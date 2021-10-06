Написать про своего любимого педагога Лейлу Аязовну Костоеву меня попросили родители первого класса частной общеобразовательной средней школы «Интеллект» сельского поселения Экажево.

«Вы знаете, — говорит о ней мама Ахмеда Мейриева, — бывает, вот увидишь человека и сразу понимаешь, что он на своём месте. Об этом мы все родители подумали, когда увидели человека с открытым лицом, доброй улыбкой и невероятно притягательной силой. Сказать короче — она нас заворожила. Учитель от Бога — это точно про неё. Мы волновались, кто же у нас будет, сказали, новый педагог, и больше ничего о ней не знаем. И вот к 1 сентября она очень красочно оформила кабинет, провела настоящую импровизацию — встречу со школой. А для первоклашек и их родителей это очень важный момент. Каждому ребёнку сумела сделать подарок с тёплыми пожеланиями. А недавно сын вернулся из школы и с такими впечатлениями рассказывал о Герое России Осканове, что я даже позавидовала ему. Он прямо с ходу, весь в эмоциях, стал рассказывать нам: «Осканов — наш генерал. Он первый герой. Он ингуш, и я горжусь этим! Он спас жизнь людей, хотя любил жизнь и хотел жить. Но он погиб героем!»

О положительных качествах коллеги говорит и преподаватель Хадишат Чакиева: «Прохожу мимо кабинета, и словно в классе идёт трансляция радиосказки. Остановилась, прислушалась, подумала открытый урок. Оказывается, нет. Так она работает».

Лейла Костоева о себе:

— Родилась я в Вологде. Мама у меня русская, отец мусульманин. Но так получилось, что с нами он не жил, меня и двух братьев воспитала и вырастила мама.

Родители мамы жили в Чечне. В свой первый класс я пошла в школу № 91 города Грозного. После военных действий мы уехали в Ростов, где я познакомилась со своим будущим мужем.

...Я полюбила ингушский народ искренне

— Я примерно представляла себе жизнь среди кавказцев, но боялась оказаться не на своём месте. Если же скажу, что всё начиналось как в сказке, будет неправдой. Поначалу мне было тяжело. Казалось, что я одна на этом белом свете. Было страшновато, новый менталитет, незнакомые традиции, люди. А я должна привыкнуть. Но со временем всё встало на свои места, и прежде всего благодаря моей свекрови и всем моим родственникам.

Я даже не могла представить себе, что так вольюсь в этот народ, что не захочется отсюда никуда уезжать. Я увидела и оценила то, что до сих пор не замечала в кругу своих старых друзей и знакомых. Прежде всего, мне понравились отношения людей друг к другу. Здесь нет лишних людей. Здесь самый близкий друг и родственник равносильны. Ещё больше я полюбила этот народа за толерантность, терпимость и доброжелательность. За внимательное и заботливое отношение друг к другу, за сплочённость. И ещё одно удивительное качество — этот народ находит компромисс при любых конфликтах, казалось бы, это при их горячности и пылкости. Мне нравится здесь особое, трепетное отношение к соседям.

Я полюбила ингушский народ искренне, всей душой. Это мне помогло социализироваться в этом обществе и стать своей. Признаюсь, что ингуши — это люди с высокой духовной культурой.

«Под добрым словом живёт золото»

— Я знаю одно, если вы к людям с добром, они ответят тем же. Для меня русская поговорка «Под добрым словом живёт золото» — не просто слова. Это житейская мудрость. Я в своей жизни встречала только добрых людей. И это мне всегда помогало.

Вот это доброе отношение в нашей семье мне и помогло. Живу я с «маьрнана» (сверковью). Она у меня очень хорошая, мудрая женщина, жаль, что свекор ушёл из жизни рано, мне не довелось с ним быть знакомой, говорят, он был человеком большой души и благородного сердца. У меня два деверя и две золовки, у каждого свои семьи, они очень хорошие, уважаемые люди.

К моему большому счастью, что стало для меня даже открытием, нашлись в Ингушетии и мои родственники. Как же я им была рада, словами не передать. Мы с ними постоянно на связи, они ко мне приезжают на Мархаш (религиозный праздник Ураза-байрам). О них я узнала поздно, бабушка сказала перед самой смертью. Оказывается, сестра моей бабушки была замужем за Касиевых и жила в Кантышево. Её многие знали — Валентина Сергеевна (Зейнаб), она работала в школе педагогом. Как приехала после окончания училища по направлению работать учителем, так и осталась.

И, конечно же, в нашем доме всегда много гостей, как и принято в нормальной ингушской семье. И меня это радует. Меня всё устраивает.

Самое трудное было выучить ингушский язык. Не скажу, что справилась с этим в совершенстве, но основные фразы выучила. Делать «хаттар» (расспросы о здоровье, о делах) научилась. Со стороны говорят, что получается у меня это неплохо.

Я решила: всё, иду на собеседование. И пошла...

