«Одним из таких врачей, снискавшим добрую славу у пациентов, является Юсуп Ахметович Дзангиев, — пишет нам жительница Насыр-Кортского административного округа Назрани Людмила Гаракоева. — Его профессионализм не оставляет сомнений, об этом говорю не я одна. Об этом говорят те, которые смогли выйти из затруднительного положения благодаря профессиональным и человеческим качествам Юсупа Дзангиева».

Это и не мудрено — окончив в 2010 году Дагестанскую государственную медицинскую академию, он уже на следующий год там же оканчивает интернатуру по общей хирургии. Три года проходит ординатуру по торакальной (грудной) хирургии при Ставропольском государственном медицинском университете. Закрепляет свои знания по эндоскопической хирургии при Кубанском медицинском государственном медицинском университете и там же повышает квалификацию по онкологии. Является заочным аспирантом кафедры госпитальной хирургии при Кубанском государственном медицинском университете. В данное время проходит цикл усовершенствования при Московском НИОИ имени Герцена. И все полученные знания успешно применяет в нашей республике, в республиканском онкодиспансере в хирургическом отделении.

«Мы все пользуемся соцсетями. Не являюсь исключением и я, — пишет далее автор письма. — Из них я и узнала, что хирург-онколог может быть одним из первых врачей, к которому обращается пациент с подозрением на рак. Именно этот врач чаще всего проводит биопсию: удаляет небольшой участок ткани для дальнейшего цитологического исследования.

Если опасения подтверждаются, пациенту придется снова обратиться к хирургу-онкологу, на этот раз для консультации по поводу возможного удаления опухоли. Этот же специалист поможет восстановиться после операции. Таким образом, хирург-онколог сопровождает пациента на каждом этапе борьбы с раком. Задача хирурга-онколога — не только удалить опухоль, но и помочь комплексно решить проблему пациента в сотрудничестве с врачами других профилей.

Именно этим и занимается сегодня хирург-онколог Юсуп Дзангиев. И дай ему Всевышний сил и здоровья и дальше поднимать на ноги тех, кто разочаровался, засомневался в себе и своих возможностях, кто потерял веру...»