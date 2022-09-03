Художник оперирует цветом, знаками и образами, раскрывая идею своей работы. Не имея профессионального образования и не будучи знакомым с законами изобразительного языка, самобытные художники творят, чтобы выразить душевные переживания и выплеснуть переполняющие их эмоции и скрытые до поры талант и призвание.

Хашегульгова Дана Ахметовна родилась 24 июня 1982 года в городе Орджоникидзе (ныне город Владикавказ). С 1988 года до конфликта осени 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе Дана училась в СОШ № 27 города Владикавказа. В 1998 году окончила СОШ № 2 в городе Сунже (в то время еще станице Орджоникидзевской) Республики Ингушетия и в том же году поступила в Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени И. И. Мечникова.

В настоящее время Дана работает врачом-эпидемиологом в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями».

Дана любила рисовать еще в детстве, а в последнее время часто помогала своим детям со школьными проектами и плакатами для мероприятий. В 2020 году Дана случайно оказалась на одном мастер-классе по рисованию акрилом, после чего поняла, что и у нее получится, учитывая, как ей нравится сам процесс и результат.

Уже в 2021 году художница взялась всерьез за рисование, и первую самостоятельную картину она написала по просьбе сестры. Затем, увидев приглашение на бесплатный мастер-класс по интерьерным картинам в онлайн-школе Натальи Юршиной, решила попробовать себя в этом, и уже после прохождения мастер-класса продолжила обучение на таких курсах, как «Акрил для начинающих» и «Масло для начинающих». А в данный момент продолжает обучение на курсе «Масло — продолжение».

В своих работах Дана Хашегульгова чаще всего обращается к природе, величественным ингушским горам, бескрайнему морю. Даже её интерьерные картины источают любовь к изящным цветам и зелени гор. А начав изучать арабский язык, ей очень понравилась и арабская каллиграфия — один из видов изобразительного искусства, которую, как сообщила Дана, она в будущем планирует изучить.

В каждую картину она вносит маленькую, но заметную изюминку, которая не оставляет равнодушными окружающих. Это как чувство любви с первого взгляда: один раз увидел, но помнишь всю жизнь.

У каждого человека свое видение и определение понятия «истинный художник», а мнение Даны на этот счет таково: «Есть много художников, которые пишут красивые картины, но не все находят признание у людей. Некоторые картины становятся очень известными, некоторые нет. И восприятие картин у каждого свое, потому и «истинный художник» тот, кто вкладывает частичку своей души в свои работы».

Сейчас Дана работает над новой картиной, в основе которой лежит горная тематика. Свои работы она описала одним словом «вдохновение», потому как, создавая новую картину, появляется ощущение «свободного полёта». Чувство умиротворения и удовольствия во время процесса и определенная доля эндорфинов от конечного результата вдохновляют работать дальше. Также картины любимых великих художников, таких как Иван Иванович Шишкин, Иван Константинович Айвазовский, Винсент Ван Гог, мотивируют не останавливаться на достигнутом и несмотря ни на что улучшать свои навыки.

Дана Хашегульгова пока еще не принимала участия в выставках, но планирует провести персональную выставку в 2024 году.

В июне текущего года Дана преподнесла в дар нашему музею свою картину «Гора» и тем самым внесла вклад в пополнение фонда музея ИЗО Ингушетии.

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия