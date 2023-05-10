Речь пойдёт о свадебном платье и не только.

Свадебное платье говорит о многом. Во-первых, о приверженности невесты и её родных к своим традициям, о её предпочтениях и тонкостях вкуса, об уме и тому подобное. Если учесть, что невеста прежде всего хочет понравиться родственникам мужа, то она непременно поинтересуется, какое платье ей надеть, национальное или, скажем так, — современное. Но в представлении ингушского народа она должна быть в национальном свадебном наряде со всей атрибутикой, а не в комбинированном варианте.

Ингушское свадебное платье невесты называется чокхи. Оно немного отличается по пошиву от традиционного наряда, который состоял из двух-трёх элементов: внутреннего платья, нагрудника, нижней юбки и верхней, завершающей накидки.

Обязательными атрибутами являются нагрудник с серебряными полосками, пояс — тоже из серебра, ручная сумочка-кошелёк и шапочка, которая прикрывается вуалью.

Но не будем вдаваться в подробности наряда, поскольку речь сегодня пойдёт о другом.

С давних времён платье для невесты и её приданое готовили родственники девушки в зависимости от материального достатка. Часть расходов брала и берёт по сей день на себя сторона жениха в виде калыма. Обязательным со стороны родственников жениха считается подарок для невесты в виде золотого украшения и подарки близким родственникам. С последним явлением всегда борются в ингушском обществе, чтобы не ущемлять тех, кто не в состоянии сделать подарки. Но в понимании народа подарки остаются хорошим тоном со стороны новых родственников, и сохраняется эта традиция в своём большинстве.

Теперь о самом главном. В старину свадебный наряд у ингушей шила для себе девушка, или её мама, или близкая родственница. После свадьбы наряд в обязательном порядке передавался в подарок незамужней золовке. Если таковой нет, то ближайшей родственнице мужа. То есть наряд невесты тоже входил в подарок родственникам мужа.

Сегодня наряды заказывают в свадебном ателье. Купить платье не представляется возможным или даже необходимым. Как правило, его уже не хранят, как в старину, и не дарят золовке. Платье берут в аренду, и стоит «прокат» относительно недёшево. Чтобы урвать как можно больше денег с клиента, владельцы салонов придумали разновидности услуг, в числе которых — одёванное платье или из первых рук. И, конечно же, чаще всего предлагают платье новое. Но новое в разы дороже, и мама для своего ребёнка, в том числе и девушка, хотят, чтобы всё, что касалось начало новой жизни, было связано с чистотой во всех отношениях, хотя цена и кусается. Обычно ведутся на эти манипуляции люди состоятельные, которые своему чаду ничего не пожалеют, или просто податливые, неопытные в этом деле. Но оставим и этот вопрос на совесть одних и на выбор других.

Для семьи девушки, у которой и так большие расходы, свадебное платье, которое надевается один раз, — от 30 тысяч рублей (это самое малое и неприглядное!) до 300 и более тысяч рублей — очень накладно. Родители порой влезают в долги, чтобы не обидеть дочь, ибо это её самый главный день. Насколько оправданы расходы, как говорится, дело каждого.

Но беспокоит новое явление в нашем обществе. Есть самая изощрённая категория «невест», которые придумали новую традицию, что расходы на платье должен брать на себя жених. Приехали!

А тем временем оплачивают его родители, которые и так понесли большие затраты, и просто не готовы были к такому исходу праздничного настроения. Как говорила свекровь одной невесты: «На второй день мне невеста, как снег на голову, заявила, что надо сдать наряд в ателье и оплатить 50 тысяч. Я вынужденно оплатила, но уже пробежала кошка между мною и невестой, и её родными». Назовёте её меркантильной? Не имеете права.

Шить свадебный наряд для дочери — это прерогатива её матери. Она со дня её рождения должна это понимать и идти к этому до дня её свадьбы. Это по ингушским традициям. О материальном положении речь не идёт. В конце концов, можно приобрести платье по своему материальному положению. Другое дело, если сам жених или его семья предложили вам свою помощь в этом вопросе, без «народного обсуждения», тихо, скромно, «между собой». Это уже вопрос из другого разряда.

К сожалению, в последнее время случаи, когда свекровь застают врасплох с оплатой свадебного наряда, участились. И это не по вине девушки. Что она знает? Ей понравился наряд, и всё тут. А то, что она просит оплатить наряд своего жениха, то есть свекровь, и что это крайне неэтично, и что такой первый шаг в семье мужа не в её пользу — об этом должна думать её мать, если она беспокоится о том, как сложатся отношения дочери в новой семье, хотя бы на начальном этапе их становления.

По поводу того, что знает молодёжь об этой традиции. Разумеется, за любым вопросом они, да и мы, сегодня обращаются не к старикам, как это было раньше, а к нашему дорогому интернету. А тут, задав вопрос, кто должен оплатить свадебное платье невесты у ингушей, ответ не стоит. Но везде написано однозначно: «На Кавказе сложилось мнение, что обязанность покупки свадебного одеяния невесты должна ложиться на плечи новобрачного и его родителей. Помимо платья, ими подбираются и украшения новобрачной, то есть они должны полностью нарядить суженую своего сына. В зависимости от того, насколько богата будет наряжена невеста, можно судить о достатке ее будущих родственников, а также о том, насколько люба девушка своему жениху». Или вот: «У народов Кавказа свадебный наряд для невесты являлся подарком жениха и его семьи. При этом богатство убранства символизировало достаток семьи жениха, а значит, и его способность обеспечить будущую жену. И многие следуют этой традиции до сих пор». Или «Платье может купить жених, или молодые, отбросив прочь суеверия и приметы, выбирают наряд вместе».

Так вот, «на Кавказе» — понятие очень растяжимое. Кавказ — это представители многих народов, и нивелировать их обычаи и традиции крайне невежественно.

К сведению, раз речь идёт об ингушских традициях, в плане вопроса о том, кто должен оплачивать свадебный наряд невесты, то этнограф Зейнеп Дзарахова говорит: «Оплата стороной жениха проката свадебного наряда, как и новоявленный букет в руках невесты и длинный шлейф и так называемое европейское платье не имеют никакого отношения к этикету традиционного свадебного обряда и этикета ингушей».