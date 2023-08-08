Кому доверить ремонт кондиционера или сплит-системы?
Кондиционеры и сплит-системы — техника, которая все чаще появляется в городских квартирах, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения даже в сильную жару. К сожалению, даже самая качественная техника выходит из строя. Для ремонта кондиционеров от японских, европейских или китайских производителей обратитесь в компанию «Фаст-Сервис», специалисты которой быстро подготовят ваше оборудование к летнему сезону.
Особенности ремонта кондиционеров и сплит-систем
Перед началом работы мастер проводит диагностику, замеряет температурные режимы, уровень фреона, другие параметры. В ходе диагностики удается определить точную поломку. Работы по ремонту кондиционера или сплит-системы включают в себя следующее:
● Замена фреона или другой охлаждающей жидкостью (стоимость дозаправки техники зависит от необходимого объема фреона).
● Глубокая чистка всех фильтров, внутреннего и внешнего блока (для этого используются профессиональные пылесосы Керхер).
● Проверка исправности и устранение поломок в области дренажной магистрали сплит-системы.
● Устранение неисправностей в креплениях и ограждениях внешнего и внутреннего блока.
● Проверка работы электронных блоков, их нормального функционирования на всех этапах, при необходимости ремонт или замена электроники.
● Устранение нарушения герметичности соединений в области циркуляции хладагента.
● Ремонт электрических проводов и контактов или их замена.
● Смазка механических креплений подвижных элементов при необходимости.
Преимущества обращения в нашу компанию
Вот несколько причин, по которым выгодно обратиться в компанию «Фаст-Сервис» для ремонта кондиционеров:
1. У нас работают профессионалы, знакомые со всеми тонкостями устранения неисправностей и работы кондиционеров от разных производителей.
2. Мы ремонтируем технику любой мощности, в том числе для городских квартир или офисов.
3. Устранение поломок любой степени сложности с гарантией качественного результата.
4. Доступные цены на услуги и система скидок, в том числе при постоянном обслуживании (для исправной работы кондиционеров необходимо проводить техническое обслуживание каждый год, с чисткой фильтров, внешних и внутренних блоков).
5. Предоставление гарантии на все услуги, что подтверждает их качество и нашу ответственность. По завершении работы мы обязательно выдаем гарантийный документ.
Для ремонта сплит-систем различных брендов позвоните нам.
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