— К участию в конкурсе допускаются подростки 11-16 лет, занимающие социально активную жизненную позицию, которые изучают правоведение, историю права, становления государства и его институтов, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального Управления ФССП России Амирхан Бузуртанов. — Очередная тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», находящегося в Туапсинском районе Краснодарского края. Ребята, которые подготовят наиболее интересные задания, попадут в список победителей. Его разместят на сайте детского центра. Победителям вручат путевки с правом бесплатного участия в насыщенной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.

По словам собеседника, чтобы принять участие в конкурсе, молодым людям необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему. Условия участия размещены на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».