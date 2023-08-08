Кому доверить ремонт кондиционера или сплит-системы?

Особенности ремонта кондиционеров и сплит-систем

Перед началом работы мастер проводит диагностику, замеряет температурные режимы, уровень фреона, другие параметры. В ходе диагностики удается определить точную поломку. Работы по ремонту кондиционера или сплит-системы включают в себя следующее:

● Замена фреона или другой охлаждающей жидкостью (стоимость дозаправки техники зависит от необходимого объема фреона).

● Глубокая чистка всех фильтров, внутреннего и внешнего блока (для этого используются профессиональные пылесосы Керхер).

● Проверка исправности и устранение поломок в области дренажной магистрали сплит-системы.

● Устранение неисправностей в креплениях и ограждениях внешнего и внутреннего блока.

● Проверка работы электронных блоков, их нормального функционирования на всех этапах, при необходимости ремонт или замена электроники.

● Устранение нарушения герметичности соединений в области циркуляции хладагента.

● Ремонт электрических проводов и контактов или их замена.

● Смазка механических креплений подвижных элементов при необходимости.

Преимущества обращения в нашу компанию

Вот несколько причин, по которым выгодно обратиться в компанию «Фаст-Сервис» для ремонта кондиционеров:

1. У нас работают профессионалы, знакомые со всеми тонкостями устранения неисправностей и работы кондиционеров от разных производителей.

2. Мы ремонтируем технику любой мощности, в том числе для городских квартир или офисов.

3. Устранение поломок любой степени сложности с гарантией качественного результата.

4. Доступные цены на услуги и система скидок, в том числе при постоянном обслуживании (для исправной работы кондиционеров необходимо проводить техническое обслуживание каждый год, с чисткой фильтров, внешних и внутренних блоков).

5. Предоставление гарантии на все услуги, что подтверждает их качество и нашу ответственность. По завершении работы мы обязательно выдаем гарантийный документ.

Для ремонта сплит-систем различных брендов позвоните нам.

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