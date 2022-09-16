Когда дело по душе

Как же происходило становление будущего журналиста, что ее привлекло в этой области? А начиналось всё это так... Фатима росла в дружной крепкой ингушской семье, где почитались обычаи предков, присутствовало уважительное отношение друг к другу и к окружающим. Когда ей исполнилось шесть лет, семья её из сельского поселения Экажево переезжает жить в Магаданскую область, в город Сусуман. Пришлось адаптироваться к незнакомой среде, знакомиться с новыми людьми.

«Меня определили в местную школу, — вспоминает Фатима, — не владея в достаточной мере русским языком, поначалу было очень сложно. Заметив мою растерянность, моя первая учительница, Татьяна Владимировна, так её звали, подошла ко мне и начала говорить со мной на чистом ингушском языке. Моей радости не было предела, я сразу почувствовала исходящее от неё какое-то тепло, в которой так нуждалась в этот момент. Оказалось, она долго жила в Ингушетии, где и выучила язык, общаясь с местным населением. Я была очень рада такому повороту дел. Мы с ней подружились, нашли общий язык. Она на родном для меня языке объясняла мне школьную программу, переводила незнакомые слова.

Так, потихоньку я влилась в коллектив. Общение со сверстниками, языковая среда помогли мне быстро освоить русский язык. Мне было всё интересно, я впитывала всю информацию, что нам давали на уроке. Татьяна Владимировна была добрым прекрасным человеком. Благодаря ей я многому научилась. Её занятия все учащиеся посещали с удовольствием, слушали объяснения с упоением. Она делилась с нами теплотой своей души. Будучи грамотным человеком, знакомила нас на уроках даже с поэзией, описывала всю красоту поэтического творчества, объясняла, как нужно рифмовать строки.

Помню наше первое задание по стихосложению. Она поставила в вазу цветы, и надо было в стихах описать, что мы видим перед собой. Я успешно справилась с заданием, получив похвалу учительницы. Придя домой, декламировала свои первые строки перед родителями, которые тоже были в восторге от моего детского творчества.

Так, еще в школьные годы во мне зарождалась любовь к поэзии. По мере взросления, с годами, я продолжала писать свои скромные строки, никому не показывая их, откладывала их, как говорится, в долгий ящик».

Очень трогательным показался мне отрывок из воспоминаний Фатимы Хашагульговой, рассказанный с особым трепетом. Поскольку школа, где она училась, была далеко от ее дома, и элементарные условия, связанные с транспортом, отсутствовали, ей вместе со сверстниками приходилось добираться пешим ходом чуть ли не больше часа. Шли они долго, через лесной массив, через висячий старенький мост.

«Я очень радовалась, — говорит Фатима, — когда слышала мелодии известных в те годы хитов, звучащих на всю окрестность. Часто это были песни Софии Ротару, группы «Мираж» и другие композиции. Услышав полюбившиеся напевы, я понимала, что моя школа уже рядом, и идти остаётся практически недолго. У меня до сих пор особая любовь к этим исполнителям».

Наверное, именно эти события и послужили поводом к тому, что спустя уже годы, работая на телевидении, моя героиня создаёт свой проект «Ретро-ТВ».

В девяностые годы семья Фатимы Хашагульговой возвращается из Магаданской области обратно в Ингушетию. В 2000 году она успешно оканчивает Троицкую школу № 1. Впереди уже её ждал выбор будущей профессии. Мать Фатимы, будучи сама юристом по профессии, подталкивает её, чтобы она пошла по её стопам, что она и делает. Фатима получает юридическое образование, но душа рвётся к другому делу, прося заняться творчеством.

«Я безумно любила литературу, мне доставляло удовольствие чтение произведений классиков, — говорит она, — особенно привлекает поэзия Анны Ахматовой, так как она очень откровенна в своей поэзии, прямолинейна, так сказать. Люблю музыку — и классику, и эстраду».

Будучи еще студенткой, в жизни моей героини происходит знаменательное событие, она выходит замуж, меняется привычный образ жизни, появляются новые заботы с рождением двух очаровательных дочурок. Но никакие домашние дела, ничто другое не становится преградой на пути к своей мечте, к творчеству.

«В 2010 году я услышала, что на ГТРК «Ингушетия» объявлен кастинг, — рассказывает она. — И я решила попытать счастье, принять участие в конкурсе. В те годы директором телевидения была Тамара Мальсагова. Нас было семьдесять человек в этом проекте. Первая моя попытка оказалась неудачной. Но я надежду не теряла, по своему характеру не люблю сдаваться, останавливаться на полпути. Если ставлю цель, стараюсь идти к ней. У меня оставался ещё один шанс, надо было выступить с домашним заданием — стихи и проза. Помню, все участники кастинга читали стихи известных авторов. А я же прочитала строки собственного сочинения, посвящённые событиям взрыва на территории ГОВД в Назрани. В зале царила тишина, все были расстроганы моим чтением, моему выступлению дали высокую оценку. Так я была принята на работу в ГТРК «Ингушетия».

