СВО

Сохраняя память

Краповый берет героя будет храниться в уголке боевой славы ОМОН «Беркут-Юг» Ингушетии

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Продолжающаяся специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины являет нам множество примеров беззаветного мужества и героизма наших ребят. К сожалению, не все возвращаются домой живыми. Но в наших сердцах навсегда останется память о них. В том числе — и в виде элементов военной формы погибших героев.

На днях военнослужащие махачкалинского соединения войск национальной гвардии передали краповый берет сослуживцам погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции заместителя командира ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по республике подполковника полиции Хасана Тимурзиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в руководстве территориального управления Росгвардии, Хасан совместно с военнослужащими махачкалинского соединения участвовал в эвакуации пострадавших и оказании им помощи, когда местность подверглась очередному артиллерийскому удару противника. В результате подполковник полиции Тимурзиев и его коллега из махачкалинского соединения получили ранения, несовместимые с жизнью.

Погибший офицер соединения уже имел право ношения крапового берета. Руководство его отряда приняло решение вручить подполковнику полиции Тимурзиеву краповый берет посмертно. Бойцы навестили родных погибшего росгвардейца и выразили им соболезнования, после чего отправились в расположение ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по региону, где в официальной обстановке передали берет в уголок боевой славы подразделения.

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