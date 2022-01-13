К сожалению, полюбоваться нетронутыми красотами природы в современном мире — большая удача. Все меньше на нашей планете остается уголков, где о природе заботятся, а не используют в своих целях, где относятся к ней бережно, а не высасывают все возможные ресурсы, где ее стремятся сохранить, а не хищнически грабят ее богатства.

По большей части, такими местами являются заповедники — то есть природоохранные зоны, в которых обученные люди следят за состоянием окружающей среды, охраняют ее от вредного воздействия человека и предотвращают экологические проблемы.

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Справедливости ради нужно отметить, что на Руси испокон веков относились к природе бережно, а особо охраняемыми природными территориями в нашей стране были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей и особой знати.

Но первый заповедник государственного масштаба под названием Баргузинский был создан 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале, численность которых в начале ХХ века стала катастрофически снижаться. Спустя 80 лет после этого события, в 1997 году, по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы был учрежден День заповедников и национальных парков, который отмечается с тех пор ежегодно 11 января.

Сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и движения. Целью данного экологического праздника является формирование в людях бережного отношения не только к природе, но и проявление уважения к работникам природоохранной сферы. Согласитесь, только каждодневный нелегкий труд таких работяг буквально помогает нашей природе существовать. Многообразие флоры и фауны в нашей местности, красивые природные места до сих пор существуют только благодаря усердной работе работников охраны природы.

Если заглянуть в историю, мы увидим, что развитие заповедного дела в России имеет глубокие корни, насчитывающие более ста лет. Ещё в 1908 году на Юбилейном акклиматизационном съезде профессор МГУ Григорий Кожевников выступил с докладом, в котором изложил свою идею развития заповедных мест.

По его словам, «участки, предназначенные для того, чтобы сохранить образцы первобытной природы, должны быть довольно большого размера, чтобы влияние культурности соседних местностей не отражалось на них. Участки эти должны быть заповедными в самом строгом смысле этого слова. По отношению к фауне в них должна быть абсолютно запрещена всякая стрельба и ловля каких бы то ни было животных, за исключением тех случаев, когда это нужно для научного исследования. Всякие меры, нарушающие естественные условия борьбы за существование, здесь должны быть недопустимы. По отношению к флоре необходимо отменить прорубание просек, подчистку леса, даже сенокос и, уж конечно, всякие посевы и посадки. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать результаты. Заповедные участки имеют громадное значение, а потом устройство их должно быть, прежде всего, делом государственным».

Надо сказать, что выдвинутые Григорием Кожевниковым идеи вскоре были поддержаны и дополнены его коллегами по «могучей кучке заповедного дела», составившими основу Постоянной природоохранительной комиссии Императорского Русского географического общества: Иваном Бородиным, Георгием Морозовым, Валерием Талиевым, братьями Вениамином и Андреем Семёновыми-Тян-Шанскими и другими учеными того времени.

Организация правительственной комиссии в 1912 году положила начало формированию заповедного дела в России и определила разнообразие подходов к созданию сети особо охраняемых природных территорий. В частности, комиссия направляла в различные регионы Российской империи экспедиции по поиску территорий, перспективных для создания заповедников. За пять лет существования этой организации были сделаны важнейшие шаги для становления заповедной системы страны.

В России на данный момент существует более сотни заповедников, около полутора сотни национальных парков и государственных природных заказников. За время существования этих организаций заповедным сообществом было сделано очень многое: восстановлены популяции исчезающих видов животных, таких как зубры, соболи, каланы; внедрены современные технологии, позволяющие эффективно изучать и охранять природу, не причиняя беспокойства обитателям заповедных территорий; открыты уникальные географические объекты; выявлены новые виды животных и растений.

При этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории существующих заповедников и создаются новые места для сохранения природного богатства страны.

С 2018 года в России действует национальный проект «Экология», важнейшими задачами которого являются сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия, а также развитие эколого-туристического потенциала ООПТ. В рамках проекта к 2024 году в Российской Федерации площадь ООПТ должна увеличиться на пять миллионов гектаров, на которых будут созданы двадцать четыре новых ООПТ. Также в дальнейшем планируется приумножить сеть заповедных территорий и в Арктике.

Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за вмешательства человека в мир природы. Ученые считают, что информированность людей о красоте природы, её многообразии и уникальности каждого отдельно взятого вида должна способствовать этому процессу гармонизации.

