Его произведения ещё при жизни автора были переведены на 140 языков мира. В годы Великой Отечественной войны стихи Кайсына Кулиева звучали по радио на нескольких европейских языках и поднимали дух воинов-освободителей. Участник Великой Отечественной войны, Кулиев был награжден медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Отечественной войны второй степени.

В нашей республике, пожалуй, нет человека, который не знал бы имени этого выдающегося поэта. Надо сказать, что в Ингушетии свято чтут память Кайсына Шуваевича. Именем прославленного балкарского поэта названы многие улицы и скверы в населенных пунктах РИ. А в столице Ингушетии Магасе именем Кайсына Кулиева назван один из главных проспектов города.

Творчество этого талантливого поэта-писателя широко изучается в российских общеобразовательных учреждениях, а в Республике Ингушетия Кайсына Кулиева любят и ценят не только за его потрясающие стихи, но и за то, что он был настоящим преданным другом многих творческих людей ингушской национальности, с которыми Кайсын познакомился, будучи в ссылке. Как известно, балкарский народ был выслан в Сибирь 8 марта 1944 года, вслед за чеченским и ингушским народами, и вот там, на чужбине, и состоялось первое знакомство молодого поэта из горного Чегема с будущими классиками ингушской литературы Идрисом Базоркиным, Джемалдином Яндиевым и многими другими просветителями словесности.

В этом году, начиная с 1 ноября (в день рождения поэта) и до середины декабря, в Нальчике и на родине поэта Чегеме широко отмечали 105-ю годовщину со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева. На празднества были приглашены представители творческой среды из всех регионов России, республик Северного Кавказа, а также гости из Киргизии и Казахстана. Надо сказать, что всем приглашенным, а также местным жителям, изъявившим желание участвовать в культмассовых мероприятиях, организаторами был оказан очень хороший приём.

В программу мероприятий были включены различные встречи, экскурсии, памятные акции и так называемые «кайсыновские» чтения. А в середине декабря для участия в завершающих действах юбилейных торжеств в честь Кулиева в столицу КБР город Нальчик в числе других были приглашены и литераторы из Республики Ингушетия.

Делегация из нашей республики в составе известного литератора, председателя Союза писателей РИ Хаважа Накостоева, поэта-прозаика, члена Союза писателей России Зареты Ахильговой и вашего покорного слуги — журналиста газеты «Ингушетия» приняла участие в основных тематических мероприятиях, посвященных юбилейной дате прославленного сына балкарского народа-побратима, которые начались с круглого стола в конференц-зале гостиницы «Азимут». Продолжились торжества в Музыкальном театре Нальчика, где состоялся творческий вечер-концерт, посвященный 105-летию Кайсына Кулиева. В фойе театра участники вечера могли увидеть широкомасштабную фотовыставку, посвященную жизни и творчеству Кайсына Кулиева.

В президиуме торжественного собрания находились известные работники культуры, поэты и писатели из многонациональных северокавказских республик, а также административные лица и родные юбиляра. Почетные места в президиуме были предоставлены и всем гостям юбилейного вечера.

Выступая перед собравшимися, министр культуры КБР Мухадин Кумахов вкратце рассказал о жизни и творчестве поэта, подчеркнув, что юбилей Кулиева является эпохальным событием в литературной и культурной жизни Кабардино-Балкарии.

«Кайсын Кулиев навсегда остается в нашей памяти человеком чистой души и необыкновенной мудрости, великим гражданином и патриотом России. Будучи истинно национальным поэтом, он был поэтом всей нашей необъятной страны, понятным, близким всем, кто читал его книги. В своих произведениях Кайсын вдохновенно воспевал ценности любви и дружбы, достоинства и чести, верности и долга, храбрости и мужества, которые он пронес через все свое творчество. Поэтому о Кулиеве все говорят, что он был настолько добрым, что его доброты хватало на всех», — подчеркнул руководитель Минкультуры КБР.

Надо сказать, что всем присутствующим очень понравилось выступление председателя правления Союза писателей России Николая Иванова, который отметил, что Кайсын Кулиев — это намного шире, чем просто поэт.

«Согласитесь, поэт не может быть великим сам по себе, он может стать таким, только если велик народ, велика земля, родившая и воспитавшая такого мудрого сказителя и провидца, каким, несомненно, был Кайсын Кулиев. Поэтому, когда мы говорим о мире Кайсына Кулиева, мы говорим не только о том, что он поэт: он и воин, и гражданин, и общественный деятель. Мы говорим о славном и бесстрашном сыне гор, который не стал прикрываться многочисленными орденами и писательским билетом в тот переломный момент Великой Отечественной войны, когда потребовалось принять единственно правильное решение, и он взял билет на станцию «Совесть», туда, где, будучи ссыльным, находился его народ, и он поистине стал голосом своего народа и всех народов, порабощенных сталинским режимом», — отметил в своей речи Н. Иванов.

