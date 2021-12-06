Родился Назир Касумович Гайсанов 12 сентября 1936 года в селении Базоркино Пригородного района в семье Касума Гайсанова и Лизы Харсиевой. В трудолюбивой и дружной семье было три сына и две дочери. В феврале 1944 года неожиданно всё прервалось. Ингушский народ, всегда стоявший на страже интересов государства, представители которого находились на фронтах Великой Отечественной войны, подвергся депортации.

7-летний Назир вместе со своей семьей и народом оказался в Казахстане, в селении Сарабай Курганжинского района. Условия проживания были тяжелейшими. К тому же в селе не было школы, а для родителей образование детей было таким же важным, как и воспитание. С трудом получив документальное разрешение, семья переехала в город Акмолинск, где Назир и пошел в первый класс. Ему к этому времени было 10 лет.

Условия жизни сказались на состоянии здоровья семьи. Умер старший брат — Батыр. Не смогла перенести этого горя и через год умерла мама. Тяжело заболел отец. 13-летний Назир, в одночасье став взрослым, принял на свои плечи ответственность за семью и её содержание. Вынужденно перешёл он в вечернюю школу. «Прибавив» себе годы, он устроился на столярную работу в артель «Труд». В мебельном цеху осваивал рабочую профессию, но к занятиям в школе относился ответственно. Его успехи в цеху отмечали, а через два года даже предложили поехать учиться в Новосибирский техникум на мастера цеха. Но в мыслях Назира Гайсанова было только летное дело.

Призвали его в армию в 1955 году, служил в Прибалтике. Трудолюбие и занятия спортом сказались, укрепляли его физическое состояние. Был он любознательным, много читал литературы, особенно касающейся авиации.

В 1957 году подал документы в выездную комиссию города Алма-Аты для поступления в летное училище. Однако председатель приемной комиссии в вежливой форме отказал в приеме документов, сославшись на то, что он спецпереселенец. Но решение Назира было железным. Выехал он в город Саратов в 1958 году и снова подал документы в летное училище. Успешно выдержав экзамены, имея хорошие данные физической подготовки, рабочий стаж и службу в рядах Советской армии, Назир поступил в Краснокутское летное училище Гражданского воздушного флота СССР. Глубоко вникал он в изучение летного дела, теоретических дисциплин учебной программы, занимался спортом. Был справедливым и благородным человеком, что ценили в нем друзья, с которыми дружбу он поддерживал спустя многие годы. После завершения полного курса обучения ему была присвоена квалификация пилота четвертого класса ГВФ.

В августе 1961 года Назир был направлен в Северо-Кавказское управление Гражданской авиации города Ростов-на-Дону, которое направило его в город Грозный ЧИАССР. Конечно, появление в аэропорту дипломированного летчика-соотечественника, только что вернувшегося из депортации народа, было неожиданным и радостным событием для земляков.

В 60-х годах в аэропорту Грозного были самолеты Як-12. Пассажирские перевозки выполнялись на самолетах Ан-24. В 1968 году в Москву начал летать 110 местный самолет АН-10.

Жила семья Назира Гайсанова в доме летчиков на улице Моздокской в Грозном. Дружили семьями. В основном это был интернациональный состав. Позже в авиацию пришли земляки. Вначале они работали вторыми пилотами, Назир Гайсанов был командиром корабля, затем они сами становились первыми и командирами экипажей. Это Хамит Яндиев, Аслан Дарсигов, Магомед Хашагульгов и др. Дружба летчиков была крепкой. Часто домой к Назиру Гайсанову приходил Хамит Яндиев, им было о чем поговорить, что обсудить.

«Летали мы в разные города — Элисту, Ставрополь, Минводы и другие, — вспоминал Назир. — Когда произносили наши фамилии, земляки радовались и непременно хотели знать, кто мы, откуда. Было непросто на самолете Ан-24, но мы держались, чувствуя ответственность за свою работу и перед земляками, которые радовались за нас».

Проработав до 1971 года в Грозненском авиаотряде, Назир задумался о повышении квалификации и в 1971 году поступил в Кировоградскую школу высшей летной подготовки гражданской авиации. Он успешно окончил полный курс обучения в этой школе по курсу «командир корабля АН-24».

По окончании переподготовки Назира направили в аэропорт Астрахани, история развития которого насчитывала несколько десятилетий. Аэропорт был способен принимать самолеты ИЛ-18, ТУ-104, ТУ-124 и др., что давало возможность увеличить объем авиаперевозок. В 70-х гг. полеты из этого аэропорта в Москву, Куйбышев, Свердловск и другие города стали менее утомительными.

