УФССП

Знаешь историю — получи путевку!

Легендарный детский лагерь «Орленок» вместе с судебными приставами готовит юных правозащитников

0

Знаменитый детский лагерь «Орлёнок» в тесном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов проводят конкурс по общеразвивающей программе «Юные правозащитники».

— К участию в конкурсе допускаются подростки 11-16 лет, занимающие социально активную жизненную позицию, которые изучают правоведение, историю права, становления государства и его институтов, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального Управления ФССП России Амирхан Бузуртанов. — Очередная тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», находящегося в Туапсинском районе Краснодарского края. Ребята, которые подготовят наиболее интересные задания, попадут в список победителей. Его разместят на сайте детского центра. Победителям вручат путевки с правом бесплатного участия в насыщенной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.

По словам собеседника, чтобы принять участие в конкурсе, молодым людям необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему. Условия участия размещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новую туристическую зону с кемпингами запустят в Ингушетии в 2023 году
Ингушетия приняла участие во всероссийской акции «Тепло для героя»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню защитника Отечества
Единороссы Ингушетии приняли участие в открытии очередного первичного отделения «Движение первых»
В Малгобекском районе Ингушетии появится новый муниципальный музей
В Комтуризма Ингушетии обсудили введение нового туристического продукта
В Магасе прошло мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя
В Ингушетии более 9 тыс. потребителей электроэнергии погасили около 350 млн рублей долга
В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,4
В Назрановском районе Ингушетии ведут активную работу по уточнению границ избирательных участков
Глава Джейрахского района Ингушетии получил благодарственное письмо от Первого федерального канала

Главное

Яндекс.Метрика

 