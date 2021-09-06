Координатор проекта «РоссиЯ-2021» и начальник штаба экспедиции — председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка в своем комментарии после объявления старта сказал, что данное кругосветное путешествие характеризуется как «беспрецедентное» по своему содержанию, и аналогов ему в мире нет.

«Этим проектом планируют «всколыхнуть» молодую Россию, — отметил он, — и будет это происходить таким образом, что к участникам основной группы экспедиции в различных регионах страны будут присоединяться подростки и молодежь, чтобы пройти с путешественниками часть маршрута по территории своего края или области. Уверен, что такая акция будет способствовать развитию интереса у подрастающего поколению к изучению истории и географии своей страны».

Президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов на встрече с Иваном Чайкой, на которой поднимались вопросы взаимодействия по медиасопровождению проекта и прохождения одного из самых сложных этапов экспедиции — Арктики, презентовал логотип экспедиции и заверил всех присутствующих, что проект этот будет иметь удачное начало и счастливое завершение. Сергей Миронов, как спортсмен и заядлый путешественник, подтвердил, что экспедиция будет носить познавательный и научный характер.

«По линии Минобрнауки РФ в регионах прохождения путешественников запланированы видеоуроки по истории и географии, — сказал он. — А просвещение для нашей молодежи — это самое главное. Одним словом, считаю, что этот проект — своевременная и очень хорошая задача, амбициозная. Хочу пожелать всем его участникам успехов и счастливого пути».

Первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров в дни подготовки проекта объявил журналистам, что инициатива проведения этой экспедиции принадлежит Президенту России В. Путину.

«Есть очень много мест на территории России, куда, кроме как с экспедицией, не попадешь, — говорит Артур Николаевич, — и на одной из встреч в Кремле несколько лет назад Президент предложил поддержать его инициативу подготовить и провести кругосветное путешествие. Так что, получается, мы не инициаторы, а только исполнители, которые с огромным удовольствием принялись исполнить это поручение. Мы запланировали много мероприятий по маршруту, чтобы все участники узнали как можно больше о России и рассказали о ней всему миру. Благодаря этому проекту мы сможем увидеть заповедные уголки нашей необъятной страны. По сути это будет своего рода пропаганда красот России. Ну и без научных исследований и вопросов патриотизма тут не обойтись. Одному там не будет места: политике. Ни в каких проявлениях».

Единогласным решением организаторского совета, куда входят Федерация спортивного туризма России, Русское географическое общество и Министерство просвещения РФ, руководителем уникальной кругосветки вокруг России был назначен наш соотечественник, заслуженный путешественник России, член научного совета Русского географического общества Константин Мержоев, который исходил и изъездил почти всю планету.

Наша справка

Константин Сергеевич Мержоев родился 2 февраля 1967 года в Ставропольском крае. Мастер спорта, многократный чемпион России по спортивному туризму, участник экспедиций «Буордах-92», «Транскавказ-93», «Северный полюс — 94», «Дорогами России — 97», «Кубанская кругосветка — 98», «Сотый меридиан — 2002», «Из варяг в греки — 2003», «Дорогой героев — 2005», «Евразия-2007», «Огненный пояс Земли» и др.

В данное время работает директором Центра туризма и экскурсий Краснодарского края. Пешком и на всех видах транспорта — от велосипеда до каноэ — Мержоев ходил на Северный полюс и поднимался на действующие вулканы двадцати стран, проезжал на велосипеде всю Евразию и повторял путь из варяг в греки.

Константин Мержоев — опытный путешественник и до жути любопытный человек. Число его маршрутов не сосчитать: проще сказать, где он не был. Если кратко, на счету Константина Сергеевича более десятка длительных экспедиций, многие из которых уникальны. Один из самых известных маршрутов — кругосветка «Огненный пояс Земли» — начался в начале 2011 года, но к точке старта участники вернулись лишь в середине 2013 года. За два года путешественники во главе с Мержоевым прошли 70 тысяч километров, посетив Канаду, Мексику, Эквадор, Австралию. В общей сложности участники «Огненного пояса Земли» пересекли пять континентов и совершили восхождения на самые высокие вулканы планеты. За свою долгую практику российский путешественник руководил многими спортивными и научными экспедициями, но на достигнутом останавливаться не собирается.

