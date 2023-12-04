Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации стрельбы из лука, арбалета республики, соревнования проходили с 30 ноября по 4 декабря текущего года. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России. Отмечается, что Ингушетию на этих состязаниях представили четыре спортсмена, усилия которых были вознаграждены заслуженной наградой.

Трое из четверых лучников из горной республики, Умар Дашлакиев, Алихан Гаирбеков и Ислам Боров, успешно выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, продемонстрировав высокую подготовку.

Выдающиеся достижения показал Ислам Чапанов, занявший второе место в личном первенстве и выполнив норматив мастера спорта России.

«В командных соревнованиях республиканская команда проявила коллективный дух и талант, что позволило ей завоевать бронзовую награду, подтверждая высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Этот успех является заслуженным признанием труда наших спортсменов, достойно представивших республику на всероссийской арене спортивных соревнований», — отметил представитель федерации Алихан Гаирбеков.

С каждым годом число поклонников стрельбы из лука растет в геометрической прогрессии, по всей стране открываются школы и секции, проводится ряд серьезных соревнований. Поэтому трудно удивляться уровню спортсменов, выступивших на турнире в Рязани. Непосвященный в этот вид спорта человек может подумать, что отличительной чертой соревнований по стрельбе из лука является малая динамика. Ну, что там, спортсмены подходят к рубежу, дожидаются команды стрелять, выпускают несколько стрел подряд в мишени и, что называется, отстрелявшись, удаляются в сторону от рубежа. Конечно, в целом «движухи» особой в этом нет. Но у стрельбы из лука свои особенности. Например, чтобы совершить точный выстрел, лучнику необходимо побороть внутреннее напряжение, сосредоточиться, мобилизовать все внутренние силы. Внутреннюю борьбу иногда можно увидеть в глазах стреляющего и, если все же удастся поймать этот едва заметный миг волнения, понять, насколько сложно выполнить, казалось, уже в тысячный раз отработанный выстрел.

Федерация стрельбы из лука, арбалета республики выразила огромную благодарность за помощь в подготовке к соревнованиям директору МДК г. Назрани Эсет Алхастовой и директору СОШ № 8 Хусену Оздоеву. А также за оплату вступительных взносов на соревнованиях ингушские лучники адресовали слова глубокой признательности начальнику ОНДиПР по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженскому и Джейрахскому районам ГУ МЧС России по РИ подполковнику внутренней службы Урусхану Султыгову.

Необходимо отметить, что соревнования лучников в Рязани названы именем легендарного человека — Михаила Георгиевича Малахова, врача, кандидата медицинских наук, бизнесмена и политика, ученого и практика, выдающегося полярного путешественника и исследователя. Он единственный в мире четыре раза достиг Северного полюса на лыжах.

Так, в 1995 году Михаил и его партнер канадец Ричард Вебер совершили то, что никому не удавалось на протяжении всего XX века. Они, отказавшись от помощи извне, прошли на лыжах по дрейфующим льдам до Северного полюса и так же вернулись обратно, восстановив, таким образом, изначальную классическую формулу полярных путешествий: земля — полюс — земля.

123 дня продолжался смелый и беспримерный поход. Путешественники собрали в кулак свои интеллектуальные, физические и нравственные силы, чтобы мужественно переступить за грань возможного и выстоять.

Михаил награжден Золотой Звездой Героя России, он кавалер орденов Дружбы народов и «За личное мужество», канадских «Медали Конфедерации Канады» и ордена «За заслуги». Имя Михаила, наряду с именами его арктических спутников, занесено в Книгу рекордов Гиннесса, достижения отмечены наградами ЮНЕСКО, в том числе дважды международным престижным призом «За мужество и порядочность в спорте».

«Дикий холод обжигал лицо, а со всех сторон, как громыханье грома, наползал грозный гул и скрежет ломающегося льда. Льдины змеились, вспучивались, громоздились торосами, смерзались. Черный вязкий туман, клубящийся над разводьями и трещинами, студеной влагой просачивался сквозь одежду. Вьюжный ветер превращал снег в мириады горизонтально летящих игл. И все же страшнее всего была не опасность обморожения, не безмерная тяжесть поклажи и не бессилие усталости, сваливающей с ног, а непредсказуемость Арктики, которая держала нервы путешественников на пределе. Но они шли», — цитата из рязанских газет.

Напомним, в Рязани ежегодно проходят Всероссийские соревнованиям по стрельбе из лука на призы Героя России, почетного гражданина города Рязани М. Г. Малахова.