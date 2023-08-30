«Я не знала другого такого человека, который был так безумно предан своему делу, так фанатично любил свою работу, любил детей и всё, что связано с педагогикой, как Сергей Магомедович Чапанов. Без всякого сомнения, он был великим Учителем, Учителем с большой буквы, — говорит заслуженный учитель Республики Ингушетия Хадишат Магомедовна Чакиева. — Про него можно говорить часами, но передать в словах, каким он был педагогом и человеком, невозможно».

Мифы и легенды о нём ещё с 80-х годов ходили по всему бывшему Советскому Союзу. Да, его заслуженно называли ингушским Макаренко или Сухомлинским. Он был выдающимся профессионалом своего дела. Его знали, уважали и ценили. В газетах и журналах писали о необыкновенном учителе, который организовал в школе «своеобразный островок счастья, где идёт непринуждённый процесс познания и созидания».

Сергей Магомедович Чапанов — ветеран труда, заслуженный учитель ЧИАССР, «Директор года — 1997». Почетный работник общего образования Российской Федерации. Награждён медалью «За трудовую доблесть». Общий стаж работы в области педагогики и образования — более полувека.

Родился Сергей Магомедович 1 января 1951 года в Алма-Ате, Казахской ССР. Его родители были участниками Великой Отечественной войны, которых на поле боя под Кенигсбергом свела судьба, когда тяжелораненого солдата Магомеда Чапанова вытащила на своих плечах с поля боя медицинская сестра Лидия Варламова. У Сергея Магомедовича были сводные две сестры и два брата, с которым он поддерживал всегда тёплые родственные отношения.

Начальную школу Сергей Магомедович окончил в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района, а продолжил учёбу в общеобразовательной школе № 38 города Грозного. Здесь был сильный преподавательский коллектив, учиться мальчику, который тяготел к знаниям, было очень интересно. Особенный интерес он проявил к физике, и вообще к электронике в целом. В те годы мальчишки увлекались радиотехникой, они посещали кружки, вместе с руководителем собирали радиоприёмники и различные механические конструкции. В принципе, это увлечение стало определяющим в выборе его будущей профессии.

После окончания школы Сергей Магомедович поступил на физико-математический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, по окончании которого в 1973 году молодого специалиста направили работать учителем физики в его родное село — Верхние Ачалуки.

Здесь, в школе № 17, он начал свою трудовую деятельность в качестве учителя физики. Но уже скоро руководство школы, как и региональное ведомство отметили в нём, помимо преподавательской работы, и хорошие организаторские способности. Как подающего большие надежды, молодого специалиста назначили директором восьмилетней школы № 22 в этом же сельском поселении, где он с первого дня пребывания подтянул и образовательный и воспитательный процесс. Но вот школа № 17 гремела на всю республику своими криминальными историями и низкими показателями. После того, как здесь произошла поножовщина, в Министерстве образования решили, что надо назначить сильного руководителя, который сумеет навести в школе порядок. Выбор был сделан в пользу Сергея Магомедовича.

Переступите порог его школы, и вы увидите сами...

«До начала учебного процесса оставалось три дня, — вспоминал Сергей Магомедович в одном из своих интервью, вспоминая начало учебного года в качестве директора. — Произошла авария в котельной. Денег, разумеется, на ремонт не было. Я собрал учителей, родителей и объяснил им ситуацию. Меня поддержали все: и педагоги, и родители, и даже дети. Мы красили, белили, строгали и пилили, стучали молотками до самого рассвета. И вот, первого сентября обновленная школа распахнула двери».

Сергей Магомедович навёл порядок не только в кабинетах, коридорах и на прилегающей территории, но и в учебной и воспитательной работе. Об этом говорили и в селе, и в руководстве района, и в министерстве образования.

