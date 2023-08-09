Железные дороги связывают нашу страну с Европой и Восточной Азией, соединяют не только Москву и Петербург, но и отдаленные города Средней Азии и Урала, Кавказа и Дальнего Востока. А рекордную протяженность Транссибирской магистрали, составляющую без малого 10 тысяч километров, удалось «перекрыть» лишь совсем недавно — в 2014 году.

Железные дороги в современной России — это огромная система, которая предполагает постоянное вовлечение немалого количества людей. Чтобы россияне могли беспрепятственно добираться в любую точку государства, а также за его пределы, на железной дороге ежедневно трудятся сотни тысяч человек. Круглыми сутками они обеспечивают россиянам стабильную возможность перемещаться по стране и вовремя получать посылки по почте, а предприятиям — топливо, оборудование и стройматериалы. Для того, чтобы эта система работала без перебоев, от сотрудников требуются особые навыки, глубокие технические познания, ответственность и стрессоустойчивость, а ведь многим из них приходится даже сталкиваться с тяжелым физическим трудом.

Именно поэтому, учитывая высокую ответственность данной профессии, в нашей стране ещё в конце XIX века был учрежден День железнодорожника, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Впервые День железнодорожника начали праздновать после приказа министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова в 1896 году. Но Октябрьская революция отменила День железнодорожника, как и все другие события царских времен, и праздник был почти забыт. Лишь в июле 1936 года было принято постановление о возобновлении празднования Дня железнодорожника.

Сегодня этот день в России превратился скорее в корпоративный праздник, однако с 2016 года в первое воскресенье августа в нашей стране начали проходить различные спортивные фестивали, в которых могут принимать участие все желающие. В 2023 году такие мероприятия проходят под названием: «Достигая цели».

В праздничных мероприятиях в канун дня железнодорожника принимают участие и сотрудники Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия (МПЦР РИ), которые курируют и координируют деятельность в области пассажирских перевозок в целом, как в авиа, автомобильной, так и железнодорожной отрасли.

«Наше министерство является единственным ведомством, которое осуществляет в республике работу подобного рода, и мы никогда не остаемся в стороне, когда работники транспортных кампаний празднуют свои профессиональные праздники, — говорит заместитель начальника отдела по развитию транспортного комплекса МПЦР РИ Джемалейл Костоев. — К примеру, этот год тоже не стал исключением: пять человек из числа железнодорожников от нашего министерства были представлены к наградам. Мы считаем, что это необходимо — поощрять наиболее отличившихся тружеников стальных путей. Ведь мы знаем, что железная дорога не просто подарила людям уникальную возможность транспортировки пассажиров и грузов на дальние расстояния, она также кормила, вовлекая в сферу своего обслуживания, представителей многих профессий. Машинисты, кондукторы, обходчики, начальники вокзалов — все они составляют особое трудовое сообщество. И для того, чтобы структура железных дорог работала без перебоев, приходится задействовать труд огромного количества людей. При этом по характеру работы их профессии сильно отличаются: одни предполагают тяжелый физический труд, другим нужна мгновенная реакция, третьим не обойтись без глубоких технических знаний. Но все они: диспетчеры, инженеры, проводники, мастера по ремонту, составители поездов, кассиры — звенья одной цепи, где каждый на вверенном ему участке чётко несет свою службу».

По словам нашего собеседника, в настоящий момент руководство республики предпринимает действенные меры по расширению маршрутной сети в сторону Чеченской Республики, Дагестана и далее на Баку, чтобы восстановить железнодорожное сообщение как в былые времена, когда через станцию Назрань проезжали в сутки до 13 пар пассажирских составов.

«Конечно, мы понимаем, что это непростая задача, но только тогда, когда наша республика наладит связь с соседними республиками, которая была разрушена в начале 90-х во время чеченской военной кампании, появятся больше

возможностей для экономического роста Ингушетии и повышения благосостояния людей. Поэтому сегодня мы пытаемся принимать участие в различных инвестиционных программах, чтобы восстановить нашу железную дорогу в полном объеме».

