На днях военнослужащие махачкалинского соединения войск национальной гвардии передали краповый берет сослуживцам погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции заместителя командира ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по республике подполковника полиции Хасана Тимурзиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в руководстве территориального управления Росгвардии, Хасан совместно с военнослужащими махачкалинского соединения участвовал в эвакуации пострадавших и оказании им помощи, когда местность подверглась очередному артиллерийскому удару противника. В результате подполковник полиции Тимурзиев и его коллега из махачкалинского соединения получили ранения, несовместимые с жизнью.

Погибший офицер соединения уже имел право ношения крапового берета. Руководство его отряда приняло решение вручить подполковнику полиции Тимурзиеву краповый берет посмертно. Бойцы навестили родных погибшего росгвардейца и выразили им соболезнования, после чего отправились в расположение ОМОН «Беркут-Юг» управления Росгвардии по региону, где в официальной обстановке передали берет в уголок боевой славы подразделения.