В рамках масштабных праздничных мероприятий в фойе ДК проходят различные выставки картин и национальных костюмов.

Учредителями фестиваля-конкурса выступают Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей и Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп». Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры России.

Главной целью фестиваля служит формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям, сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального искусства.

Организаторы считают, что подобные конкурсы помогают в популяризации патриотической и гражданской тематики, выраженной в песнях, возрождении лучших традиций фестиваля, повышении интереса к классике отечественной песенной культуре, выявлении талантливых коллективов, авторов и исполнителей.

Выставка «Моя Россия. Моя Ингушетия» в честь знаменательной даты открылась в детской художественной школе в Сунже. Красочный мир детской фантазии и глубину мыслей маленьких художников раскрыл конкурс рисунков.

Церемония награждения по итогам мероприятия превратилась в настоящий яркий праздник. Грамоты участникам конкурса, а также памятные подарки всем детишкам вручили председатель Сунженского райсовета депутатов Магомед Евлоев, глава горсовета Рашид Накостоев и местный депутат, известный спортсмен Ингисхан Оздоев.

Победителей определили в двух возрастных категориях. 1 место в возрастной категории от 11 до 13 лет заняла Евлоева Хадиджа, на второй позиции оказалась Хава Хашиева, третье место присудили Рабие Тумгоевой и Анжеле Умаевой. Победителем в возрастной категории от 8 до 10 лет стала Ясмина Умаева.