Благодаря современным технологиям, с каждым годом путешествия на поезде становятся все более быстрыми и комфортными. Но в первое время появления железных путей, все было иначе. Особенно это касалось небольших городов и поселений.

Начало строительства железнодорожной ветки Беслан — Петровск вблизи Назрановской крепости относится к августу 1891 года. А 1 мая 1893 года на территории сельского поселения Назрань был открыт железнодорожный вокзал, откуда ровно через год началось регулярное железнодорожное сообщение.

До боевых действий в Чеченской Республике от станции Назрань до станции Грозный существовал железнодорожный участок, который в настоящее время практически полностью разобран. Связь по железной дороге Назранью поддерживается только до станции Слепцовская.

В конце 90-х — начале нулевых вместо старого здания Ж\Д вокзала «Назрань» с более чем столетней историей был отстроен новый современный инновационный вокзальный комплекс повышенной комфортности. Сегодня эта единственная и главная пассажирская гавань в Ингушетии в области железнодорожного сообщения. Здесь трудится высокопрофессиональный коллектив во главе с Ибрагимом Кациевым, который праздновал 6 августа двойной праздник: день железнодорожника и свадьбу сына, с чем мы его сердечно поздравляем.

«В этот день я хотел бы поздравить всех своих коллег с профессиональным днём и пожелать всем добра и счастья, — говорит Ибрагим Муратович, — а что касается нашей работы, которая не прекращается ни днём, ни ночью, то надо признаться, что железнодорожная сфера деятельности — это очень ответственная область развития экономики. Но наши железнодорожники добросовестно выполняют свою работу и обеспечивают движение, строят и поддерживают инфраструктуру. В новом здании вокзала, как вы видите, располагаются все необходимые помещения повышенной комфортности. Здесь имеется просторный зал ожидания, комнаты длительного отдыха, несколько билетных касс, справочная служба, комната для матери и ребенка, багажное отделение для хранения багажа, а также буфеты и кафетерии. Вокзал охраняется специальной службой. Но самое главное наше богатство — это люди, которые исполняют свои обязанности зимой и летом, в жару и холод, вне зависимости от занимаемой должности. Среди них проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзала, кассиры и т. п. Конечно, любую профессию в нашей отрасли лёгкой не назовешь, а если учесть, сколько человек ежедневно прибегает к услугам железнодорожного транспорта, то, без всякого сомнения, можно понять, какая на нас лежит ответственность. И даже в праздничный день все, у кого смена по расписанию, непременно выйдут на работу. На железнодорожном транспорте работают не только мужчины, но и женщины. Представительницы прекрасного пола нередко занимают должности проводников, кассиров, где необходимо не только выполнять свою работу, но и всегда хорошо выглядеть. В числе других в этот день заслуженные поздравления и награды получают и они».

Как нам удалось узнать, станция «Назрань» становилась победителем соревнования среди коллективов системы по итогам, подведенным Управлением Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, а 1 ноября 2012 года ОАО «Федеральная Пассажирская Компания» (ФПК) и руководство Республики Ингушетия подписали Соглашение о сотрудничестве в области пассажирских перевозок. Так, республика стала первым регионом России, выразившим готовность взять на себя компенсацию выпадающих доходов, которые возникнут у ФПК при организации перевозки пассажиров новым фирменным поездом сообщением Назрань — Москва, который был официально запущен в январе 2013 года. Данный поезд стал первым в истории российских железных дорог проектом, который был реализован при активном участии региона.

С момента запуска фирменного скорого поезда «Ингушетия» пассажиропоток в направление Минвод упал в связи с тем, что это сообщение дублировалось, и приказом РЖД в конце 2013 года деятельность электрички Назрань-Минводы была приостановлена.

«Наш фирменный поезд имеет 100% заполняемость, — говорит начальник станции. — Более того на 2024-27гг. у нас есть проекты по восстановлению дороги до станции Грозный, после чего мы будем иметь проходящие поезда. Это махачкалинские и бакинские составы «Грозный — Москва», «Ростов-Астрахань» и т. д. Такие поезда очень нужны нашей республике, потому как в этих регионах учатся много нашей молодежи. Также в Астрахани находится ведущий центр кардиологии, куда ездят наши больные. Помимо этого, в 2024 году с чеченской стороны планируются начать конкретные работы по восстановлению и запуску электрички «Гудермес — Назрань».

