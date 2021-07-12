Участники совещания обсудили эпидемиологическую ситуацию, оказание медицинской помощи заболевшим и ход вакцинальной кампании на территории страны.

Как было отмечено, в Ингушетии функционируют 300 коек в пяти медицинских организациях. 36 из них реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 29,3%. По данным регионального Минздрава, ведется регулярный мониторинг его заполняемости. При необходимости цифра может корректироваться. Так, за последние две недели в связи с ростом заболеваемости коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением (выявлением) новой коронавирусной инфекции увеличен на 64,7%.

Сейчас всего на лечении находятся 523 человека: 301 амбулаторно (56,4% от общего числа), 222 человека в стационаре, из них 24 пациента в реанимации, 90 человек старше 60 лет.

Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме и без выходных, для чего задействовано 13 лабораторий. За весь период проведено 364 420 исследований, в том числе 1184 за последние сутки, из них количество биопроб с положительным скринингом — 44.

Также создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения — на 2 месяца, для стационарного лечения — до 1,5-2 месяцев и средств индивидуальной защиты — на 5 месяцев.

Четыре медицинские организации обеспечены криогенным оборудованием объемом до 1 тонны и одна медицинская организация — объемом до 0,5 тонны. Все лечебные учреждения, оказывающие стационарную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, оснащены рампами, то есть имеют возможность подключения баллонов с газообразным кислородом. В настоящее время ведутся переговоры с компаниями-поставщиками жидкого кислорода об обеспечении республики дополнительными объемами, поскольку прогнозируется увеличение расхода.

Кроме того, в регионе проходит прививочная кампания. На данный момент получено 86 тыс. 512 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции: Гам-Ковид-Вак («Спутник-V») — 76102 комплекта, ЭпиВакКорона — 9 тыс.630 комплектов, КовиВак — 780. В течение последующих 5 дней запланирована поставка еще 14580 комплектов вакцины (13800 комплектов Гам-Ковид-Вак, 780 — КовиВак).

Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 81 238 человек (96% от общего количества полученной вакцины и 37,9% от количества подлежащего иммунизации населения), вторым компонентом вакцины — 54 699 человек.

Удельный темп вакцинации за последние две недели увеличился на 34% и на конец минувшей недели составляет 553 в день на 100 000 (по России — 582).

Необходимо отметить, что из общего количества вакцинированных 7 тыс.453 — медицинские работники (82,4% от плана).

Для осуществления вакцинации функционируют 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов вакцинации. Обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на портале Госуслуг.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии вводят дополнительные ограничения в регионе в связи с ростом количества заболевших коронавирусом нового типа: рекомендуется проводить коллективные пятничные молитвы на открытом воздухе, а организации общественного питания переводятся на режим работы с 7:00 до 21:00 мск.

Ограничивается до 21:00 работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений допобразования.

При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо придерживаться норм личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты. Ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября.