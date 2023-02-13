В Ингушетию Курейш Мержоев приехал в 1995 году по приглашению начальника Автодора Султана Нальгиева, который знал его как хорошего специалиста и ответственного работника. Так Курейш Мержоев возглавил Назрановское дорожно-строительное управление, где проработал до 2013 года.

- По качеству дорог судят о хозяине, - говорит Курейш Мержоев, - важно их качественное и количественное составляющее. Труд автодорожников - это тяжёлый труд большого количества людей, работников дорожных служб, которые вершат своё благородное дело. Задачи у дорожников сложные, работа ответственная. Хорошая сеть дорог обеспечивает достаточно мобильную связь как внутри региона, так и за его пределами, отсюда и уровень жизни, качество жизни зависит от добросовестной работы нашей службы.

Безусловно, работа дорожников была нелёгкой во все времена, а начало трудовой деятельности Курейша Мержоева пришлось ещё на самое тревожное и тяжёлое время, когда шло становление государственности в молодой Республике Ингушетия, со всеми вытекающими отсюда проблемами, когда было неспокойно по всей стране, а в соседней Чечне шли военные действия. Конечно же, были проблемы с финансовым обеспечением, проблемы с кадрами, остро не хватало специалистов, техника была изношенная, требовался постоянный ремонт, не хватало запчастей и тому подобное. И в этой ситуации республика остро нуждалась в дорогах. Нужен был рывок в дорожной отрасли.

Благодаря профессиональной подготовке и высокой ответственности за возложенные на него обязанности, а также надежному и сплочённому общей идеей во благо народа коллективу Назрановского автодорожного управления, Курейшу Мержоеву за первые пять-шесть лет удалось построить в республике целый ряд автомобильных дорог: Назрань – Сурхахи, Сурхахи – Алхасты, Сурхахи – Горский кадетский корпус, Назрань – Али-Юрт, Али-Юрт – Сурхахи, Назрань – Нижние Ачалуки, Назрань – Карабулак, Плиево – Ачалуки и т. д.

Журнал «Автомобильные работы» (№ 7, 2003 г.) писал: «Начальник Назрановского ДРСУ Курейш Мержоев всю жизнь отдал дороге, был рабочим и мастером, прорабом и начальником участка, прежде чем в 1995 году возглавил самое сложное в республике НДРСУ. Почему самое сложное? Да просто объяснить, главный город республики - столица Магас, и самый крупный город Назрань со всеми прилегающими дорогами в ведении его дорожного хозяйства. А это 240 километров дорог, из которых 130 в асфальтобетоне. И каких дорог! Подъезды к столице по красоте и ухоженности не уступают лучшим европейским. Да и претензий у пользователей дорог к Назрановскому ДРСУ нет, как нет и ДТП по их вине, потому что самим Мержоевым и его подчинёнными движет чувство долга, воспитанная с детства ответственность за дело и стремление делать своё дело на совесть».

Курейш Мержоев возглавлял Назрановское ДРСУ в течение 18 лет, занимаясь не только строительством, но содержанием и ремонтом автодорог общего пользования Назрановского района. Время показало, что строились дороги со всей ответственностью, потому как вместо положенных по ГОСТу 7-8 лет эксплуатации, после чего следовало бы проводить капитальный ремонт, дороги продержались 20 и более лет.

- Нужен был рывок, республика остро нуждалась в дорожной сети, соединяющей самые отдалённые населённые пункты с центром и между собой. Потому строили однослойным методом, - говорит Курейш Мержоев, - тогда как сегодня специалисты используют трех-, четырех-, пятислойный метод асфальтирования. Но наши дороги не подвели. Строили на совесть. Так, на одних дорогах капитальный ремонт провели лишь три-четыре года назад, а вот алхастинская дорога, плиевская, частично дорога, ведущая в Али-Юрт, дорога на кадетский корпус до сих пор без капитального ремонта служат жителям без всякого нарекания.

В последние годы Курейш Магомед-Гиреевич работал в автодорожной отрасли от московской фирмы, курировал строительство дороги от границы Чеченской Республики до ингушского селения Троицкое. Некоторое время строил дороги и в Нижнем Новгороде.

Сегодня он на заслуженном отдыхе, живет с супругой Залихан в заботливом окружении детей и внуков. У него сын и три дочери.

Путь становления профессионального дорожника

Курейш Магомед-Гиреевич Мержоев родился в Талды-Курганской области Южного Казахстана в 1951 году в большой семье, где помимо него воспитывалось пять сыновей и две дочери. На Кавказ семья переехала в 1962 году. Здесь, в г. Назрани, Курейш окончил школу и поступил в 1968 году в Грозненский нефтяной институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство». Учился на вечернем отделении, а днём работал рабочим асфальтировщиком в управлении дорожно-мостового строительства. Военную службу отслужил в Читинской области, а после демобилизации вернулся на родное предприятие, но уже в качестве мастера дорожного строительства.

Помимо основной работы, Курейш Мержоев занимался и общественной деятельностью. В середине 70-х работал депутатом горсовета в Грозном, курировал строительство, принимал совместно с комиссией сдаваемые объекты, рассматривал жалобы жильцов.

В начале 80-х по программе военно-технического сотрудничества с дружественными странами Курейш Мержоев был командирован в Ливию на строительство военно-воздушной базы. Отбор на загранкомандировки в те годы был очень жёстким. Вышестоящим партийным руководством были учтены организаторские, управленческие и профессиональные качества Курейша Мержоева и, конечно же, его безупречная репутация, потому он оказался в числе специалистов, отправленных в Ливию.

По возвращении на родину Курейш Мержоев продолжил свою деятельность уже в должности прораба подсобного хозяйства (растворобетонный узел, асфальтобетонный завод), но через пару лет, в 1985 году, назначен на должность заместителя директора Аргунского завода железобетонных конструкций, где работал до 1990 года.

В 1990 году он назначается главным инженером управления производственно-технической комплектации Министерства ЖКХ. Через два года возглавляет строительство завода по производству дорожного битума на базе 12 цеха Грозненского нефтеперерабатывающего завода. Но завод только успел выпустить первую партию, а тут началась война…

С 1995 года Курейш Мержоев работает в Ингушетии.

За многолетний труд и добросовестную работу Курейш Мержоев многократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями. В 2010 году был удостоен звания заслуженного строителя РИ.