Не менее эмоциональными были выступления на этой памятной встрече и других ораторов. Поэты и писатели, критики и издатели из Чувашии, Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Республики Алтай, а также из Киргизии и Казахстана говорили о масштабе личности поэта, о его человечности, таланте и любви к Родине. Память о Кайсыне жива в народе, как живы его стихи, уверенно констатировали они.

В своем коротком, но очень ёмком выступлении гостья из Ингушетии Зарета Ахильгова упомянула о том, что быть таким сильным, виртуозным поэтом и мастерски владеть художественным словом Кайсыну Кулиеву удалось ещё и потому, что у него дома всегда был надежный тыл, при помощи которого человек может и горы свернуть! Надо сказать, что Зарета Хусейновна давно дружит с семьей Кулиевых и бывает на их торжествах по приглашению. Не понаслышке знает она также, сколько труда, времени и сил вложила вдова К. Кулиева — Элизат в дело творческого вдохновения своего мужа, которая прожила с ним последние годы его жизни.

«Я очень много могла бы рассказать о творчестве Кайсына Кулиева, потому что он был моим любимым поэтом и в школе, и в институте, также я бесконечно долго могла бы рассказывать о настоящей мужской дружбе между Кайсыном и многими ингушскими писателями и поэтами, но я сегодня хотела бы больше внимания уделить его супруге (язык не поворачивается сказать слово «вдова») Элизат Кулиевой, которая была мечтой поэта. И поэтому неудивительно, что поздняя лирика Кулиева в значительной степени посвящена ей. А для Элизат Кайсын был, прежде всего, надежным человеком и другом, и дорог он ей был не только как поэт. В своем муже она, прежде всего, видела спутника жизни, луч света в царстве тьмы. И потому до сих пор, хотя прошло тридцать семь лет со дня смерти Кайсына Шуваевича, она не может смириться с тем, что он ушел из её жизни. Из рассказов Элизат Эльбаевны знаю, что она до сих пор отчетливо, как если бы это произошло вчера, помнит каждое мгновение их совместной жизни. Но эти подробности биографии выдающегося поэта имеют не только ценность в чисто семейно-бытовом плане. Они имеют ценность и для каждого из нас. Пользуясь случаем, я искренне и тепло хотела бы поблагодарить Элизат Эльбаевну не только за такую женскую преданность, но и за светлую память и книги, вышедшие из-под её пера, посвященные жизни и творчеству великого и неповторимого Кайсына». Это выступление Зареты Ахильговой было воспринято присутствующими воодушевленно и сопровождалось долгими аплодисментами.

Мероприятия к 105-летию со дня рождения Кайсына Кулиева продолжились и на второй день, когда в Нальчике у памятника поэту на проспекте его имени собрались десятки людей: почетные гости республики, представители органов власти и творческих союзов, а также знатоки литературы. К монументу выдающемуся мастеру слова возложили цветы.

Цветы были возложены и к памятнику Кайсыну Кулиеву и Алиму Кешокову в парке Чегема. Делегация отправилась сюда сразу после митинга в столице республики. Собравшиеся говорили о творческом и жизненном пути народного поэта Кабардино-Балкарии, в частности о его жизни в Киргизии — там он провел больше десяти лет.

Посещение мемориального дома-музея Кайсына Кулиева в Чегеме, который был открыт спустя два года после его ухода из жизни, стало продолжением большой юбилейной программы в память поэта. Творческие деятели Кабардино-Балкарии вместе с гостями из других регионов побывали на месте, где во дворе собственного дома покоится поэт, и возложили к надгробию и памятнику живые цветы — красные розы и гвоздики, которые Кайсын любил при жизни.

Работники музея рассказали гостям о богатом наследии, которое оставил для своих потомков Кайсын Кулиев: больше трех тысяч экспонатов. Но наиболее ценные из них — вещи самого Кулиева. Здесь же хранятся произведения Кайсына, переведенные на разные языки мира.

Серия торжеств, посвященных очередной годовщине со дня рождения Кайсына Кулиева, была распланирована таким образом, чтобы участники могли с пользой для себя провести время и как можно больше увидеть и разузнать из жизни великого поэта. И надо отдать должное: организаторам этих памятных мероприятий удалось сделать так, чтобы у каждого человека, который побывал в эти дни в Кабардино-Балкарии, остались хорошие впечатления и желание вернуться сюда вновь.