Он умел разговаривать с каждым учеником на доступном ему языке, вспоминали коллеги. Драчунам, к примеру, предложил выяснять отношения в спортивном зале, а не во дворе школы на виду у всех. Для этого даже купил боксерские перчатки. Поначалу ребята продолжали свои кулачные бои далеко за пределами школы, но потом интерес выяснять отношения таким образом пропал, они всё чаще стали пропадать в школьном спортивном зале. То же самое было и с курением. Он проверял каждого ученика, который был склонен к «дымлению», а потом работал с ними лично и посредством родителей. Скоро ни в школе, ни вокруг неё нельзя было увидеть ни одного окурка.

Была ещё одна проблема в те годы в старших классах сельских школ. В советские времена осенью, во время уборки урожая томатов, огурцов, картофеля, с раннего утра в сёла приезжали автобусы из близлежащих совхозов и колхозов. Все желающие, в том числе и школьники, кто самовольно, а кого брали с собой родители, ездили на поля, пропуская занятия. Оно и понятно: семьи были большие, доходов в селе никаких, а выживать как-то надо. А тут можно было вечером с поля привезти помидоры, огурцы, картошку — вот и помощь какая-то в семье. Поэтому отправляли некоторые родители своих детей на полевые работы. Они не понимали, не отдавали себе отчёта в том, что образование — это самое главное в жизни их детей. Но понимал это и боролся с такими явлениями молодой директор школы. И знаете, как? Да просто. Он, прихрамывая на одну ногу (с детства), выбегал рано утром на трассу и вылавливал своих школьников, буквально — останавливал транспорт, высаживал детей и забирал их в школу. Он очень хотел, чтобы дети учились.

Сергей Магомедович решал с успехом и кадровую политику. В сельских школах в те времена остро не хватало педагогов. Учителя в основном были приезжие. А это проблемы с опозданием и пропусками, что создавало определённые трудности. Так вот, он договаривался с руководителями учебных заведений по подготовке учителей в г. Грозном и устраивал туда своих способных выпускников. Ему шли навстречу, их брали без всякого отбора. Так, через пару лет к нему возвращались собственные дипломированные учителя.

За короткий период времени школа № 17 буквально преобразилась. Из отстающей по всем показателям она стала не только образцовой, но и инновационной. Слава о передовом директоре обыкновенной сельской школы гремела уже во всем педагогическом сообществе республики и за её пределами. Сюда приезжали делегациями директора школ со всех районов, как на экскурсию. Потом и делегации из соседних регионов, со всей России, даже приезжали из-за границы, так здесь побывала и делегация из Танзании.

«Школа должна быть такой, чтобы дети шли сюда с желанием...»

«Школа должна быть такой, чтобы дети шли сюда с желанием, даже внутреннее оформление школы должно мобилизовать их на учебу и дисциплину», — говорил Сергей Магомедович.

И он сделал из своей школы настоящий дворец знаний. С самого порога чувствовалась заботливая рука хозяина. Школьный двор — в зелени и цветах, аккуратно выложенные тропинки, побеленные деревья. В фойе — великолепная ландшафтная панорама на всю стену, сделанная руками директора и школьников. Это был уголок родной природы. Они же смастерили и поставили здесь макеты ингушских башен, выложили основание камнями, которые вызывали неподдельный интерес у членов комиссии. Их удивляло то, что дети не притрагивались к ним, не разбрасывали их, а наоборот, оберегали свой уголок как дитя. А всё потому, что это было их собственное «творение», они делали эту панораму своими руками вместе с директором школы. Да, надо сказать ещё, что это была не просто застывшая картина. Здесь из окон башен доносилась национальная мелодия, а в унисон ей были «подключены» звуки журчания ручья и пения птиц. Здесь же располагался живой уголок: в клетке резвились попугайчики, а в аквариуме радовали глаз яркие красочные рыбки. Вот такая вот сказка была в фойе сельской школы.

Помимо этого, здесь функционировал собственный музей, где были собраны истории участников Великой Отечественной войны, биографии воинов-афганцев, передовиков производства, история села Верхние Ачалуки и история родной школы.

