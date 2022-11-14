В конкурсе принимали участие учащиеся 9-11-х классов. Ребята представляли культуру, традиции и обычаи разных народов. Каждый класс должен был сделать презентацию представляемого народа, раскрыть красоту и неповторимость национального костюма и рассказать об особенности представляемого ими национального блюда.

Таким образом, было представлено пять народов: русский, дагестанский, адыгейский, чеченский и ингушский. Жюри, которое состояло из представителей руководства школы и гостей, ждала нелегкая работа по подведению итогов, ведь каждый класс подготовил очень яркие выступления. Конкурс сопровождался яркими костюмами, декорациями, а, главное, желанием ребят и педагогов отразить в каждом номере национальные особенности и колорит разных народов. О традициях, народных костюмах, танцах, песнях, блюдах, интересных фактах из истории — об этом и многом другом рассказывали ребята в своих выступлениях. Каждое выступление было — новые открытия и яркие впечатления.

Несмотря на то, что задача перед жюри стояла сложная — выбрать победителя, всё же необходимо было подводить итоги. После выступления всех классов, первое место занял 9 «в» класс, представивший ингушский народ, второе место досталось 11 «а» классу, представившему русскую народность. Все остальные классы поделили 3-е место.

В этот день Ингушским Государственным музеем краеведения им. Т. Мальсагова в актовом зале, где проходило мероприятие, была развёрнута обширная выставка «Быт ингушского народа» в рамках программы «Культура для школьников». На выставке был представлен старинный женский головной убор «Курхарс», национальный женский наряд «Чокхи», кувшин для ношения воды «К1удал», войлочный ковёр «Истинг», а также домашняя утварь ингушского народа, предметы домашнего обихода ингушей, которые были удобны в пользовании, просты и в то же время оригинальны по форме. Цель выставки: привить уважение и интерес к своей культуре и к своим традициям, а также расширить интерес к истории своего народа.

Мероприятие украсил также школьный хор под руководством члена Союза композиторов, преподавателя музыки Ф. Шадыжевой.

«Культура каждого народа имеет свою ценность и уникальность. И несмотря на то, что разные народы проживают в разных республиках, у всех у нас есть общий Дом — Россия — страна вековой культуры, с богатой историей, обычаями, традициями народов, её населяющих. Многовековая дружба народов остаётся всегда важным достижением всех россиян»-отметила в своём выступлении председатель жюри, директор школы Зара Картоева.

Прошедший конкурс среди учащихся школы продемонстрировал, как многогранны творческие таланты школьников. Проведение такого мероприятия в школе воспитывает толерантное отношение детей к другим народам, чувство гордости за свою культуру и уважение к культуре другого народа, развивает также вокально-хоровые и артистичные таланты школьников.

Данное мероприятие прошло, можно сказать, на «УРА» и имело огромный успех. Многие раскрыли для себя интересные факты, пополнив копилку знаний о культуре других народов.