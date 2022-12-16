Нарушивший это правило всегда подвергался общественному осуждению. При всём видимом свободолюбии, обычай сей ставит представителей ингушского народа в некие иерархические рамки. Они обязаны жить по строго определенным канонам. Они обязаны соблюдать требования ингушского этикета, обычаи, системы подчинения: родители — дети, муж — жена, старший — младший.

Известный кавказский обычай уважения и почитания старших носит характер общечеловеческий. Бережное отношение к старшему поколению, воспитание чувства уважения — это подлинная гуманность, то есть человеколюбие, истинная общечеловеческая ценность.

Особым почтением к традиции уважения и почитания старших всегда славились на Кавказе, в особенности почтительным уважением славились ингуши, которые сумели сохранить и донести до наших дней ценность и значимость этого обычая.

Традиция эта уходит своими корнями в далекое прошлое. Этикет уважения и почитания старших вытекает из авторитета отцовства, что покоится у ингушей на древнем культе предков. Этикет уважения и почитания старших был призван соблюдать дисциплину и общественный характер, которые напрямую зависели от соблюдения принципа повиновения старшему.

Именно благодаря этому обычаю ингушский этикет сохранился до наших дней. И в семье, где не нарушается этот постулат, сохраняется мир и гармония. С малых лет в сознании ингуша вырабатывалась догма: как бы ни поступил старший, младший обязан соблюдать по отношению к нему уважение. Эта идея проходит лейтмотивом прекрасного и возвышенного в духовной жизни ингушского народа. Говоря о благополучии в семье и обществе, ингуши говорили, что здесь соблюдается принцип «воакхачун — воакхаг1ал, з1амаг1чун — з1амаг1ал» (старшему — почести, младшему — уважение). Именно это условие является критерием гармонии семейных и общественных отношений.

Ещё в прошлом веке исследователь Н. Яковлев подчёркивал совершенство ингушского этикета «эздел». Он писал: «(Эздел) весьма сложный и разработанный до тонкости свод правил вежливости и приличия, одним из основ которого является уважение к старшему».

Для полного осмысления обычая следует дополнить, что молодой человек, прославившийся своими достойными поступками, уважаемый обществом за определённые поступки, заслуживший славу «яхь йола к1ант» (юноша, отвечающий всем требованиям ингушской моральной этики — «эздел», стремящийся к идеалу, соревнующийся в чести и достоинстве) мог получить статус старшего, но только в социально-статусном понятии. Но при этом он пользовался своим положением только при решении важных вопросов, и то спросив разрешения у старшего по возрасту. Во всех остальных случаях он оставался младшим.

Что же происходит сегодня? Конечно же, любая традиция или обычай подвергается изменениям. Отчасти это объясняется свойствами человеческого разума — неустанного и скептического, жаждущего новизны и оригинальности. Но обычай почитания и уважения старших — краеугольный камень ингушского этикета — это особый случай. Претерпевает ли он влияние времени?

К сожалению, этот обычай тоже стал размываться. Он сузился до семейно-родовых отношений, а дальше, как говорится, по принципам: «хочу уважаю, хочу...», «этот заслужил, а этот нет». Но таковы ли критерии обычая уважения и почитания старших? Если молодой человек может пререкаться со старшим — это ли воспитание ингушское?

Печально, что нарушение норм, предъявляемых обычаем уважения почитания старших, сплошь и рядом. Увы, приходилось не раз быть свидетелем, когда молодые люди, считающие себя рьяными «защитниками» ингушской культуры, позволяют себе хамское отношение к старшим по возрасту, если последние не разделяют их мнения. Они открыто, без зазрения совести ведут себя так и в социальных сетях, хотя и здесь никто не отменял этикет уважения и почитания старших.

Когда молодой человек с лёгкостью может оскорбить старшего по возрасту, ещё хуже, если она женщина, то называться «къонах» (мужчиной) он уже не имеет никакого морального права. Если девушка, так сказать, пререкается со старшим, не важно, права она или нет, и чуть ли не на равных «спорит» с мужчинами, какое воспитание она даст своим детям? Ингушское?

Да, можно быть начитанным, просвещённым, можно быть деловым и продвинутым, иметь определённые заслуги перед народом и государством, сидеть на «умных» сайтах с утра до вечера, рассказывая о своих достоинствах, изощряясь в красноречии, соревнуясь в знаниях, но если поведение «героя» не соответствует нормам ингушской моральной этики, если он не придерживается его самого главного постулата — уважения и почитания старших, то можно ли говорить, что он настоящий ингуш или ингушка? Можно ли говорить, что этот человек имеет «яхь» (соревновательная категория в чести и благородстве).

Хочу уточнить, что иметь своё мнение, которое может совпадать или не совпадать с мнением старших по возрасту, и грамотно, тактично изложить его — это совсем другая история, отнюдь не пререкание.

Если человек в семье не получил ингушского воспитания, то вряд ли кому-либо уже удастся привить ему эти нравственные категории. Воспитанный в семье по ингушским традициям никогда не позволит себе выйти за рамки этикета уважения и почитания старших, и, если мы будем пренебрегать этим главным обычаем ингушкой духовной культуры, то исчезнем как народ.

Все остальные ценности при этом утратят свою значимость.