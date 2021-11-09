Это время года характеризуется и лёгкой паутиной, которая летает в воздухе, цепляясь за наши ресницы, волосы, деревья, кустарники и тому подобное, как предвестница грядущих пасмурных дней.

Всё ясно и понятно. Но мы решили выяснить, почему это короткое и самое прекрасное время года назвали бабьим летом.

Так, по данным Википедии, бабье лето — это длительный период тёплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Бабье лето наступает после значительного похолодания и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только раз в год.

Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, бабье лето — это начало осени, обычно начинается 1 сентября и длится около десяти дней, и в это время в воздухе летают белые нити паутины.

По словарю Даля, начало бабьего лета связано с народными праздниками и начиналось оно в день Симеона-летопроводца 1 сентября, а по старому календарю — 14 сентября. Заканчивалось на Осенины 8 (21) сентября, или в день Воздвиженья 14 (27) сентября.

Доктор филологических наук Валерий Мокиенко связывает это выражение с древней мифологией славянских и германских народов. Согласно им, «бабье лето» так названо в связи с тонкой легкой паутиной, которая летает в это время года над полями и лесами, предвещая сухую осень. Вполне логично, что нити паутины, которые ветром разносятся по воздуху, очень похожи на едва посеребрённые женские волосы. А седина, как известно, являет собою признак перехода в более взрослый период жизни. Ученый связывает это выражение и с началом таких занятий у женщин, как вязание, ткачество и разного рода рукоделие, после завершения полевых работ.

Согласно Большой советской энциклопедии, бабье лето — это время, «когда на осеннем солнце еще могут погреться старые женщины».

«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора», — писал в своё время поэт Федор Тютчев. Да, бабье лето — это действительно прекрасный период, когда природа одевается в золото и багрянец, тёплый воздух дышит опадающей листвой, и нежно пригревает солнышко. Все народы так или иначе отмечают названием особенность этого прекрасного явления, которое предвещает начало периода зимней спячки. Чехи называют это время «паутинное лето», у французов оно звучит как «лето святого Мартина», американцы называют его «индейское лето», скорее, из-за их яркой, пёстрой одежды, болгары — «цыганское» и т. д.

В немецком языке это время сезона называют «Altweibersommer» — буквально «лето старой бабы» или «бабушкино лето». По этой мифологии летающую паутину связывали с пряжей, которую ткут эльфы. А женщины, по мифологическим представлениям, обладали волшебной силой «возвращать» времена года (например, могли вернуть летнее тепло осенью) и, в общем, влиять на погоду. Немцы этот период ещё называют «Mettensommer», то есть «лето летящей паутины». Разумеется, что эти паутинки плетут пауки — пауки-бокоходы. Их так назвали, потому что они ходят боком. Их иначе ещё называют пауки-крабы. Эти пауки имеют разную окраску. В начале осени они начинают захватывать или осваивать для потомства новые ареалы для проживания. Так сказать, расселяют своё потомство. А паутина является своего рода транспортной дорожкой для маленьких пауков. По ним паучки летают и осваивают новые места для зимовки. Разумеется, в дождь на паутинке далеко не улетишь, вот они и летают на своём транспорте в ясную солнечную погоду.

Предки ингушей тоже связывали это время осени с таким природным явлением, как «летающая паутина», а саму паутину — с периодом «рёва оленей». Осенью у оленей начинается время брачного периода. В это время самые крупные обитатели леса устраивают поединки и ревут, устрашая соперников и привлекая самку. По словам этнографа Султана Мерешкова, предки ингушей считали, что тянущаяся по воздуху паутина идёт изо рта оленя в то время, когда он издаёт рёв. Буквально они говорили так — «саь багара мазаш доагIа ха» (время, когда нити тянутся изо рта оленя).

Это выражение, как мы уже отметили, также связано с природным явлением, когда начинался массовый рёв оленей. Длился он не более десяти дней. Тогда на зорях, особенно в ясную погоду, в горах в тихие вечера был слышен протяжный, немного печальный, своеобразно красивый зов оленей, напоминающий звук трубы, символизирующий силу дикой природы, уходящей в зимние затворы. «Рёв оленей» совпадал с периодом летающей паутины, которая тянулась по воздуху, цепляясь за ветки и за всё, что встречалось на их пути.

Тому, что подобное загадочное явление природы, как «бабье лето», ингуши связали с оленем, тоже есть своё объяснение. У предков ингушей был широко развит культ оленя. Об этом говорят и изображения на склепах, оленьи рога в святилищах, орнаменты на войлочных коврах, найденные фигурки оленя в горной Ингушетии и т. д. Согласно древнему ингушскому календарю, месяц с конца сентября до середины октября назывался у ингушей — «сей Iаьха бутт», то есть «месяц рёва оленя».

Об этом же свидетельствует жительницы сельского поселения Нестеровское Сацита Евлоева: «Раннюю осень ингуши в старину называли также „мазаш тейса ха“ (время, когда летает паутина), или „саь багар мазаш ух ха“ (время, когда изо рта оленя тянутся нити паутины)».

Представители старшего поколения рассказывают, что ингуши ждали это время, считая его благодатным, а также благоприятным для сбора лесного урожая — шиповника, мушмулы и других даров леса.

Касательно ингушской интерпретации, это время осени наши предки никак не связывали с женщиной, тем более с её возрастом. Хотя по поводу окончания полевых работ женщины в старину устраивали в это время пышный праздник, который бы не прочь вернуть в современный календарь ингушские женщины. Это был своего рода отдых, после напряжённых трудовых дней. Женщины из всех близлежащих сёл уходили от домашних проблем, от работы и получали удовольствие вдали от дома, на лоне увядающей красоты природы. Сдержанные в каждодневных заботах, они раскрепощались в своё удовольствие, пели песни, устраивали скачки, демонстрируя умение владеть конём, перебрасывались шутками, а заодно собирали лесные ягоды. Домой они возвращались немного подуставшие, но счастливые и отдохнувшие.

Об этом празднике писал исследователь И. Бларамберг: «Во время праздника женщины находят место подальше от мужчин и развлекаются, не нарушая обычаев». Об этом очень образно и ярко рассказывает в своём художественно-историческом романе «Из тьмы веков» Идрис Базоркин. Праздник так и назывался «кхалнаьх ц1ей» (женский праздник). «Старики рассказывали, что в давние времена праздник женщин праздновали по три и даже по семь дней подряд... Мужчины считали его бабской глупостью, однако открыто противоречить побаивались (осуждения окружающих)».

Проходило это радостное событие в «бабье лето», а в ингушском толковании — во времени «когда летает паутина» или «ревёт олень».

Как мы видим, разные народы давали этому короткому времени межсезонья своё название, но пройти мимо этого прекрасного образа осенней природы и не обозначить его в своём погодном календаре они никак не могли.