Заповедники играют важную роль в сохранении наследия дикой природы. Эти объекты защищаются законодательством государства. В национальных парках запрещается вести промышленную, строительную деятельность. Отдых, перемещение и досуг разрешается организовывать в строго отведенных местах, потому как оберегаемые территории являются предметом научных исследований экологов и биологов. Изучаются популяции животных, их динамика, взаимное существование.



Заповедники и национальные парки стали излюбленными местами отдыха для туристов и путешественников. Они представляют собой своеобразный нетронутый островок, куда не добралось разрушающее действие цивилизации.

В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность. Нарушения влекут за собой штрафы или уголовную ответственность.

Если говорить более конкретно об уже существующих заповедниках, имеющих большую ценность, то нужно начать с Баргузинского заповедника, с которого, собственно, и началась история развития заповедного дела в России.

Баргузинский заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал. Площадь заповедника составляет около 400 гектаров и имеет трёхкилометровую полосу у прибрежной акватории озера Байкал. Как видно из справки, фауна Баргузинского заповедника типично таёжная, но с некоторыми особенностями, вызванными горным рельефом и непосредственной близостью Байкала. Она включает около полусотни видов различных млекопитающих, большое разнообразие птиц, рептилий и другой живности.

Среди старейших заповедников также является Астраханский (1919), который находится в красивейшем месте — в низовьях дельты Волги в Астраханской области.

В 2020 году свое 100-летие отметил и не менее интересный Ильменский заповедник, который входит в состав Южно-Уральского научного центра Уральского отделения РАН.

В 20-х годах прошлого столетия на границе Воронежской и Липецкой областей был создан и Воронежский биосферный заповедник, главной задачей которого была защита речного бобра, до сих пор являющегося звездой заповедника. Недавно центральная усадьба заповедника подверглась комплексной реконструкции, в результате которой здесь появился интерактивный музей «Дом бобра» и экспозиция «Жизнь за стеклом» — двухуровневый аквариум, в котором можно наблюдать за перемещениями семьи бобров в хатках, в том числе под водой. В ходе реконструкции в заповеднике также был создан инфоцентр, обновлён музей природы и переоборудованы экотропа и веревочный городок «Ёжкины дорожки».



Одним из старейших национальных парков нашей страны является московский лесной массив — заповедник «Лосиный остров», который ведет свою историю с 1983 года, хотя эти места были в некотором роде заповедными еще при царе Алексее Михайловиче: ему одному было дозволено здесь охотиться.

Сегодня «Лосиный остров» радует жителей столичного мегаполиса многовековыми деревьями и крупнейшей в ближнем Подмосковье колонией чаек, но настоящей визитной карточкой этого парка является уникальная лосиная биостанция — своего рода детский садик для лосят. Сотрудники заповедника заботливо выхаживают лосят, потерявших родителей, и после достижения ими возраста 1,5-2 лет отпускают в естественную среду обитания. Здесь посетители заповедника могут не только увидеть, но и покормить главных хозяев этих мест.

На территории «Лосиного острова» также действуют музеи «Русский быт» и «Старинная русская охота», визит-центр «Чаепитие в Мытищах», конные дворы и дендрарий, где имеется экотропа, часть которой проходит на высоте 5-6 метров. Еще тут создана увеличенная модель барсучьей норы, чтобы все желающие могли зайти в гости к барсуку.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, на территории которых находятся множество достопримечательностей, особое место занимают заповедники и охраняемые национальные парки. К примеру, в столице нашей страны под особую охрану взято 140 природных территорий, среди которых имеются комплексный заказник «Зеленоградский», фаунистический заказник «Долгие пруды», природные заказники «Северный», «Южное Бутово» и «Северное Бутово». А в июне 2020 года было принято решение о создании в Москве восемнадцати новых ООПТ.

Природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга представлен пятнадцатью особо охраняемыми природными территориями регионального значения площадью 6143 гектара, что составляет 4,3% от территории города как субъекта РФ.