Газеты писали: «Переступите порог его школы, и вы увидите мир цветов и красок, созданный им в школе, прямо-таки домашний уют. Каждый кабинет доведен до совершенства. Особая гордость — кабинет труда. У каждого ученика своё освещенное рабочее место с необходимыми для занятия инструментами. Мальчиков учат строгать, паять, пользоваться инструментами, а девочек — шить, готовить, в общем, всем навыкам домоводства... При этом он удивительно скромный человек, с красивой жизненной позицией, характером и делами... Говорит спокойно, но так, что каждое его слово доходит до самого сердца. И нельзя не заметить искорки доброты в его глазах. Слышится она и в тихом голосе, улавливается она и в больших натруженных руках» (С. Зиновьева).

Да, он умел удивлять...

Разумеется, учащиеся гордились своей школой и заботились о соблюдении чистоты и порядка. Но особой гордостью, изюминкой стали электрифицированные стенды: карта с подсветками; макеты с подсветками, особенно звёздное небо в кабинете физики, которое впечатляло всех гостей школы. Впервые в школе стали проводить опыты на уроках физики и химии. Все кабинеты были оснащены вспомогательными материалами. Причём старались сами педагоги создавать свои кабинеты на достойном уровне. Помимо этого — радиофикация! Да, по всей школе, во всех кабинетах было радио, которое служило и информационным блоком, и контрольным пунктом. Радио подтягивало учебный и воспитательный процесс не только со стороны учеников, но и педагогов. Даже комиссия из Москвы, которая тоже наведалась в школу, чтобы посмотреть своими глазами это «чудо», удивлялась тому, как была поставлена работа в школе, какие сознательные и дисциплинированные дети в этой школе, как бережно они относятся ко всему, что здесь имеется. Это объяснялось тем, как мы уже отметили, что они принимали участие в благоустройстве своей школы. Они сами создавали здесь необыкновенный уют.

«Где бы, в какой бы школе ни работал Сергей Магомедович, он делал её образцово-показательной, самой лучшей, — говорит его ученик Магомед Гомкартиев, учитель той самой сельской школы № 17 селения Нижние Ачалуки. — Я перевёлся в эту школу из Владикавказа. И меня удивило то, что в сельской школе такой высокий уровень образования, такое ответственное отношение к учёбе у учащихся. Довольно высокая материальная база, хороший спортивный зал. И это всё были заслуги Сергея Магомедовича».

Так прошло тринадцать лет. Слава о директоре звенела во всём педагогическом сообществе страны. Министерство республики решило, что такого показательного директора нельзя держать на «окраине», а надо перевести в столицу, то есть в г. Грозный, чтобы гости со всех уголков бывшего Союза и даже зарубежья приезжали в столицу республики. Его вызвали в обком партии. Сергею Магомедовичу было очень тяжело покидать свой обустроенный школьный «замок», где каждая деталь прошла через его натруженные руки, где он узнавал по голосу каждого ученика, каждого родителя. Но отказываться члену партии от решения обкома было нельзя. Ему предложили выбрать любую школу. Но он привык творить и удивлять, потому взял самую отстающую по всем показателям. На тот момент это была школа № 14 г. Грозного.

Он был таким, привык видеть в трудностях возможности

Всё пошло по его сценарию. Порядок он наводил с первого дня. Вскоре в школе № 14 г. Грозного заработал один из первых компьютерных классов по всей России! Здесь была впервые введена группа продлённого дня круглосуточного пребывания детей с бесплатным питанием. Была организована кружковая работа по разным направлениям, работали спортивные секции, драматические и хореографические кружки.

Через несколько лет школа стала занимать первые места по всем показателям и на всех олимпиадах. А в 1990 году была награждена дипломом Госкомитета СССР по народному образованию. Да, он умел удивлять!

Школа № 14 тоже успела прославиться по всему Союзу. Рассказывали, что как-то Министерство образования РФ решило удостовериться ещё раз, что «чудеса» — это не выдумка, а реальность. Комиссия нагрянула внезапно. Сергей Магомедович встретил гостей со свойственным ему спокойствием, без всякой суеты. Члены комиссии, привыкшие к тому, что их всегда встречают с неким трепетом, были удивлены его спокойствию Тут один из членов комиссии подозвал к себе одного ученика, это был цыганёнок, потом второго, затем третьего ученика, тоже на вид невзрачного. Он отбирал тех, кто, на его взгляд, не соответствует требованиям школьной дисциплины, и был крайне удивлён, когда они показывали ему с гордостью свои аккуратные тетрадки, обёрнутые газеткой (в те годы не было обложек) учебники, да ещё и отвечали чётко на заданные им вопросы. «Да, — сказал он, — теперь понятно ваше спокойствие. Значит, это был не миф, что тут про вас говорят».

