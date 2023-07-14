Но несмотря на это мир делится на тех, кто категорически против прививок, и на тех, кто «ставит прививки» и защищает своё здоровье и здоровье своих детишек. Об эффективности иммунизации рассказывает Любовь Салимхановна Ужахова, заведующая лечебно-профилактическим отделением городской детской поликлиники г. Назрани.

— На сегодняшний день иммунизация — это единственный эффективный метод индивидуальной или массовой защиты населения от инфекционных заболеваний путем создания или усиления искусственного иммунитета при помощи вакцин. Вакцинация важна независимо от того, против какого именно заболевания проводится. Самое главное, что прививка поможет предотвратить развитие заболевания при контакте с его возбудителем.

В чём суть вакцинации? В ответ на введение антигенов, которые содержатся в вакцине, в организме человека запускается целая цепь реагирования особыми клетками, благодаря которым вырабатываются антитела на данный вид вируса. Вакцины стимулируют ответ иммунной системы так, как будто имеет место реальная инфекция. В организме ребенка формируются собственные антитела, которые запоминают информацию о возбудителе и борются с ним при встрече.

В нашей стране существуют национальные календари прививок, включающие в себя рекомендации по назначению и режиму введения вакцин против самых тяжелых и социально значимых инфекционных заболеваний — туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, пневмококка, кори, полиомиелита, краснухи, ветрянки, эпидпаротита, гемофильной палочки и т. д. Заболеваемость ими может быть снижена благодаря вакцинации. Национальный календарь прививок периодически пересматривается. Последние обновления были в декабре 2021 года.

— Многие родители отказываются от иммунизации, боятся осложнений.

— Безусловно, вакцина может дать побочные реакции, что вызывает у некоторых родителей опасения. Это местное покраснение, зуд или легкое недомогание, повышение температуры. Для их предупреждения врач должен назначить прием жаропонижающих и, если это требуется, антигистаминных (противоаллергических) препаратов. В очень редких случаях вакцина вызывает осложнения со стороны нервной системы, обычно без остаточных изменений. Но ведь отказ от вакцинации не уменьшает, а намного увеличивает риск осложнений для ребенка в случае, если он заболеет. Если серьезные реакции на прививку встречаются один к миллиону, то тяжелые последствия после перенесенного заболевания — один к тысяче. Настоящим осложнением после прививки считается состояние, связанное с угрозой для жизни, или длительное нездоровье, связанное с вакцинацией. Родители должны понимать, что организм должен поработать, чтоб создать иммунитет. Эта работа сопровождается симптомами, которые воспринимаются как побочка. Это, как мы уже отметили, отёк, краснота в месте введения прививки, подъем температуры, снижение аппетита, беспокойство и т. д.

— Что вы скажете насчёт надёжности вакцины?

— Конечно, до того как вакцина будет рекомендована к массовому применению, она проходит несколько стадий клинических исследований. Далее при массовом производстве вакцины ведется государственный контроль за соблюдением технологии производства и качества готовой продукции. Следят и за условиями доставки и хранения вакцины до того, как она будет использована. Мы показывали нашим «сомневающимся» родителям и условия хранения вакцины. На этом участке работают очень ответственные люди, которые тщательно следят и за температурой хранения, и сроками годности.

— На что следует обратить внимание родителям, которые готовы вакцинировать своих детей?

— Перед вакцинацией нужна обязательная консультация и осмотр врача. Существуют абсолютные противопоказания, это индивидуальная непереносимость компонентов вакцины (например, в состав вакцины входит белок яйца перепёлки), иммунодефицитные состояния, сильная аллергическая реакция на предшествующее введение препарата. Относительные противопоказания — это острые заболевания, период обострение хронических заболеваний. К временным противопоказаниям относятся острые заболевания.

Если ребёнок заболел одним из вышеперечисленных заболеваний, то с момента выявления болезни надо вакцинировать тех, кто с ним контактировал, в течение 72 часов в очаге инфекции.

По сути, иммунизация уже показала свой успех. Число случаев инфекционных заболеваний значительно снижено. Об этом даже говорит тот факт, что население больше озабочено не тем, что могут заболеть, а тем, какие осложнения могут быть от инфекции. Люди начинают сомневаться в том, что иммунизация необходима или безопасна, и отказываются от нее по различным убеждениям.

Сторонникам естественного приобретения иммунитета хочется напомнить, что ценой его создания является перенесенное заболевание, и она слишком велика — паралич при полиомиелите, задержка умственного развития после менингита, бесплодие вследствие эпидемического паротита и так далее.

В борьбе с инфекционными заболеваниями необходима массовая вакцинация. Если привиты только 30% населения, можно считать, что не привит никто. История иммунизации показала, что мы можем победить болезнь, как, например, оспу, которая уносила миллионы людей. Сегодня оспа исчезла.

Каждый из нас должен помнить о гражданской социальной ответственности, о необходимости проведения активной вакцинации для сохранения собственной жизни и жизни окружающих.