Что такое «РоссиЯ-2021»?

О том, в чём заключается уникальность новой экспедиции «РоссиЯ-2021», знаменитый путешественник рассказал на брифинге в Сочи 18 февраля, где Константин Мержоев вместе с командой представил план маршрута, который позволит им обогнуть Россию вдоль всех её границ.

«Экспедицию эту я задумал ещё в 2019 году, — признался Мержоев. — Но помешала пандемия. Хорошо, что не успели никуда выйти, иначе пришлось бы сворачиваться на полпути».

Итак, старт проекту «РоссиЯ-2021» был дан строго по графику 3 марта, во Всемирный день дикой природы. Начали свое движение туристы из образовательного центра «Сириус» в Сочи ровно в 9 часов утра. По замыслу организаторов, участники экспедиции за время, отведенное им, должны преодолеть более 34 тысяч километров пути на различных видах транспорта и пешими маршрутами. За время нахождения в пути участники основной группы посетят 50 субъектов страны. А ещё на разных этапах к ним присоединятся более тысячи юных туристов.

«Очень важно вовлекать в такие позитивные начинания молодежь, — говорит руководитель экспедиции, — ведь Россия — такая великая, огромная страна, но, к сожалению, нынешняя молодежь в большинстве своем слабо понимает, где живет, сколько есть интересных мест, куда ещё не ступала человеческая нога! А сколько у нас в стране проживает национальностей, со счёту собьешься! И поэтому я считаю, что путешествовать по России нужно и можно».

Как нам стало известно, путешественники кругосветки воспользуются шестью видами транспорта, включая пешее передвижение. Это велосипеды, легковые автомобили и даже корабль-ледокол. На велосипедах участники экспедиции, преодолев 7 тысяч км, добрались из Сочи до самого Мурманска. Там путешественники должны были на ледоколе через Анадырь (северо-восток страны) переправиться во Владивосток.

В данный момент путешественники, как следует из их дневников, находятся в районе между Кызылом и Омском. Путь на Кавказ у путешественников будет лежать от Республики Тыва через Алтайский край на велосипедах. Этот проезд из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии в Карачаево-Черкесию и Кавказский биосферный заповедник станет финальным. Отсюда экспедиция пешком пройдёт до Красной Поляны, закольцевав в декабре 2021 года путешествие с уникальным маршрутом.

«Теоретически завершение экспедиции запланировано на декабрь, — сказал нам по телефону Константин Мержоев, — но погода и обстановка могут внести свои коррективы. Тем более, если учитывать все мероприятия, которые пройдут в регионах, думаю, путешествие продлится около года».

Следуя по намеченному маршруту, мержоевцы фактически каждый день встречаются с людьми, пусть мимоходом, но посещают какие-то знаковые места. Это связано с многовековой историей страны и историей многих выдающихся личностей нашего государства, которыми мы по праву можем гордиться. Показать духовную силу людей, называющих себя россиянами, — вот к чему стремятся участники экспедиции.

На наши вопросы бытового характера относительно того, кто им готовит еду, кто лечит и ломаются ли в пути велосипеды, Константин Мержоев засмеялся, но дал исчерпывающие ответы. Если коротко, то получается, что пищу путешественники готовят поочередно, в команде есть профессиональный врач, и велосипеды тоже есть кому чинить. Как выяснилось, Мержоев позаботился о включении в состав экспедиции человека, которого можно смело назвать мастером на все руки. Конечно, постоянная эксплуатация техники быстро изнашивает рабочие детали: периодически «летят» цепи, звездочки, а шины превращаются в тряпки.

