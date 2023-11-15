Конкурсантов приветствовали руководитель всероссийского проекта Кирилл Казанин, ведущий специалист отдела по развитию транспортного комплекса Министерства промышленности и связи республики Арсамак Гелисханов, инспектор УГИБДД МВД России по региону капитан полиции Магомед Бесаев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минцифры республики, региональный этап конкурса водительского мастерства прошел на территории Насыр-Кортского административного округа Назрани, на улице Бакинская. Участники соревнований прошли сквозь горнило трех туров. В первых двух они сдавали тесты на знание ПДД, таксомоторного законодательства, улично-дорожной сети и истории Ингушетии.

В третьем туре необходимо было продемонстрировать уже практические навыки. Водители на легковом автомобиле на автодроме преодолели подготовленные организаторами испытания. Причем плавность и аккуратность вождения жюри оценивало при помощи стакана с водой на крыше авто: чем больше воды оставалось к концу заезда, тем выше баллов присуждали.

В общем, пришло время практической части мероприятия. Машину каждый водитель должен был прежде всего подготовить «под себя»: настроить зеркала, кресла, проверить ручник. Нужно было, что называется, «прочувствовать» агрегат, понять, как он ездит, насколько резко или плавно трогается и так далее.

Не таким уж простым делом это оказалось. Несмотря на солидный водительский стаж, не у всех получилось преодолеть расстояние так, чтобы граненый стакан остался стоять на крыше. Отмечается, что конкурсанты по-разному справились с этим условием. Так, два водителя такси не смогли его выполнить и разбили стаканы. А один из них продемонстрировал прекрасные водительские навыки, не пролив ни капли воды и набрав максимальные 12 баллов за плавность вождения.

Места по итогам регионального этапа конкурса распределились следующим образом: первое место — Амир Дзяудинович Нагоев (68 баллов), второе место — Абдулл Магомедович Шибилов (63 балла), третье место — Ваха Омарович Хамхоев (59 баллов). Таким образом, Амир Нагоев в настоящее время имеет возможность проверить себя в финале конкурса и побороться с коллегами из других регионов за звание лучшего водителя такси в России.

«В Ингушетии конкурс организован при поддержке регионального Министерства промышленности и цифрового развития, а также центральной автомобильной школы республики. Власти республики ответственно подошли к проведению регионального этапа и выделили средства на поощрение победителей. Таким образом, общий призовой фонд в Ингушетии составил 100 тысяч рублей: 30 тысяч выделили организаторы конкурса — общественный совет по развитию такси, а 70 тысяч в общую копилку вложили региональные власти. За первое место вручили 50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч, за третье — 20 тысяч. Кроме этого, победитель регионального этапа будет представлять свою республику в финале конкурса, где будет иметь возможность побороться за главный приз — 150 тысяч рублей», — рассказал газете «Ингушетия» руководитель конкурса «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России» стартовал в 2018 году и собрал участников из 17 регионов страны. В следующем году конкурс объединил уже 29 регионов РФ и 426 профессиональных водителей такси. Финал тогда прошел в г. Сочи на трассе «Сочи-Автодром» Гран-при Формулы 1 России.