Не менее завораживающим является большой Кавказский биосферный заповедник — сосед главного летнего российского курорта Сочи и главного зимнего — Красной Поляны. Здесь в шаговой доступности от горнолыжных склонов Красной Поляны расположен экокомплекс «Лаура» с новым визит-центром, гостевыми домами, веревочным парком и вольерами для животных, которые уместнее назвать мини-зоопарком. Там можно увидеть два десятка видов птиц и зверей, включая зубров, оленей и рысей.

К Кавказскому заповеднику относятся и тисо-самшитовая роща в Хосте и поселок Гузерипль, в окрестностях которого находятся музей природы, веревочный парк и крупнейший дольмен на территории Адыгеи. По территории заповедника проложено полтора десятка горных маршрутов, в том числе знаменитый маршрут «Через Фишт к Черному морю». Маркированные тропы для горных туристов есть также и в окрестностях Красной Поляны.

Узкая песчаная полоса, поделенная между Россией и Литвой и отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, — самый западный национальный парк нашей страны. Дюны высотой в несколько десятков метров, «танцующие» сосны, уникальные озера, маяки и часовни — вот далеко неполный список его достопримечательностей. Весной и осенью над Куршской косой пролетают миллионы птиц — в это время можно наблюдать за тем, как орнитологи ловят их в огромные сети для регистрации и кольцевания. В музейном комплексе парка можно побывать в деревне древних викингов, которые научат посетителей обрабатывать янтарь.

Как говорят исследователи, Кенозерский национальный парк в Архангельской области считается примером удивительно гармоничного сосуществования человека и природы. Визитная карточка парка — деревянные часовни и северные деревни, уютно вписанные в местные ландшафты, богатые лесами и озерами. По территории парка проложены многочисленные пешеходные и водные маршруты для знакомства с достопримечательностями, а остановиться можно в мини-гостиницах, организованных в старинных крестьянских домах с оригинальными интерьерами и колоритными названиями.

Хвалынский край всегда славился в Саратовской губернии своими яблоками, но 20 лет назад необходимость охраны редких степных птиц сделала его особо охраняемой природной территорией, а живописные меловые горы с реликтовыми соснами — популярным местом отдыха. Экологические маршруты по территории парка радуют затейливыми названиями вроде «Пещера монаха» или «По дну древнего моря», предлагаются также водные экскурсии по Волге. Туристический центр Хвалынского — Солнечная Поляна, на которой расположены визит-центр, музей крестьянского быта, гостевой комплекс и пункт проката спортинвентаря. Имеется в парке и вольерное хозяйство, в котором, помимо привычных для наших краев представителей животного мира, можно увидеть страуса и белого павлина.

Центральный вход в заповедник «Столбы», охраняющий природные комплексы западных отрогов Восточного Саяна, находится практически на окраине Красноярска. Это место давно облюбовали не только экотуристы, но и скалолазы. Столбы — скальные образования необычной формы — и являются главной местной достопримечательностью. Каждый столб и даже некоторые камни имеют собственные имена. Между ними проложены маршруты разной протяженности и сложности. Рядом расположен информационно-сервисный центр «Перевал», где можно заказать экскурсии по «Столбам».

В Южном Прибайкалье раскинулась горная страна Хамар-Дабан, покрытая лесами, которые никогда не подвергались пожарам и рубкам. Сейчас эти леса охраняет Байкальский биосферный заповедник, который, помимо горных маршрутов, предлагает туристам водные орнитологические туры и экскурсии по экотропам. Здесь оборудованы смотровые вышки для наблюдения за медведями, косулями и другими животными. Административный центр заповедника расположен в бурятском поселке Танхой, у трассы, связывающей Иркутск и Улан-Удэ. Недавно там открыли визит-центр мирового уровня, рассказывающий об истории и природе Байкальского края. А рядом с ним обустроен вольер для демонстрации баргузинского соболя. В заповеднике имеется несколько туристических комплексов — как в самом Танхое, так и в его окрестностях.

Настоящей экзотикой для миллионеров является район Русской Арктики. Как мы знаем, арктический туризм сейчас у всех на слуху, в его продвижении недавно участвовал и сам Президент России Владимир Путин. Впрочем, массовым этот вид туризма станет вряд ли, потому как стоимость круизов с посещением Новой Земли или Земли Франца Иосифа, которые входят в состав нацпарка «Русская Арктика», может превышать миллион рублей. Несмотря на это, спрос на большинство круизов есть, и они распродаются заранее. Маршруты круиза разные: любоваться птичьими базарами, лежбищами моржей и арктическими ландшафтами можно не только с борта судна — туристов периодически высаживают на сушу лодками или вертолетами.