Цели и задачи путешественников

Как мы знаем, незнание подрастающим поколением истории, традиций и обычаев своей страны приводит к копированию чуждой для нас культуры и слепому подражанию западным веяниям. От недостатка пропаганды собственного государства об уникальности и самобытности нашей страны создается недостаток в воспитании детей и молодежи, которое заключается не в проведении рекламных акций с призывами любить Родину. Настоящего гражданина можно воспитать только тогда, когда он будет знать по-настоящему, в какой стране живет, и то, чем он может гордиться.

Поэтому если говорить о задачах экспедиции, которые стоят перед участниками кругосветки, нужно отметить, что главные из них — популяризация природного и историко-культурного наследия России. Сюда можно включить и многонациональное разнообразие страны, инновационный и научно-технический потенциал Российской Федерации, а также формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности своей Родине.

«Наша экспедиция преследует широкий круг целей и задач, среди которых есть и патриотическая цель, — говорит Мержоев. — Что касается этой части, нужно отметить, что сейчас стало модным переписывать историю, но я много путешествовал по миру, и у меня есть возможность сравнивать. Да, многое изменилось, особенно в Европе произошло «обезличивание» народов: на это просто грустно смотреть. Так вот, наша экспедиция хороша ещё и тем, что участники смогут увидеть Россию и понять, как она велика и многонациональна, многоконфессиональна и едина. Другими словами, мы хотим показать россиянам и всему миру нашу страну, которую увидели своими глазами: её богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие, её мощнейший туристический потенциал, интеллектуальный капитал и масштаб мышления наших земляков».

Учитывая все эти задачи, участники экспедиции «РоссиЯ-2021» планируют проводить социальные мероприятия в ключевых городах маршрута и регулярно рассказывать о ходе кругосветного путешествия на своем сайте и в различных соцсетях. Поэтому среди участников экспедиции есть фотографы, операторы и журналисты.

«Мы хотим просто пройти и донести до людей, особенно молодых, насколько велика и интересна Россия, — объясняет цель экспедиции её руководитель. — Всколыхнуть внутренний туризм, так сказать. Наш проект направлен на увеличение интереса к внутреннему туризму, который в период пандемии стал особенно популярен среди граждан. Люди часто едут за границу и думают, что там и солнце ярче, и небо чище, и трава зеленее. Но это не так — уж поверьте, я бывал везде. В той же Европе и Америке и дороги не лучше наших, и мусора много».

Данное путешествие представляет и научные интересы. По словам руководителя К. Мержоева, в его рамках будут зафиксированы изменения флоры и фауны всех уголков России. Во время экспедиции будут проведены также научные наблюдения и исследования, собраны геологические и этнографические материалы для музейных фондов Российского географического общества.

Всё время нахождения в пути, в беспрерывном прохождении вдоль границ Российской Федерации экспедиционной командой основного состава и присоединяющимися на определенных этапах группами поддержки будут вестись записи на видео, а снятые кадры будут собраны в документальный фильм.

Фильм обещает быть захватывающим, а премьера картины станет символическим финишем «РоссиЯ-2021». Таким образом, итоги знакомства с Родиной будут подведены в документальной кинохронике, а первый в мире Детский банк семян станет ещё одним подтверждением природного богатства нашей необъятной страны.

Командный дух придает силы

По словам Константина Мержоева, для участия в экспедиции специальная комиссия подбирала людей по опыту прохождения ими спортивных походов, причём конкурс был огромным: за четыре недели с момента объявления набора в основную группу заявки на участие в экспедиции подали 912 человек. Предпочтение отдали тем, кто, кроме огромного желания и опыта походов третьей-шестой категории сложности, обладает необходимыми в современных реалиях навыками: умением снимать и рассказывать.

«Многие из тех, кто захотели пойти с нами, были уверены, что это будет очень классно и интересно. Но и очень сложно, в чём, в принципе, уже успели убедиться, — говорит руководитель экспедиции. — Понимаете, здесь нужны такие люди, которые кроме опыта имеют выносливый характер и силу воли. Достаточно сложно найти «полевиков» в соответствующей физической форме. Бывали у меня раньше такие моменты, когда люди не совсем понимали, куда они идут. Думали, что это будет интересная прогулка. Но в экспедиции сложности могут подстерегать в любой момент. Это кроме того, что за день участники проходят в среднем 100 километров при любых погодных условиях. По ходу приходится ещё и все данные фиксировать. Поэтому все ребята, которые находятся в моей команде сейчас, проверялись несколько раз. Я им говорю: нужно стремиться и делать. Всё возможно, главное захотеть и делать шаги в этом направлении».