В первые дни робко наблюдала за происходящим в этом, казалось, волшебном, мире. Я вживую, не на экране уже, могла видеть, общаться с теми из журналистов, которыми всегда восхищалась. Это были Магомед Ханиев, Хава Батаева, Хава Абадиева и другие. Мне было приятно, что я член такого большого коллектива. И до сих пор у меня такие ощущения.

Всегда тёплые чувства вызывают во мне воспоминания о том времени. Очень благодарна тем из них, которые помогали мне делать первые шаги на телевидении, поддерживали меня. Это Мурад Оздоев, он был неким проводником в мир журналистики, никогда не отказывал в помощи, подсказывал, как надо делать передачи, чтобы они были ярче, интереснее. Мне искренне жаль, что он так рано ушёл из жизни, Далла къахетам болба цун. А чуть позже в моей жизни появился Магомед Зангиев. Это был человек очень искренний, чуткий. Он мог дать дельный совет, всегда протягивал руку помощи. Его тоже сегодня нет среди нас, это большая утрата для всех, кто ценил его труд.

Помню свою самую первую передачу на телевидении. Это была передача про Ахмеда Ведзижева, очерковая работа, которая вышла без каких-либо исправлений, — говорит Фатима. — Мне не стыдно сегодня уже у старших журналистов просить совета, не стыдно каждодневно учиться чему-то. Считаю, что человек должен ежедневно совершенствоваться. Через экран мне всегда хочется донести до телезрителя состояние своей души. Когда я работаю, я отдыхаю, наслаждаюсь самим процессом«.

Когда дело, которым мы занимаемся, по душе, всё идёт гладко, в правильном русле. Поэтому, наверное, Фатима находит в себе силы увлечься одним проектом, помочь начинающим журналистам.

Незаметно пролетели тринадцать лет, как моя героиня пришла на телевидение. За это время проделано немало, отснято большое количество передач. Она принимала участие во всероссийских, межрегиональных конкурсах, брала победные места не один раз.

«Первое место мне было присуждено, — говорит она, — за фильм о наркомании на всероссийском конкурсе. А последний проект назывался «СМИротворец». В рамках данного проекта в своём очерке я рассказала о тяжёлой судьбе ингушского мальчика Адама Хамчиева, по воле судьбы оказавшегося в интернате, в Перми».

Совсем недавно, оценив все положительные качества Фатимы Хашагульговой, ответственное отношение к работе, руководство телевидения назначает её продюсером ТВ.

«В мои обязанности входит организация съёмок, разработка новых проектов, — рассказывает она, — я работаю и с «Молодёжным форматом», с редакцией «Утро Ингушетии», помогая им в работе, договариваюсь также по различным вопросам с различными ведомствами и организациями.

Мне кажется, несложно работать, когда у штурвала корабля стоит человек, болеющий за общее дело. Берс Биланович Евлоев всегда поддерживает наши идеи, начинания. Под его руководством наш корабль — телевидение, думаю, будет держать курс в нужном направлении, плыть всегда уверенно. Телевидение, можно сказать, это прежде всего серьёзное производство, а только потом красивая картинка на экране. В этом сложном творческом процессе очень важно, чтобы все звенья совместного конечного продукта работали как одно целое. Только в этом случае передача становится интересной. Так, в таком режиме мы стараемся работать, сообща делая свою работу качественнее.

В данное время мы готовимся к новому проекту «Восхождение», в котором должны быть представлены работы на национальную тематику. Сейчас я работаю над сценарием, все секреты не буду выдавать. Надеемся, нам удастся достойно выступить, и наш проект возьмёт лидирующее место».

Умение видеть прекрасное в обыкновенной жизни — одно из свойств человека, приносящее ему радость. Не лишена этих качеств и моя героиня.

В жизни каждого человека творчество занимает особое место, поскольку его проявления многогранны. Оно сыграло немаловажную роль и в жизни Ф. Хашагульговой, которая продолжает творить по сей день. Способность писать — это высший дар, с помощью которого она выражает свои мысли и чувства, рассказывая о своей индивидуальности. Занимаясь основными своими обязанностями на телевидении, она пишет и пишет новые строки, так как без поэзии не представляет себя. Тематика её стихов различна, она пишет на патриотическую тему, про добро, присутствует также любовная лирика.

Год назад вышел первый сборник стихов Фатимы, где были собраны стихотворения на русском и ингушском языках. В данное время готовится к изданию второго сборника стихов. В её мечтах, как она со мной делится, вступить в Союз писателей республики, к чему она усиленно готовится. На сегодняшний день стихи Фатимы Хашагульговой звучат в исполнении многих певцов Ингушетии. Она писала и для Айны Гетагазовой. Это была песня «Хийра ма вала», которая стала хитом. Не раз писала и для Миланы Газдиевой и др. Когда на телевидении пять лет подряд шёл проект «Голос Ингушетии», который она сама вела, в исполнении начинающих молодых конкурсантов прозвучали песни, автором стихов которых является она же.

«Мой главный принцип в жизни — «нести добро», — говорит Фатима. — Я счастлива, что меня окружают добрые порядочные люди. От них я и черпаю всё хорошее, насыщаясь сама позитивом, стараюсь делиться теплотой и с другими».

Раиса Олигова