Кроноцкий заповедник по праву называют краем вулканов и медведей. Здесь сосредоточено все, чем знаменита Камчатка: 25 вулканов (в том числе действующие), высокогорные озера, гейзеры и термальные источники, места обитания бурых медведей и гнездования нескольких сотен видов птиц. Заповедник предлагает как однодневные экскурсии, так и многодневные туры по этим объектам. Удовольствие, правда, не из дешевых — в некоторые места, как в знаменитую Долину гейзеров, придется добираться вертолетом. Организуются также морские экспедиции к единственному на Камчатке лежбищу морских львов. Если повезет, по дороге можно будет прочувствовать всю мощь Тихого океана, встретив китов.

Республика Ингушетия, как и другие регионы России, славится уникальными заповедниками: это великолепный «Эрзи» и находящийся в его охранной зоне Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Несмотря на то, что таких уникальных мест у нас всего два, количество архитектурных и археологических объектов — шедевров ингушской культуры, которые можно посмотреть на занимаемой ими территории, превосходит самые смелые ожидания путешественников, решивших посетить этот чудный край.

Национальные парки Ингушетии представляют собой охраняемые зоны с редкими природными территориями, объектами и архитектурными строениями, нуждающимися в дополнительной защите государства.

Один из самых молодых природных заповедников на территории России находится в Сунженском и Джейрахском районах Республики Ингушетия на площади 35,3 тысячи гектаров. Государственный природный заповедник «Эрзи» был основан в 2000 году с целью сохранения природы Джейрахско-Ассинской котловины и историко-культурных памятников. Созданию ФГБУ ГПЗ «Эрзи» предшествовала длительная работа общественности, многочисленные научные и научно-публицистические работы различных ученых и общественных деятелей. В итоге, «Эрзи» стал сотым резервным природным заповедником в России, который организован как охранная зона местной культуры, флоры и фауны.

«Эрзи» — достаточно молодой заповедник, созданный на рубеже веков. По сравнению с другими природоохранными объектами Ингушетии, он достаточно популярен среди туристов, которые целенаправленно приезжают ради его посещения. Имя он получил от соседствующего селения, известного своим комплексом сооружений. Еще несколько столетий назад в этом месте был обнаружен древний ингушский знак — Орел Сулейман. «Эрзи», кстати, и переводится с ингушского языка, как «орел». Заповедник «Эрзи» расположен на достаточно обширной территории с живописными пейзажами. Флора и фауна здесь разнообразна и включает себя многие известные виды, многие из которых были занесены в Красную книгу Ингушетии.

На территории заповедника обитают много редких видов животных, таких как лесной кот, серна и тур, из птиц — сапсан, кавказский улар и беркут. Также здесь произрастает около 180 редких видов растений, среди которых имеются лекарственные либо медоносные растения. В речных поймах можно полюбоваться ярко-оранжевой облепихой, плакучими ивами и серой ольхой. Одним словом, растительный мир парка невероятно богат.

Фауна заповедника не менее разнообразна, чем флора. На территории парка проживают куницы, волки, кабаны, медведи, лисы, шакалы, норки. Также здесь множество серн, косуль, туров, козлов и зубров. Наиболее удивительные животные заповедника «Эрзи» — коварные рыси и осторожные леопарды. В чистейших водах рек водятся такие породы рыб, которые занесены в Красную книгу.



Кроме того, заповедник «Эрзи» богат несколькими замечательными памятниками природы, среди которых — низвергающийся с отвесных скал Ляжгинский водопад, расположенный в глубоком лесном Армхинском ущелье на реке Ляжги, и уникальная Армхинская сосновая роща на левом берегу Армхи. Любопытными также являются святилище Мяги-Ерды, массив сосны крючковатой, расположенный в верховьях реки Мягихи, и целебный родник на перевале Бишт.

Но особого внимания заслуживает одноименный башенный комплекс на территории заповедника. Двенадцать сигнальных и жилых башен высятся на фоне живописных гор. Надо сказать, что башенные комплексы Джейрахского ущелья — это настоящее чудо света, которое без лишних слов говорит о том, что культура данного архитектурного решения возникла здесь очень давно. Причем, чем старше постройка, тем недоступнее она располагается: высится на крутом склоне или прячется в непроходимой расщелине.