А ещё, как отметил Константин Мержоев, экспедиции учат не быть националистом и отвечать за то, что говоришь и делаешь.

«Я ходил в походы с людьми разных национальностей и конфессий, — рассказывает он. — И всегда я говорил им: не обсуждайте вероисповедание людей, их национальность и политику. Опыт общения с людьми доказывает, что плохими могут быть только отдельные представители того или другого народа, а религии и нации тут ни при чём. Люди везде одинаковые — не лучше и не хуже нас. И только путешествие и живое общение с ними дают возможность понять это. И ещё я скажу, что только трудности и лишения, которые могут встречаться в путешествии, воспитывают дух каждого человека, закаляют его характер и с приходом понимания настоящих человеческих ценностей делают его добрее и сильнее».

Безусловно, долгие походы в небольшой команде, которая ведет научные наблюдения, тяжелы, в том числе и в психологическом плане, не говоря уже о физических трудностях, которые могут встречаться на пути к достижению цели. Но пройденные шесть месяцев пути командой Мержоева доказали, что терпения и настойчивости им не занимать. И речь здесь вовсе не идет о каких-то наградах или поощрениях, а о рекордах — тем более. Отвечая на наш вопрос, установит ли экспедиция какие-либо рекорды, Константин Мержоев признался, что никогда о них не думал.

«Один знаменитый альпинист на вопрос, зачем ходить в горы, отвечал так: «Потому что они есть». Вот и я просто не утратил детского любопытства, — улыбается путешественник, — и иду туда, где раньше не был, но никогда у меня не было желания делать что-то ради того, чтобы установить рекорд или прославиться. Для меня путешествия — это просто жизнь. Я вообще хотел бы, чтобы путешествовали все. Потому что воспитание, полученное там, не заменить ничем. Ничто не может изменить человека так, как длительный поход. Неважно, что вы думаете о себе в обычной жизни, настоящее покажет только экспедиция».

Капитан команды признается, что на большей территории данного маршрута он уже бывал не раз, поэтому, когда снова оказывается в каком-то месте, жители тех районов вспоминают его и говорят что-то вроде: «Приходил же, когда я ещё ребёнком был».

Наши герои — участники экспедиции «РоссиЯ-2021» — не грустят из-за «закрытой Турции», потому что знают: путешествовать по родной стране нужно для того, чтобы понять, как здорово дома. Яркая экипировка, шлемы, очки и гружённые баулами со снаряжением и едой велосипеды приковывают взгляд простых обывателей, которые завидуют путешественникам белой завистью. Не все же так могут!

«В походах особенно важны психологическая совместимость, высокие волевые качества и выносливость, — признается Константин. — Все необходимое для этого мы несем в своих рюкзаках за плечами. На сегодняшний день командой пройдена уже половина пути, и мы продолжаем свой поход. Да-да! Далеко не каждый видел Россию такой, какой увидели её мы. И мы можем гордиться и говорить, что наша страна настолько огромна и прекрасна, что мы просто обязаны показать ее и рассказать об этом как можно большему числу людей!»

Руководитель уникальной экспедиции Константин Мержоев отметил, что желающим присоединиться к группам поддержки необходимо изучить маршрут и график экспедиции, определить для себя оптимальную точку входа и направить заявку на почту.

«Мы будем рады каждому, кто захочет разделить с нами нашу участь» — сказал он.

Что ж, будем надеяться, что команда ингушского путешественника удачно дойдет до территории жемчужины России — Кавказа, и среди его жителей найдутся люди, которые «болеют» туризмом и с удовольствием примкнут к основной экспедиционной группе для дальнейшего исполнения задач и целей проекта «РоссиЯ-2021».