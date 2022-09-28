Работа в службе скорой помощи — одна из самых сложных в сфере здравоохранения. Сегодня в непростой эпидемиологической ситуации именно они находятся, что называется, на передовой. Многим из них приходится работать на пределе собственных сил. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, работники скорой вносят неоценимый вклад в общее дело борьбы за здоровье людей. Во многом от профессионализма работников скорой медицинской помощи зависит, как быстро и качественно человеку будет оказана помощь.

В Ингушетии одним из опытнейших сотрудников скорой помощи является Лейла Картоева, за плечами которой 37 лет работы в системе здравоохранения. Она работает фельдшером скорой медицинской помощи в составе выездной бригады ГБУ «Сунженская станция скорой медицинской помощи» с 1990 года. По словам товарищей, за время своей работы зарекомендовала себя как грамотный, ответственный сотрудник и заслужила большое уважение и любовь среди своих коллег и больных.

Медицина привлекала Картоеву с самого детства. «Наша профессия непростая. Заступая на смену, никогда не знаешь, что тебя ждёт, но морально готов к любой ситуации», — признаётся фельдшер. По её словам, количество вызовов за сутки всегда разное: бывает меньше десяти, бывает — двадцать пять. Нагрузка возрастает во время пандемии, сезона гриппа, ОРВИ и ОРЗ.

«Значимость медиков, особенно в период пандемии, очень высокая. Пациенты бывают разные, и к каждому из них нужен индивидуальный подход. Но самое приятное в этой профессии, несмотря на загруженность, осознавать, что ты нужен. Помогать, видеть результат и слышать слова благодарности», — отметила Лейла Картоева.

Скорая медицинская помощь необходима людям тогда, когда их самочувствие резко ухудшается и это создает реальную угрозу для дальнейшей жизни. «На кону стоит здоровье человека, а иногда и жизнь! Когда мы везём тяжелобольного, я потом переживаю за его состояние, когда он уже в больнице. Иногда случаются различные происшествия, сопровождающиеся травмами, ожогами, кровотечением, шоком или потерей сознания», — подчеркнула фельдшер.

По её словам, среди причин, которые вынуждают людей обращаться за помощью к докторам скорой помощи, не связанных с травмами, — острые сердечно-сосудистые катастрофы (инсульт, инфаркт), отравления или инфекционные болезни, сопровождающиеся высокой лихорадкой, рвотой, болями в животе неясного происхождения, высокое или низкое артериальное давление, потеря сознания или аллергические реакции (крапивница, отек Квинке) и др.

Уважаемая Лейла Картоева, на Ваш профессионализм мы уповаем в самые тяжёлые моменты, без раздумий вверяем Вам своё здоровье и жизнь. Надеемся на Вашу человечность и сострадание, когда ждём слов утешения и поддержки. Спасибо Вам за ежедневный нелёгкий труд, за душевное тепло и понимание.