится интересным и перспективным. Впереди у них много идей и планов, которые, безусловно, воплотятся в жизнь.