-Пока дети росли (у Лейлы две девочки — 11-ти и 14-ти лет), я всё осваивалась на новом месте, жила, по ходу учила язык, потихонечку вливалась в новый социум. Всё вроде наладилась. Появилась возможность выйти на работу (Лейла окончила Донской колледж). Вышла работать рядом в частный садик — воспитателем. Но в те времена к мусульманской одежде — хиджабу, многие относились враждебно, и по требованию одной родительницы я вынуждена была уйти. Был долгий перерыв. Я очень скучала по детям, прямо магнитом тянуло к чистым детским душам. Но что-то пугало, и никак не могла решиться на этот шаг.

И вот, в одно прекрасное утро, было это в январе, шёл мягкий, пушистый снег, и солнце светило каким-то счастьем. Так было ясно, хорошо на душе, что запахло детством, потом школой. И я решила: всё, иду на собеседование. И пошла.

Первая попытка была неудачной. Меня встретили недружелюбно. Но, не отчаиваясь, пошла дальше. Директор средней общеобразовательной школы № 12 г. Назрани Ася Курейшовна Бекова, человек необыкновенной души и благородства, встретила меня с пониманием и теплотой. Она о многом расспрашивала, многим интересовалась, долго беседовала и сказала: «Приступайте к работе!»

И я начала. В процессе работы от неё тоже была большая поддержка. Она поверила в меня и открыла мне дорогу в профессию, к которой я шла всю жизнь. В этой школе я нашла поддержку и в лице завуча Мадины Магомедовны Цуровой и всего коллектива. Они помогли мне встать на ноги. Всегда шли мне навстречу.

В школе «Интеллект»

— Потом получилось так, что в социальных сетях, где я веду свою страницу, мы познакомились с Тамилой Башировной, директором частной школы «Интеллект». Она мне предложила поработать у них. Принять это предложение было нелегко, это далось мне с большим трудом. И я благодарна Асе Курейшовне, что она меня поняла. Мы с ней расстались в хороших отношениях и, несомненно, сохранили нашу дружбу.

В новой школе мне дали первый класс. И я этому очень рада. Безумно люблю маленьких детей. У них такие чистые, открытые души. Они такие жизнерадостные, любознательные. А эта притягательная детская непосредственность просто околдовывает.

И, поверьте, я не только учу и воспитываю их, я учусь у них одновременно. Учусь любить мир, делать его чище и краше, изучать его со всех горизонтов вместе с ними.

Мир только распахивает перед ними свои двери

— Я старюсь прививать своим ученикам и своим детям любовь к людям, уважительное отношение друг к другу, терпимость, заботливое отношение к старикам — то есть лучшие традиции ингушского народа. Наш этикет. В этом слове и заключены устои нравственности и порядочности. Об этом мы говорим постоянно. Отдельно у нас бывает час культуры, традиций.

Вот, к примеру, недавно мы готовили проект «Наша малая родина». Рассказала детям о наших прекрасных традициях, о культуре поведения, про национальный костюм, о наших отважных героях. Много о чём с ними можно говорить. Мир только распахивает перед ними свои двери. Поверьте, это очень увлекательно. Ты становишься ребёнком. А мы ведь тоже дети. Каждый из нас ребёнок в душе, и он с годами не умирает, он живёт в нас всегда и провожает нас в старость. Потому мы и радуемся, как дети, и огорчаемся, как они, и удивляемся, и хотим любить, как они, от чистого сердца.

Я стараюсь воспитать в ребёнке личность. Это самое главное. Для меня идеальный ученик — это непредсказуемый, уверенный в себе, независимый от чужих мнений. Безусловно, на первом месте — знания, потому как знания дают уверенность и свободу мыслям.

Очень люблю творческие занятия с детьми. Они развивают, раскрепощают. В такой атмосфере чувствуется общая заинтересованность, деятельность, нам бывает весело, мы смеёмся, вместе обговариваем ситуацию.

Как педагог могу ещё добавить, что меня не пугает интернет, социальные сети. Нельзя бояться нового, это прогресс, который нельзя избежать. Жизнь идёт вперёд. Надо научиться и научить черпать из этого что-то полезное, интересное, научить работать в правильном направлении, чтобы дети не смотрели туда, куда не нужно, а использовали этот технический прогресс в свою пользу.

Я очень люблю свою работу, своих детей. Мой первый выпуск. Как они выросли! Уже успели меня поздравить. Я с ними постоянно на связи. Они радуют меня своими победами. Но радостным началом Дня учителя стало для меня поздравление от первого моего классного руководителя — Натальи Николаевны Качулы.

Радует и то, что сегодня многие девушки идут учиться на педагога. Эта профессия не пугает, уважение к ней возрастает. Это очень хорошо. Моя младшая дочь тоже хочет стать учителем, в чём я её поддерживаю.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с Днём учителя всех своих бывших педагогов, всех коллег, пожелать им добра и мира. Труд учителя очень тяжёлый, пусть он будет всегда цениться. Пусть наших педагогов повсюду сопровождает добро и милосердие. Я им желаю любить свою профессию всей душой. Думаю, это главное!

На достигнутом Лейла Костоева не останавливается. Она продолжает совершенствовать свои знания, учится на педагога-психолога, дефектолога, говорит, что хочет познать детский мир изнутри.

В дальнейшем у неё много интересных, увлекательных планов, секреты которых она пока не раскрывает. Мы же пожелаем ей попутного ветра и добра.