«Я педагог, моё место среди детей»

После образования Ингушской Республики Сергея Магомедовича пригласили на должность первого заместителя министра образования. Он проработал там до 1996 года, но безумно скучал по детям, по школьной атмосфере. «Я педагог, моё место среди детей», — говорил он и часто любил повторять эту фразу. И вот, когда в 1996 году в Назрани открыли первый лицей, он с большим энтузиазмом принял на себя руководство этим учебным заведением. «Наша цель — превратить школы в передовой эшелон социально-экономического прогресса, — говорил он, — формировать свободно мыслящую, гармонично развитую, нравственную личность. Мы обязаны воспитать счастливого человека, обязаны создать для него заботливо ухоженную, красивую школу».

Его учащиеся вспоминают, что Сергей Магомедович создавал такой климат, что формировал в их сознании неутомимую жажду познаний. И при этом доминантными в его педагогической деятельности были доброта, уважение к личности и самодисциплина.

Первая частная школа в Ингушетии — школа Сергея Чапанова

«Идею о создании частной школы я вынашивал ещё с 90-х годов, — говорил Сергей Магомедович журналистам. — Мне была знакома эта работа не понаслышке. Я понимал перспективу развития частной школы, хотя многие не верили, что такое возможно у нас в республике, говорили, что не приживётся у нас эта система, а практика показала обратное».

Первая частная школа — «Интеллект» появилась в сельском поселении Экажево Назрановского района в сентябре 2001 года. Она показала, что такая система образования может успешно конкурировать и развиваться наряду с государственными учебными заведениями.

«В то время это была смелая идея, — говорит учредитель частной школы Али Балаев. — Её мне предложил Сергей Чапанов. В республике была острая нехватка школ, дети учились в три-четыре смены, по 35-40 человек в классе. И Сергей Магомедович убедил меня в том, что частная школа будет востребована и сможет дать качественное образование детям. И вот сегодня, несмотря на открытые новые школы, родители продолжают приводить к нам своих детей. Это и есть показатель востребованности частной школы, показатель её эффективности».

Изюминкой образовательного процесса Сергея Магомедовича была система контроля каждого ученика за успеваемостью. У каждого школьника были свои учётные данные. Дважды в месяц директор школы беседовал с каждым ребёнком! Сам лично проверял их знания. «Мы детей не запугиваем плохими отметками. Мы в них пробуждаем соревновательный дух», — говорил Сергей Магомедович.

«Самое интересно было в том, — вспоминает учитель частной школы Хадишат Чакиева, — что дети, когда шли на контрольную проверку к директору, абсолютно не боялись его. И не потому, что были уверены в своих знаниях, хотя такой факт был налицо, просто Сергей Магомедович находил с ними общий язык. Он говорил с ними на их языке, и дети с радостью шли к нему в кабинет, им самим был интересен уровень своих знаний».

«Он из любой темы делал настоящую сказку, — вспоминает выпускница частной школы «Интеллект» Аза Чакиева. — Мы проводили на уроках физики интересные опыты. К каждой парте кабинета физики была подведена радиоэлектроника. Мы всегда что-то паяли, ремонтировали. Помню, на Новый год чинили свои школьные гирлянды. Он любил нас, любил удивлять, и мы отвечали ему взаимностью. Бесконечной доброты был человек, особенно запомнился добрый прищур его глаз. Нам очень повезло, что в нашей жизни был такой великий учитель. На сегодняшний день ему нет замены, он был неповторим!»

