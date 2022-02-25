Родился Давид в 1952 году в городе Джезказган Карагандинской области. Родители его, Хамзат Сулейманович Оздоев и Золдосхан Джемалдиновна Карахоева, были родом из селения Барсуки. Детям своим они дали достойное воспитание и образование. Вернулись на Кавказ в 1967 году. В 1970 году не стало отца.

Давиду не удалось уехать из Казахстана вместе с ними. Некоторое время он оставался в Джезказгане с братом, где закончил среднюю общеобразовательную школу № 13. Город находился на карагандинской земле, в центральной части Казахстана. Развивался город ускоренными темпами.

Как выбрал Давид Оздоев профессию летчика? В Джезказгане недалеко от их местожительства был аэродром. И военный, и гражданский располагались вместе. С детства наблюдая за полетом самолетов, он понимал, что это его очень сильно привлекает. Бывало, на велосипеде проедет в аэропорт. Летчиков, бортмехаников было много вокруг. Он наблюдал за ними, ему нравилась выправка, сосредоточенность. Окончив школу в 1972 году, Давид поступил в Ставропольское военно-авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО. Училище располагалось в городе Ставрополе и осуществляло подготовку лётного состава (лётчиков, штурманов и штурманов боевого направления) для авиационных частей ПВО и ВВС. Здесь прошла и военная служба Давида.

Будучи курсантом, уже на первом курсе он летал на военном самолете Л-29. «Помню первый полет. Никакого страха не было. Было волнение и большое желание подняться в небо. Совершил полет. Один, второй. Подполковник Петров положительно отозвался о полете», — вспоминает Давид.

После этого, уже на втором курсе, Давид летал на учебно-тренировочном самолете Миг-15. Это был переходный самолет. На следующем этапе курсанты уже садились на Миг-17. «Военная авиация в отличие от гражданской имеет свои особенности. В военной авиации, то есть в истребительной, ты один в кабине. Ты и пилот, и штурман, и стрелок, и связист. То есть все функции в одном лице. Ты один, и на экстренный случай имеется парашют, ты можешь катапультироваться», — говорит он. Три года учился Давид и летал в военной авиации.

В гражданской авиации есть свои особенности. «Экипаж состоит из нескольких человек и у каждого свои функции. Ты вместе со всеми. Ты отвечаешь за людей. Ты не имеешь права на ошибку». Оттого, видимо, и стало традиционным пожеланием у пилотов гражданской авиации, чтобы число взлетов равнялось числу посадок. К тому же у летчика должно быть крепкое здоровье, как ментальное, так и физическое. Летать в самолете — это очень большая нагрузка на организм, с которой справиться может далеко не каждый человек. Не должно быть хронических недугов, должно быть отличное зрение и огромное желание — летать!

Все это давало надежду и уверенность Давиду, который решил перейти в гражданскую авиацию. Для перехода из военной в гражданскую авиацию нужно было переучиваться. Он поступил в Омское лётное училище. После его окончания в 1976 году его направляют на работу в Грозненский аэропорт, где он был принят на должность второго пилота самолета Ан-2.

Вторым пилотом он летал на самолете Ан-2 с известным летчиком Дарсиговым Асланом. Дольше летал он с Александром Ивановичем Ивановым, который и стал его наставником. В 1984 году Давид был утвержден уже в должности командира самолета Ан-2 3-го класса. С ним летали вторыми пилотами многие.

«Помню своего воспитанника Бейарслана Канаева. Очень талантливым и замечательным человеком был. Родом он был из Дагестана. Он летал со мной и на Ан-2, и на Ту-134. Мы с ним поддерживали связь и в годы работы в авиации Москвы. Летал он в большой авиации, в том числе и на «Боинге», — вспоминает Давид.

Работа в аэропорту Грозного была слаженной

Дисциплина была вровень с военной. Регулярно, через каждые два-три года, летчики и другие сотрудники аэропорта проходили повышение квалификации в учебно-тренировочных центрах Ростова-на-Дону.

Давиду, как и другим летчикам, приходилось летать на самолете Ан-2 в Дагестан, в Среднюю Азию, если требовалась помощь авиации в обработке полей.

В 1987 году Давиду был присвоен 2-й класс пилота гражданской авиации, и уже в 1988 году он переучивается на реактивный самолет Ту-134 в Ульяновском учебно-авиационном центре. Это был крупный центр, где переучивались не только пилоты из нашей страны, но и из-за рубежа.

В 1989 году Давид Оздоев был назначен вторым пилотом самолета Ту-134. Летал с Лященко Борисом Павловичем. «Талантливый был летчик, состоявшийся в жизни человек, бывший руководитель управления», — с уважением вспоминает его Давид.

В 1993 году согласно приказу № 90 от 22 июля 1993 года Давида Оздоева утверждают в должности командира самолета Ту-134.