Как знают многие туристы, «Эрзи» богат кристально чистыми, целебными родниками. Некоторые из них периодически пересыхают, а другие радуют туристов круглогодично. К примеру, родник на перевале Бишт — своеобразный бренд заповедника. Он находится высоко в горах, на высоте 2100 м над уровнем моря, а соседствует с ним благоухающая роща, в тени которой можно отдохнуть уставшему путнику. Родник насыщен ионами серебра, поэтому обладает неоспоримыми бактерицидными свойствами.

Словом, заповедник «Эрзи» — это настоящий эдемский сад, с глубокими урочищами и шёлковыми долинами, дымчатыми струями водопадов и льдистыми лентами рек, бархатными лесными покрывалами и бирюзовой вуалью небес. Экскурсии на территории биосферного парка — полноценный экскурс в прошлое удивительного края, а также погружение в его невероятные природные красоты!

Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник был создан на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 2 июня 1988 г. и приказа Министерства культуры РСФСР от 22 июня 1988 г. Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия федерального значения, является подведомственной организацией Министерства культуры Республики Ингушетия.

Музей-заповедник является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением. Создан на основе комплексов памятников истории, археологии, культуры, природы и природных памятников Джейрахского, Салгинского, Ассинского, Цоринского и других ущелий и перевалов, связанных между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих особую научно-историческую и культурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными архитектурными комплексами.

Входящие в музей-заповедник памятники археологии, истории, культуры, природы, а также музейные предметы, хранящиеся в заповеднике, входят в состав музейного фонда Республики Ингушетия и Российской Федерации, являются национальным достоянием народов Ингушетии и Российской Федерации.

Джейрахско-Ассинский государственный музей-заповедник сочетает в себе уникальные природные красоты и архитектурные памятники средневековой Ингушетии. Его огромная территория вмещает неисчислимое количество достопримечательностей. Кроме знаменитой Таргимской долины с ее древними архитектурными комплексами в состав Джейрахско-Ассинского музея-заповедника входят и другие значимые объекты, среди которых на первом месте стоят «Вовнушки», а также древние храмы Алби-Ерды и Тхаба-Ерды, и не менее интересные старинные селения, такие как Фуртоуг, Ольгети, Фалхан и другие.

Основные задачи музея-заповедника — сохранение и восстановление архитектурных ансамблей, культовых строений, захоронений, природных ландшафтов, как единого музейного комплекса. Не менее важным считается здесь обеспечение охраны заповедной территории со всеми имеющимися на ней памятниками археологии, истории и архитектуры, а также обеспечение надежной защиты культурных и материальных ценностей от разрушений, хищений и других преступных посягательств.

Музей-заповедник является одним из самых больших музеев в России. Он занимает площадь 64 тыс. га, в него входит около двух тысяч археологических и архитектурных комплексов, представляющих собой подлинные шедевры многогранной культуры ингушского народа от эпохи бронзы до конца позднего средневековья. Заповедник граничит с Грузией и Северной Осетией.

Необходимо отметить, что Джейрахcкий район Ингушетии — удивительное место. И дело не только в красотах высоких гор и практически нетронутой дикой природы. Есть в этих местах что-то особенное, магическое, заставляющее вернуться сюда снова и снова. И так думают не только ингуши, коренные представители этого дивного края, так считают все, кому однажды посчастливилось здесь побывать. Конечно, подобная аргументация может показаться неубедительной, эту атмосферу трудно передать словами. Но достаточно оказаться в Джейрахе хотя бы один раз, и понимаешь, как это божественно красиво! Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И, возможно, узнав о великолепии заповедников на территории горных районов Ингушетии, вы захотите их посетить и лично полюбоваться и насладиться всеми красотами и неповторимыми видами нашего края!

В «Эрзи» действительно можно попасть обычному туристу. Для этого необходимо заказать экскурсию по заповеднику. Сделать это можно, обратившись по адресу: город Назрань, улица Победы, 3. Работники заповедника разработали маршруты, по которым водят туристов. Такие пешие прогулки пользуются популярностью у любителей природы и уставших от суеты горожан.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Все фото, использованные в данном материале, взяты с официальных сайтов природных территорий