Он был творцом, умел делать жизнь прекрасной

Он был необыкновенно простым и доступным человеком, необыкновенно мудрым и неповторимо энергичным, светлым и добрым. В этом тоже была его гениальность, его величие. Он любил детей настолько, насколько ценил хороших педагогов! Он знал нужды и проблемы каждого своего учителя и старался где-то помочь финансово, где-то поддержать морально, отметить грамотой успехи каждого из своих коллег. Любил устраивать им праздники. Часто организовывал коллективные поездки на природу. Причём шашлыки готовил сам лично, привозил с собой друзей-музыкантов. Он умел располагать к себе как учеников, так и учителей.

Ему было присуще всё хорошее, всё позитивное. Но он не умел повышать голос! Ему было это не дано. Он не ругал никогда, ни учителей, ни учеников. Он воспитывал, призывал к совести, он умел убеждать. Никогда не позволял себе никого оскорблять.

У него был удивительно корректный подход к своим коллегам. Он не доставал, не посещал занятия, но контроль держал строгий, учителей отбирал самых сильных и буквально своим примером «ковал» педагогов. Он говорил, что ему достаточно пройти мимо кабинета, чтобы узнать, как работает учитель! И ещё у него была любимая фраза: «Мел, доска и тряпка — этого достаточно для хорошего учителя».

Коллеги о нём говорят, что это был удивительный человек — и как педагог, и как человек, и как хозяйственник. Был исключительным трудоголиком. Всё в школе делал своими руками, если надо где-то подлатать, что-то подремонтировать. Никогда не ждал, что вот придёт бригада специалистов. Он просто брал инструмент в руки и работал. Работал дрелью, пилой. На всех субботниках стоял в первых рядах, брал в руки лопату, работал граблями. Мог и на крышу полезть, притащит лестницу — и наверх... Из дома приносил цветы и рассаживал их во дворе. Посаженные им молодые саженцы берёз сегодня украшают школьный двор. Он никогда никакой работы не чурался. И это прославленный директор, с громким именем, директор первой инновационной школы в Советском Союзе, директор одной из первых школ с компьютерным классом в новой России, директор первой частной школы в Ингушетии!

В общем, ему не было равных, он был профессионалом высокого уровня и самым простым, доступным, мягким и добрым человеком, настоящим Учителем!

Мысли и выражения устами великого ингушского педагога

Сергей Магомедович любил выражаться короткими мыслями и часто повторял их, потому они остались в памяти его коллег. Нам удалось собрать их по крупицам, и это лишь незначительная часть его философских высказываний. Но в каждой его фразе сконцентрирована целая теория, заложен глубокий смысл, и даже собранных нами в этом материале вполне достаточно для того, чтобы усвоить каждому учителю, что значит быть или стать Педагогом! Его выражения и фразы вполне заслуживают серьёзного внимания тех, кто решился взять на себя ответственность работать с детьми.

«Где учитель на своём месте, там и дети на месте».

«Мел, доска и тряпка — этого достаточно для хорошего учителя».

«Педагог заслуживает уважительного отношения к себе. Это должно быть выработано в детях и в родителях. Во всех школах, где мне доводилось работать, я приучал детей к тому, что в конце урока они хором говорили: «Спасибо за урок!»

«Учитель должен быть честным, обходительным, ценить родителей и детей. Он не имеет права ругать и унижать ученика. Он должен быть личностью и как личность воспринимать ребёнка».

«Уважительное отношение к каждому ученику — вот главное в нашей профессии. Учитель должен быть снисходительным, терпеливым к их слабостям и недостаткам».

«Самое страшное — это отторгнуть тяжёлого ребёнка, и этим ещё больше ожесточить его».

«Надо просто знать психологию ребёнка. Это позволит работать правильно. Надо уметь с детьми мирно разговаривать. Это все возвращается».

«Тот интерес, который зарождает учитель у ребёнка, будет иметь своё продолжение».

«Учитель не имеет права быть посредственным. Он имеет дело с детской душой».

«Чтобы получить воспитанного человека, воспитанным должен быть учитель».

«Педагогика — это искусство, искусство обучения и воспитания».

«Мы детей не запугиваем плохими отметками. Мы в них пробуждаем соревновательный дух».

