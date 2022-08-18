Этим летом у ингушских девочек появилась возможность окунуться в атмосферу женственности, важных знаний, полезных навыков и веселых встреч. Женский культурно-просветительский центр «Ираз» запустил школу духовно-нравственного развития и воспитания идеалов семьи «Сув» при поддержке централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия».

Более 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет смогли принять участие в проекте, посещая лекции на тему ингушских адатов, религиозных ценностей, вопросов женского здоровья. Любимой частью занятий юных «сув» стали мастер-классы по кулинарии, шитью, 3D-рисованию, созданию развивающих игрушек и т. д. На протяжении полутора месяца уроки сопровождались чаепитием и дружеским общением.

«Мы давно мечтали запустить подобный проект и очень благодарны всем, кто нас поддержал. Наши ученицы стабильно посещали занятия и активно себя проявляли. Тем, кто говорит, что у нас плохая молодежь, стоило бы прийти на наши занятия, чтобы убедиться, какие умницы у нас растут», — рассказывает руководитель проекта Аза Дидигова.

Стоит отметить, что занятия проводились бесплатно. Определенное число мест было выделено подопечным благотворительных фондов республики и ученицам республиканского центра дистанционного обучения.

«В первый раз, когда я пошла на нашу встречу «Сув», я ожидала увидеть что-то интересное, и мои ожидания оправдались. Нам провели интересный мастер-класс. И мне захотелось ходить туда дальше, — рассказывает Аминат Могушкова, ученица СОШ № 3 г. Назрани. — Я подружилась со всеми девочками и преподавателями. Мне всё очень понравилось, там интересно, весело, можно получить новые знания. Очень добрые «старшие сув». Мне очень хотелось бы, что бы такие встречи у нас проводились еще. Там раскрываются все секреты ингушских обычаев и традиций — «эхь», «эздел», а также религиозных правил».

«Мне даже не хочется расставаться. Я хочу сказать огромное спасибо нашим «старшим сув»: Азе, Мадине Оздоевой и Хяди Даурбековой», — благодарит 13 летняя Аминат.