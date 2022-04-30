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Только учебных тревог!

Лучшим огнеборцам Ингушетии вручили награды в честь Дня пожарной охраны

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В актовом зале регионального управления МЧС состоялось торжественное собрание, посвященное 373-й годовщине образования пожарной охраны России.

Открывая мероприятие, глава ведомства Вячеслав Борисов, поблагодарил огнеборцев за их не легкий труд, поздравили всех работников пожарной охраны с праздником, пожелал успехов в работе, личного благополучия и сухих рукавов.

После сказанных теплых слов в адрес пожарных и ветеранов пожарной охраны, состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Главного управления.

Пожарные, спасатели, отличившиеся в службе, были награждены грамотами и медалями главы региона, правительства, благодарностями от имени Народного собрания и Главного управления МЧС России по республике.

Завершая торжественное мероприятие, главный спасатель Ингушетии поздравил всех ветеранов и сотрудников Главного управления с Днем пожарной охраны России, и пожелал всего самого доброго и только учебных тревог.

Ранее депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев совместного с однопартийцами и сотрудниками МЧС региона поздравили местного жителя Ису Газдиева, который в 2017 году из горящего автомобиля спас человека.

В честь героя устроили торжественный прием в региональном отделении партии «Единая Россия». Барахоев вместе с коллегами и ведущим инспектором отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС Рашидом Бековым поздравили Иссу Сулумбековича с праздником огнеборцев.

За свою жизнь Исса Газдиев уже не раз проявил настоящее мужество — спас тонущего ребенка, вывел семью из горящего дома.

9 июля 2017 года на ФАД «Кавказ» возле въезда в город Сунжа (около села Троицкое) произошла авария. От столкновения в багажнике одной из машин вспыхнул газовый баллон. На месте оказался Газдиев — охранник Троицкой школы-интерната, он одним ударом ноги выбил окно в «Волге» и вытащил одного из пострадавших, затем помог выбраться из второй машины виновнику ДТП.

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом Президента страны от 30 апреля 1999 года.
История пожарной охраны России начинается с «Наказа о градском благочинии», принятого в этот день (10 мая по новому стилю) 1649 года.

В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем.

Пожарная охрана успешно развивается, сочетая консерватизм в организации службы и подходах к тушению и предупреждению пожаров с новыми технологиями. Ведомством ведется работа по созданию новых средств тушения и защиты, модернизируется оборудование и образцы спецтехники. Современные способы и методы предупреждения и тушения пожаров требуют высокого уровня подготовки личного состава. С этой задачей успешно справляются ведомственные вузы. В настоящее время образовательные организации МЧС России готовят специалистов по всем направлениям, предусмотренным федеральной противопожарной службы.

В День пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды. В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники.

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