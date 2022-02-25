Кричали, что федеральную трассу протянут как положено, а получилось, как говаривал незабвенный Черномырдин, как всегда. Обещали общественным транспортом доставлять пассажиров до так называемого нового автовокзала на окраине Назрани, построить другой на месте «старого», навести порядок на территории рядом с железнодорожным вокзалом, которую рвут на части алчные коррупционеры, а получился «пшик».

Зато рядом с надземным пешеходным переходом около федеральной трассы устроили мусорную свалку. Своего рода — мусорный переход. И что прикажете: мучиться от созерцания этой сюрреалистической картины? Нет уж! Я лучше буду смеяться!