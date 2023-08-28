На мероприятие съехались 200 активистов со всей России, которые прошли финальное испытание, длившееся несколько часов, и смогли стать единой командой.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба молодёжного крыла Народного фронта, пять дней молодёжь со всей страны совершенствовала умения командной работы, находила выходы из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменивалась ценным опытом друг с другом. Полученные в ходе образовательной программы знания и навыки ребята показали в финальном испытании. Им предстояло преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотник и одержать победу. В дальнейшем эти умения отряды быстрого реагирования молодёжного крыла Народного фронта смогут применять в своей повседневной работе — помощи людям.

«Юбилейный форум мы решили сделать особенным. У нас получился совершенно новый «Рубеж», который подарил участникам уникальный опыт и незабываемые впечатления. На протяжении всех дней ребята учились преодолевать свои страхи и внешние преграды, оказывать помощь товарищам, работать со спецтехникой и главное — быть командой. С таким багажом знаний они вернутся в родные регионы и смогут решать самые серьезные задачи. Несмотря на то, что итоговое испытание носило соревновательный характер, к финишу все пришли единой командой. Ребята так решили сами — сплотиться, чтобы добиться общей победы. Горжусь всеми и поздравляю», — сказал руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Впервые за всю историю форума в качестве инструкторов с командами работали военнослужащие — участники спецоперации, выполняющие боевые задачи в составе легендарных подразделений «Спарта», «Сомали», «Каскад», «Беркут», «Пятнашка» и других. Наставниками команд стали 10 бойцов из этих батальонов.

В первый день форума участников разделили на команды — батальоны. В них каждому отведена своя роль — капитана, военкора, медика, пехотинца, снайпера и разведчика. Ежедневно ребята осваивали новые специальности — в теории и на практике, чтобы применить их в финальном испытании и победить предполагаемого соперника.

Пока участники обучались, за ними наблюдали наставники и организаторы, оценивали их работу. В итоговый день лучшего в направлении наградили отличительным знаком. Лучшим капитаном «Рубежа» стал координатор молодёжного крыла Народного фронта в Республике Ингушетия Хасан Юсупов.

«В первый день форума меня выбрали капитаном батальона под названием «Сомали». Я старался сплотить ребят и сделать так, чтобы мы были лучшими на форуме. Куратором команды стал командир отделения разведывательного взвода в составе отдельного штурмового батальона «Сомали» под позывным «Рамзес». Он стал для нас настоящим другом и братом. Несмотря на конкуренцию между батальонами, в решающий день мы все объединились. Меня выбрали командующим. Это было большой честью. На протяжении всего так называемого боестолкновения я руководил союзной объединенной группировкой войск. Старался сделать все для победы по максимуму. Эмоции от финального испытания и всего «Рубежа» — не передать словами. Я горд быть в такой команде и работать вместе на благо страны», — рассказал Хасан Юсупов.

Помимо физических активностей, программа «Рубежа» позволила участникам встретиться с известными журналистами, политиками и общественными деятелями.

«Молодежное крыло Народного фронта — это такой новый «спецназ», который всегда приходит на помощь там, где людям нужна поддержка. Вы своей работой буквально спасли десятки тысяч людей. Я помню, когда в Мариуполе ребята шли практически за бойцами штурмовых подразделений. Освобождаются кварталы, а уже в нескольких сотнях метров за спиной штурмовых подразделений представители Народного фронта вытаскивают детей, стариков из подвалов, приносят гуманитарные наборы. Когда эвакуировали жителей с правого берега Днепра в Херсонской области, волонтеры молодежного крыла уходили из зоны эвакуации одними из последних, когда оставалась только небольшая часть специальных подразделений. И так во всех точках, где людям нужна помощь. Огромное вам за это спасибо, ребята, низкий поклон, вы действительно настоящие», — поблагодарил участников форума первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

В заключительный день ребята также познакомились и пообщались с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым, известным блогером, политологом Юрием Подолякой и Героем России летчиком Петром Каштановым.