Председатель правительства поздравил руководство и сотрудников с юбилеем, а также с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов РФ. Он отметил, что региональная налоговая служба прошла нелегкий путь становления и развития. И сегодня, по его словам, она является одним из самых сильных звеньев финансовой системы Ингушетии.

«Несмотря на то, что за последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными и тяжелыми условиями, которые отражались на нашей деятельности, мы сработали весьма эффективно. За три года нам удалось снизить меры бюджетного принуждения с 3,9 млрд рублей до 850 млн рублей, пролонгировать госдолг в сумме 1,9 млрд рублей по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета, до 2029 года с учетом возможности его расходования на основные нужды нашей республики, и погасить кредиторскую задолженность, образованную по состоянию на первое полугодие 2020 года, более 2 млрд рублей», — заметил премьер.

Сластенин добавил, что кредиторская задолженность и другие госдолги были погашены из практически увеличивающейся собираемости налогов. В заключение он выразил надежду на то, что совместными усилиями в следующем году будет собрано достаточно налогов для того, чтобы уйти от мер бюджетного принуждения.

Далее под председательством руководителя Управления ФНС Магомеда Куштова прошло расширенное совещание. По его словам, налоговым органам удалось обеспечить высокие темпы роста поступлений и выполнить все утвержденные бюджетные параметры за отчетный период этого года.

Так, за 10 месяцев 2022 года мобилизовано налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ в сумме 8038,3 млн рублей, с темпом роста 176,6%, страховых взносов поступило 4454,5 млн рублей, с темпом роста 110,4%. Из них в федеральный бюджет поступило 2097,7 млн рублей, что на 178,8%, или на 925 млн рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В консолидированный бюджет Ингушетии мобилизовано 5940,6 млн рублей, что на 2561,6 млн рублей, или на 75,8%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре поступлений консолидированного бюджета РФ наибольший удельный вес занимают налоги НДФЛ (57,2%), НДС (12%), имущественные налоги (13,2%) и налог на добычу полезных ископаемых (9,4%).

Стоит отметить, что прирост поступлений регионального бюджета обеспечен, несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль от обособленных подразделений (филиалов), на 87,4 млн рублей.

Завершилось собрание вручением наград сотрудникам налоговой службы. Специалисты были отмечены медалями «30 лет образования Республики Ингушетия» и благодарностями ФНС России.