Но через два года работы в Астрахани Назир Гайсанов был переведен в город Сургут Тюменской области. В том аэропорту до 1971 года полёты совершались на самолётах Ан-2, затем Ли-2. В апреле 1971 года в аэропорту приземлился первый Ан-24, совершивший полёт Москва — Тюмень — Сургут. Назир жил здесь до 1980 года, летал в сложных климатических условиях.

Время от времени Назир проходил стажировки. Так, согласно приказу командира 358 л. о. № 28 от 12 ноября 1975 года Гайсанов Назир Касумович, командир корабля самолета АН-24, был допущен к полетам в Московской воздушной зоне. В 1980 году Назир Касумович ушел на пенсию.

Семья

Женился Назир Гайсанов в 1959 году. Женой его стала Жида Увайсовна Богатырева. Жена и хорошая мать создавала атмосферу добра и уюта в доме. К тому же она была талантливым мастером по пошиву одежды, работала в швейной мастерской. В Сургуте некоторое время Жида работала директором гостиницы при аэропорте.

С Назиром они воспитали и дали образование двум сыновьям и дочери. Сыновья окончили Нефтяной институт имени М. Д. Миллионщикова в Грозном. По направлению выехали на Север и работали в системе Нефтегазпрома. Дочь Аза окончила педагогический институт в Грозном и сейчас работает преподавателем в карабулакской гимназии.

Тяжело перенесла семья потерю старшего сына Тимура, который умер в 33-летнем возрасте. Но жизнь продолжалась. Младший сын Алихан вернулся домой, чтобы жить со своими родителями.

Знакомые и друзья во всех городах и аэропортах страны были частью жизни Назира. Его дети помнят и сейчас, как их встречали друзья и знакомые отца во всех аэропортах. Бывало, вылетит семья на отдых на море или из Сургута летит домой, их непременно встретят друзья, воспитанники, коллеги и знакомые Назира. Дети летчиков разных национальностей и сегодня поддерживают эти связи, как и память об отцах.

В аэропорту «Магас»

После выхода на пенсию вернулся Назир Гайсанов домой, в Грозный, работал на ремонтно-механическом заводе инженером. Он был уважаемым в кругу коллег и друзей. Был избран секретарем парткома завода. Знания и ответственность за свою работу всегда вызывали уважение руководства и коллектива к нему. Грозненский аэропорт остался в памяти летчика добрыми воспоминаниями.

Вскоре, в 1992 году, на карте региона возродилась Ингушская Республика. Уже в 1993 году Назир Гайсанов был приглашён в ингушский аэропорт на должность инспектора по безопасности полетов.

Время было очень непростое. Аэропорт был создан на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО, имевшего старую взлетно-посадочную полосу, радиотехнические средства связи и посадки с просроченными сроками эксплуатации. Вскоре был поставлен вопрос о необходимости строительства нового аэропортового комплекса, отвечающего соответствующим аэропорту требованиям. Иначе он мог быть закрыт.

Становление аэропорта «Магас» происходило на глазах и при участии Назира Касумовича Гайсанова. Строительство нового аэропортового комплекса с необходимыми сооружениями, оборудованием и радиотехническими средствами, обеспечивающими взлет и посадку любых типов воздушных судов, завершилось в 2002 году. Были введены в эксплуатацию новый аэровокзал, искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП), командно-диспетчерский пункт, места стоянки воздушных судов, радиотехнические системы посадки, система светосигнального обеспечения посадки, дальний и ближний приводные радиомаяки.

Гайсанов Назир все время интересовался теорией авиации, проходил стажировку в Москве, Санкт-Петербурге в 2004, 2007, 2011 гг. в Центре переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУГА по программе подготовки специалистов по предотвращению авиационных происшествий; в ИРРСО Санкт-Петербургского государственного университета ГА по программе подготовки авиационного персонала, обеспечивающего безопасность полетов в ГА.

Он был большим тружеником и ответственным человеком. Его отношение к работе было отмечено многочисленными наградами: памятной медалью к 125-летию Российской авиации; Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1986 году был награжден медалью «Ветеран труда»; был отмечен наградным знаком «За безаварийный налет часов» (26 813); памятным знаком «75 лет гражданской авиации»; медалями А. Ф. Можайского, 90-летия Октябрьской революции, 85-летия Гражданской авиации России и др.

Гайсанов Назир Касумович ушел из жизни в 2013 году. Память о нем переживет время. Он отдал летному делу всё и завершил жизненный путь, вкладывая силы и знания в становление аэропорта родного народа. Запомнились его слова и душевное состояние: «Мы все гордились тем, что у нас свой аэропорт! Радовались каждому самолету, взлету и полету!»