Летал он по всем просторам бывшего Союза ССР. Не бывал только на Чукотке и в Магадане. Летать приходилось в разных условиях и разное время: круглый год днем и ночью, когда земля не просматривается. Продолжительность полета предъявляла большие требования к выносливости организма, способности сохранять оптимальную работоспособность на протяжении многочасового полета. Но было нечто большее — было чувство ответственности за работу, пассажиров, в числе которых оказывались и соотечественники, которые с благодарностью отмечали, что командиром корабля является земляк.

В разных городах было много знакомых, среди них были ученые и чиновники, сотрудники авиации и друзья. В Алма-Ате Давид часто встречался с ученым Оздоевым Султаном. Это был очень уважаемый человек и замечательный ученый. Общение с ним было познавательным делом. Грамотный, великолепно разбирающийся во многих жизненных и научных вопросах, большой патриот народа и страны. В его доме всегда царил ингушский дух. Султан Оздоев был и остается ярким представителем ингушской интеллигенции. Он пользовался уважением среди многих народов. И в других городах Давид общался с интересными творческими людьми.

90-е годы ХХ века были довольно сложными для страны и регионов. Однако военные события, происходившие в Чеченской Республике, никоим образом не влияли на работу и дружбу сотрудников аэропорта г. Грозного. Тем не менее, условия работы стали меняться, не было самолетов, и в 1996 году Давиду, как и многим другим, пришлось искать работу.

Работа в московском аэропорту Внуково

В марте 1997 года он перешел работать в московский аэропорт Внуково в авиакомпанию «Асхаб». Был командиром самолета Ту-134. Скоростной, высотный самолет! Сегодня он с улыбкой вспоминает некоторые экстренные ситуации в небе.

Как-то во время полета увидели они впереди облака вертикального развития. Такие погодные условия могут усложнить движение самолета в полете. Кучево-дождевые облака могут быть причиной катастрофы. Заходить в них опасно, так как может ударить молния по самолету. Пришлось отклониться от маршрута. Давид принял решение и стал действовать так, как считал единственно возможным. Стали они подниматься выше: 11 тыс. 100 метров, 11 тыс. 500 метров, и только на высоте 11 тыс. 600 м открылся путь, то есть облака остались внизу. Так и поднялись они на 12 тыс. м на самолете Ту-134.

Значительные нервно-психические нагрузки летчика в небе связаны с высокой ответственностью за исход полета, за правомерность принятого решения при изменении и усложнении обстановки, при возникновении нештатных условий. Давид был готов к такой маневренности в небе.

Из истории авиации он помнит некоторые трагедии, происходившие с самолетами в небе, и профессионально говорит о причинах, которые могли вызвать катастрофы.

В 1998 году Давиду Оздоеву был присвоен 1-й класс линейного пилота гражданской авиации. В московском аэропорту он работал 5 лет. В ноябре 1988 года был награжден нагрудным знаком «За безаварийный налет часов» с планкой 7000.

В аэропорту Ингушетии

В аэропорт Ингушетии «Магас» Давид пришел в 2003 году, где он работал в должности старшего штурмана аэропорта и, одновременно, был инспектором инспекции по безопасности полетов.

Работал 14 лет — до 2017 года. В эти годы руководителями аэропорта были Дзауров Умарбек, Цуров Магомед, Евлоев Ваха.

Семья

Все годы работы часто Давид приезжал домой в с. Барсуки. Гостинцами из разных городов радовал свою маму. Давида приглашали на работу в отдаленные города, но он не мог себе позволить уехать далеко, так как мама всегда ждала своего летчика. Самый главный долг на земле перед матерью он пронес до конца.

Сегодня со своей семьей Давид живёт в селении Барсуки. Сам, своим трудом построил дом на родной земле, живёт заботами семьи и родных, друзей и общества. Жена Мадина работает преподавателем в школе. Вместе они дали прекрасное воспитание и образование дочке и двум сыновьям.

«Интеллектуально богатый и скромный, — говорит о Давиде Оздоеве Макка Гойгова, доцент кафедры «Бухучет» Ингушского госуниверситета. — В любой сфере знаний естественных и гуманитарных наук его можно слушать без устали. Казалось бы, он столько лет провёл в многонациональной среде, жил в разных регионах России, но в знании родного языка и его тонкостей он превосходит многих. Благородный и очень достойный человек!»

Давид Оздоев, несомненно, грамотный пилот, прекрасно разбирающийся в вопросах военной и гражданской авиации. Годы не влияют на его вдохновенное отношение к авиации, к летной профессии, которая стала смыслом его жизни. Кругозор и опыт полетов Давида убеждают нас в том, что летчик — это человек, который обладает всеми необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для управления летательными аппаратами и вместе с тем сильным и благородным характером!