«Глубоко убеждён, что, если мы не научимся прислушиваться к мнению учащихся, не научимся слушать и слышать ученика, настоящей школе не бывать».

Сергей Магомедович в семье

«Он не отделял дом от школы, не отделял своих детей от учеников. Таким он был, — признаётся дочь Лидия Чапанова. — Мы росли вместе со школьниками, вместе с ними ездили на море, вместе на природу. Он проверял наши знания так же, как проверял у своих учеников. Воспитывал так же, где строгостью, где разъяснял ситуацию словом. Но при этом был удивительно мягким. Любил радовать. Как-то, помню, на новогодний праздник мы — лицеисты, пошли с ним в лес и нарвали большие еловые ветви. Из них потом мы собрали ёлку, высокую, пышную. Он нам объяснял, что для Нового года не обязательно рубить дерево, он учил беречь природу. Потом мы её вместе украшали игрушками и гирляндами. Вышла исключительно красивая ёлка и получился незабываемый праздник!

Он был дома и в школе хозяйственником. Успевал везде. Любил наводить красоту. Сам сажал цветы, деревья, создавал прекрасные ландшафтные уголки в саду, во дворе. Всё сегодня напоминает о нём. Всё сделано его руками, везде чувствуется его душа. Такое же чувство красоты и ответственности он привил и нам, своим детям. Он ведь ничего не делал просто так, спустя рукава. Он делал всё с душой, был настоящим творцом своей жизни, и делал жизнь прекрасной вокруг себя».

«Он жил ради детей, ради школы, — говорит дочь Луиза. — Можно говорить про отца до бесконечности, но что особенно характеризует его — это фанатичная преданность своей профессии. Он постоянно совершенствовался в своём деле. До утра засиживался над книгами и журналами. Личной жизни у него не было. Была школа, дети, учителя! Он был удивительно деятельным человеком. Любил трудиться и нас приучал к труду. Где бы ни работал, собирал хороших учителей. И я сегодня свою дочь отдала в школу «Интеллект», которую он основал, к учителю Хадишат Магомедовне, которая пришла в эту школу по его просьбе и работает там до сих пор».

В последние годы Сергей Магомедович работал советником Главы региона по вопросам образования и науки, потом советником министра образования и науки Ингушетии. Но он скучал по детям, по школе...

Человек с несгибаемой волей, вложивший всю свою душу в воспитание многих поколений учеников, замечательный, открытый для общения, строгий и добрый, всегда верный своим жизненным принципам. О нём, о его делах и поступках можно рассказывать бесконечно. Но самое высокое чувство, которое мы испытываем по отношению к его памяти — это всенародное признание таланта великого педагога.

11 марта 2019 года перестало биться сердце Сергея Магомедовича Чапанова. Но его жизнь продолжается в его учениках, которые умеют творить невозможное.

Коллеги и его бывшие ученики надеются, что руководство республики или учредитель школы «Интеллект» подумают об увековечении памяти этого великого ингушского педагога и назовут его именем одну из школ, в которых он работал, но вернее будет сказать — творил и созидал. Хочется верить, что это вопрос времени.

Сергей Магомедович Чапанов родился 1 января 1951 года.

В 1973 г. окончил Чечено-Ингушский государственный университет.

С 1973 г. — учитель физики и астрономии в школе № 17 и № 22, директор школы № 17 селения Верхние Ачалуки Малгобекского района.

1987 год — директор школы № 14 г. Грозного.

С 1993 по 1997 г. — первый заместитель министра образования Республики Ингушетия.

1997 год — директор первой школы-лицея республики в г. Назрани.

1999-2000 гг. — директорство в школе-лицее совмещал с обязанностями министра

образования Республики Ингушетия.

2001-2009 гг. — директор негосударственной общеобразовательной школы «Интеллект» в с. Экажево.

В последние годы работал советником Главы региона по вопросам образования и науки, учителем физики в общеобразовательной школе № 9 г. Назрани.

Семья: супруга — Мадина Рамазановна Колоева; дети — четыре дочери и сын.