«Счастье — это когда занимаешься любимым делом. Можно прийти к этому сразу, но случается и так, что дорога к своей мечте бывает не такая короткая, иногда и тернистая, когда требуется определённое время, чтобы приблизиться к предначертанному. Это мой случай», — говорит она.

А каков же был путь нашей героини навстречу к профессии? Постараемся узнать об этом.

«После школы я поступила в институт, где училась на юриста, — рассказывает Луиза. — Окончив вуз, я продолжила обучение в Саратовской академии права, одновременно работая на различных должностях, в том числе и в сфере статистики. Жизненные обстоятельства сложились так, что я вышла замуж и стала мамой, чему я была очень рада.

Некоторое время мне приходилось заниматься домашним хозяйством, карьерные вопросы были отложены. Скажу, что дать образование, воспитать детей — это очень ответственная ноша. И я стараюсь сделать всё, чтобы они выросли умными, образованными и ни в чем не нуждались. Работа сегодня, конечно, занимает большое место, много времени надо уделять и детям. Это, правда, приятные заботы, дети — наше будущее».

С детства Луиза проявляла интерес к сфере красоты. Бывало так, что в предпраздничные дни она делала причёски, макияж своим подругам и чувствовала при этом себя визажистом. Девочкам нравилось, как у неё это получалось, и её посещало вдохновение от признания своих способностей. Со своим увлечением Луиза не расставалась, даже когда работала в серьёзных учреждениях.

«Десять лет назад я решилась всерьёз заняться любимым делом. Заняться делом, к которому лежит душа, никогда не поздно, как говорится», — делится она.

Свидетельством достижений моей героини являются много разных сертификатов, подтверждающих её постоянное стремление к самосовершенствованию. Она всё время где-то учится: посещает курсы, семинары и мастер-классы, проходит стажировки, повышающие квалификацию.

«Азам профессии я обучалась на различных курсах: «Вечерние и свадебные причёски», «Основы макияжа», «Женские и детские стрижки», «Визажист-стилист», «СПА-процедуры для волос и кожи головы», «Восстановление волос» и других. Кроме того, я участвовала в мастер-классах, например, Санкт-Петербургской школы красоты. У именитых специалистов брала уроки мастерства, обучалась на семинарах, в том числе авторских, тренингах и курсах для парикмахеров и стилистов в Москве. Необходимо всегда развиваться и достигать новых уровней. Профессия, которой я занимаюсь, весьма творческая, — говорит Луиза Баракиева, — работа парикмахера нелегкая. Ты каждый день создаешь что-то новое, очередной образ. Основная специфика работы — чтобы клиент остался доволен. Необходимо постричь посетителя так, чтобы удовлетворить его желания, претворить в реальность запросы. И для этого мы прикладываем все усилия. В какой-то мере мы являемся и психологами. Некоторые люди в процессе стрижки желают пообщаться, побеседовать. В этом случае составляем разговорчивым посетителям компанию. Всегда стараюсь поддержать позитивный настрой у посетителей, которые приходят ко мне постричься. Ведь это так здорово, когда посетители уходят довольные и с улыбкой на лице. Я люблю свою работу, хотя, конечно, она и сопряжена с большими физическими нагрузками — целый день «кружишься» на ногах».

Во все времена женщины хотят быть красивыми, поэтому мои навыки всегда будут востребованными. Сегодня парикмахер-визажист — мастер широкого профиля, который не просто умеет стричь и укладывать волосы, но и обладает тонким чувством стиля, знает основы физиологии и анатомии, обладает уникальными навыками стрижки и окраски. Кроме того, причёска — это лишь часть образа, завершающим этапом всегда является макияж. Поэтому сегодня всё большую популярность приобретает профессия «парикмахер-визажист».

Творчество роднит нас и с профессией журналиста. В парикмахерском деле нет стандартных решений. Одна и та же стрижка, технология которой отработана до мелочей, будет смотреться по-разному даже у людей, имеющих одинаковый тип лица. Парикмахер-визажист отчасти является имиджмейкером. Специалист способен творить чудеса, у него всегда большое количество клиентов. Люди такого мастера ценят. К этому я и стремлюсь«.

Отвечая на мой вопрос касательно распорядка дня, а также о предпочтении клиентов в выборе причёсок на сегодняшний день, героиня моего материала говорит: «Распорядок рабочего дня зависит от моих клиентов, порой приходится трудиться с утра до позднего вечера. Молодёжь предпочитает более креативные и замысловатые причёски — special look, другие придерживаются своего стиля. Я часто советую, предлагаю различные варианты, чтобы добиться искомого результата. Работа мастера направлена на то, чтобы сделать человека привлекательнее: скрыть недостатки внешности и подчеркнуть достоинства. Я имею дело с людьми различных возрастов и разнообразной внешностью, поэтому важно уметь находить общий язык с каждым клиентом. Я чувствую большую радость от слов благодарности моих клиентов.

Мне кажется, чтобы стать настоящим специалистом в этой области, нужно иметь не только специальные навыки и знания, но и художественный вкус, и творческий подход, тогда только и будет большое количество постоянных клиентов. Это моё мнение. Занимаясь любимым делом, я практически не устаю. Ведь каждый день подпитывают и заряжают положительные эмоции людей, которым помогаю стать краше. Это огромная отдача от работы, за что я ее очень люблю.

Совсем недавно мне удалось открыть свой салон и начать работать в особой атмосфере стиля и красоты. Уже есть у нас замечательная команда единомышленников. У всех у нас множество честолюбивых проектов и планов. Главное, каждый хочет заниматься настоящим творчеством, работать с полной отдачей».

Побеседовав с Луизой, я поняла, что она грамотный, опытный специалист, очень общительный работник. Она всегда находит общий язык как с коллегами, так и с посетителями. Каждый к ней приходит со своими требованиями и желаниями, но Луизе всегда удается найти компромисс с клиентами и их порой сложными требованиями.

«В своей трудовой деятельности я руководствуюсь одним принципом: главное, чтобы посетитель сказал мне «спасибо» и на лице у него была улыбка. Значит, свое дело я сделала хорошо. И в наше непростое время хочется, чтобы люди чаще улыбались», — такими словами закончила нашу беседу эта скромная, обаятельная собеседница.