Что касается прицепных вагонов на Адлер, то один вагон из этой серии действует, но на Петропавловск и Санкт-Петербург пока вагоны нам не выделили. С этими городами также многое связывает жителей нашей республики. По этому поводу я обращался к начальнику Северо-Кавказских железных дорог с просьбой добавить нам по два вагона в эти города, но пока конкретного решения на этот счет не принято. А сами мы подобные вопросы решать не можем.

Много звонков и нареканий поступает к нам и на счет «Ласточки». Поясняю, что это был пилотный проект. При его запуске условия были таковы, что если он будет рентабельным, то «Ласточка» будет курсировать на постоянной основе, если нет, то он приостановится. Вы же понимаете, что просто так, впустую такое дорогое передвижное средство кататься не может, если оно не окупается. К сожалению, испытательный срок эксплуатации скорого электропоезда показал, что заполняемость состава очень низкая: план продаж билетов составлял чуть боле 15%.

Видя эту неблагоприятную ситуацию, мы пытались через правительство и администрацию главы предпринять меры по увеличению пассажиропотока: перенаправляли рейс на Кисловодск, внесли дополнительные остановки, чтобы хоть как-то заполнить вагоны. Но у нас не получилось изменить положение «Ласточки». Точно такая же ситуация произошла и с электропоездом «Владикавказ-Минводы», который поездил месяц с лишним, и также не смог себя оправдать«.

Да, совершенно очевидно, что открытие сообщения с Минеральными Водами — был большим подарком для всех жителей республики. Новый поезд, кроме всего прочего, был удобен для курортников, студентов, также с его помощью можно было расширять возможности для развития туризма. Наши люди без проблем могли осуществлять поездки с пересадками на поезда других направлений, что особенно удобно. Причем график движения «Ласточки» был сформирован с учетом движения других поездов. Но начальник станции Назрань в деталях рассказал нам, почему этот маршрут был отменен.

По разговору было видно, что Ибрагим Муратович является образованным и интеллектуальным человеком, заботящимся о своих подчиненных начальником, что немаловажно сегодня. Он рассказывает, что с самого раннего детства его тянуло к технике, машинам, поездам, и поэтому можно сказать, что свой выбор стать железнодорожником он сделал осознанно. «Да, я по призванию пришел на железные дороги, хотя мог бы стать и строителем, — говорит он, — и до прихода в Назрань работал в Грозненском отделении, оттуда был направлен в Астрахань. В 1995 году я приехал домой и по приглашению бывшего начальника станции Богатырева Магомеда устроился на работу дежурным по станции Назрань. В нашей сфере нужны были обученные профессионалы своего дела, и поэтому со своими обязанностями я справлялся хорошо, и ровно через 20 лет я стал начальником станции Назрань. Общий трудовой стаж на транспорте у меня составляет более 30 лет».

Из беседы с начальником станции Назрань нам удалось узнать, что коллектив ингушских железнодорожников ставит перед собой большие задачи, способные изменить положение пассажиров в лучшую сторону. И хочется верить, что эти планы не останутся на бумаге, а будут реализованы и претворены в жизнь.

Как выяснилось, чтобы быть причастным к профессии железнодорожника, необходимо закончить профильное учебное заведение. После выпуска из среднего специального образовательного учреждения можно стать машинистом, управляющим движением состава, проводником вагона, обслуживающим пассажиров, монтажником, проводящим ремонтно-строительные работы. А вот регулирование процессов перевозок — более ответственный и престижный труд. К нему допускаются только выпускники ВУЗов. Они занимаются планированием графиков движения транспорта, его загрузкой, ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава, полотна и сооружений.

Пользуясь случаем, нашей газете хотелось бы присоединиться к поздравлениям в адрес всех железнодорожников республики и пожелать им приятных пассажиров, и чтобы поездки у них были легкими, а труд приносил только удовольствие.