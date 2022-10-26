Когда стоит «переобувать» машину

Шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм. Изношенные шины больше склонны к аквапланированию. Если резина шипованная, то на покрышке должно оставаться не менее половины шипов. Ошипованными на автомобиле должны быть все четыре колеса. Покрышки старше десяти лет не рекомендуется использовать.

Зачем менять

Как правило, зимние шины имеют иной рисунок протектора, который нужен для хорошего сцепления на снегу и льду и для лучшей управляемости на скользких поверхностях. Этим же целям отвечают и шипы. Зимняя резина мягче и, в отличии от летней, не дубеет на морозе и «держит» дорогу. Кроме управляемости на зимней дороге важен и тормозной путь. Летняя резина зимой — это более длинный тормозной путь, а если к этому добавить плохое сцепление с дорогой, то последствия могут отказаться весьма печальными.

Два полноценных комплекта колес или только резина

Многие считают, что перебортировка два раза в год это не так удобно и не так практично, как иметь два комплекта колес в сборе. Имея колеса в сборе можно сэкономить на балансировке, да и перебортировка в исполнении неопытного мастера может сократить срок службы диска. С другой стороны, женщинам физически легче закинуть в багажник резину, а не колесо в сборе. Кроме того, перебортировка выгоднее при больших ежегодных пробегах, когда резина изнашивается за 2–3 сезона. Да и на втором комплекте дисков можно сэкономить.

Как хранить колеса?

Правильным хранением шин стоит озаботиться тем, кто ездит не очень много и рассчитывает продлить срок эксплуатации резины. Оптимальным будет прохладное, темное, сухое, проветриваемое помещение. Не рекомендуется допускать контакт покрышек с бензином и маслом.

Колёса в сборе можно сложить друг на друга горизонтально иди подвесить за диски. Покрышки хранят в вертикальном положении на стеллаже.