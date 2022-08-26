Любят ли ингуши путешествовать?

Популяризация внутреннего туризма последние годы приковала взгляды общественности к работе Комитета по туризму Ингушетии, который в свою очередь активно пропагандирует туризм как здоровый образа жизни и престижный отдых.

«За все годы, что существует комитет, и в частности за последние 2 года, основные мероприятия ведомства направлены на продвижение турпродукта, создаваемого здесь, в регионе, на международный уровень, — рассказывает начальник отдела туризма комитета Магомед Тимурзиев. — Это участие в выставочных мероприятиях, в частности, буквально в марте этого года мы участвовали в международной туристической выставке «Интурмаркет 2022», в рамках которой представляем наш регион с 2012 года. Это площадка, где бизнес ищет друг друга в сфере туризма».

Масштабная профильная туристическая площадка позволяет презентовать туристический потенциал Ингушетии перед российской и международной общественностью, что в свою очередь способствует привлечению туристов в регион. Ежегодно она собирает представителей всех сфер туризма, которые представляют свои достижения.

Помимо выставочных мероприятий, Комтуризма Ингушетии проводит мероприятия, направленные на создание позитивного имиджа региона.

«Это мероприятия культурно-туристического, исторического, можно сказать, направления. Такие как открытие летнего туристического сезона, которое мы проводим каждый год на территории курорта «Армхи». Или фестиваль «Праздник ингушской кухни», направленный на развитие и продвижение гастрономического туризма. Ежегодно последние 3 года у нас также проводится в горах марафонский забег «Джейрах», в котором принимают участие представители порядка 40 городов России. В целях продвижения спортивного туризма и пропаганды здорового образа жизни мы организуем велопробеги по маршруту от средневекового башенного комплекса Таргим до стометровой башни Согласия в столице региона Магасе», — делится Магомед Бембулатович.

Еще одним проектом комитета по туризму республики, восхитившим не только приезжих туристов, но и местных жителей, стало ночное освещение средневекового башенного комплекса Эрзи.

Важное значение руководство комитета придает поддержке малого туристического бизнеса, который способствует привлечению путешественников.

«Мы продвигаем у себя и на сайте, и на различных выставочных мероприятиях наш малый бизнес. То есть это те же гостевые дома, которые открываются у нас в горах, ведётся работа по поддержке предпринимателей — это грантовая помощь и субсидирование тех проектов, которые у нас хотят реализовать», — говорит начальник отдела туризма.

Активная работа комитета дает свои плоды, количество туристов за последние годы в разы увеличилось, как среди местных жителей, так и приезжих гостей.

«Но, тем не менее, количество приезжих экскурсионных поездок из других регионов у нас больше, соотношение приезжих туристов будет больше, нежели чем наших отдыхающих», — заключает Магомед Тимурзиев.

Говорит ли это о том, что ингуши, проживая, по сути, в туристической зоне, отказывают себе в потрясающем отдыхе, привлекающем граждан со всей страны? Или выражение «лучше гор могут быть только горы», которое зачастую слышишь от наших земляков, не отражает существующей действительности, и они предпочитают отдыхать за пределами Ингушетии? За ответами на эти вопросы мы отправились в одну из самых известных в республике турфирм, которая ведет свою работу уже 15 лет — в «BellaTour».

«Ещё год назад я бы сказала, что ингуши любят только отдыхать, но удивительно, в этом году появились такие запросы, как поехать на Байкал, повезти детей на экскурсию в Санкт-Петербург или Москву. И для меня это было откровение, потому что никогда таких запросов не было», — делится генеральный директор туристической компании Зара Долакова.

По словам Зары Мухтаровны, среди тех, кто финансово может себе позволить туры, традиционно предпочтение отдавалось в основном морскому пляжному отдыху — Турция, Эмираты, Египет. Несмотря на то, что у нас слабо развита культура отдыха семьями, поездки на море все же в приоритете, как правило, в целях оздоровления или как «долга» перед детьми хотя бы раз в год выехать на морское побережье.

«Поездки на более короткие расстояния в соседние регионы, чтобы восхититься окружающей природой и достопримечательностями, не имеют спроса. В то время как наши соседи активно путешествуют, ездят в экскурсионные туры, несмотря на то, что в их регионах тоже есть прекрасные места и условия для отдыха. Для меня всегда было удивительно, почему наши земляки не проявляют интереса к тому, чтобы посетить незнакомые места и узнать что-то новое», — говорит руководитель «BellaTour».

Зара Мухтаровна допускает, что это может быть связано с целью экономии семейного бюджета, однако однодневные туры не связаны с большими затратами, что сводится к мысли, что путешествия просто не представляют ценности в нашем обществе. Иначе вопрос освежить ремонт в доме или обновить мебель вместо того, чтобы выехать в тур, не был бы всегда актуален.

Между тем путешествие, посредством которого человек узнает о жизни, культуре, обычаях другого народа, поощряется в исламе. В этом заключен огромный смысл с духовной точки зрения. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека и обязанностью мусульман. Познавательный туризм — это как раз та самая возможность совместить отдых с познанием жизни, способствуя развитию личности, ее творческого потенциала, духовному обогащению и расширению горизонта знаний.

«Во многом это связано с жизненными ценностями, когда в обществе на высоком уровне стоит стремление узнать что-то новое. Общество формируется такими жизненными ориентирами», — делится своими наблюдениями Зара Долакова.

«Все эти годы я и моя команда стараемся предложить разные направления для того, чтобы совместить экскурсионную программу с отдыхом. Например, для детей мы предлагаем экскурсии в Пятигорск по лермонтовским местам или туры в Санкт-Петербург — это Эрмитаж, Зимний дворец... Всё, что связано с достопримечательностями этого восхитительного города».

Зара Мухтаровна исходит из личного опыта. Будучи матерью четверых детей, она всегда старалась показать им мир, увлечь, познакомить с чем-то новым и интересным, чтобы расширить их кругозор и развить в них любознательность.

«Мне хочется перенести этот опыт на нашу молодёжь, на тех, кто воспитывает наших детей», — задается высокими целями широкообразованная женщина.

Однако в последние годы, по словам Зары Долаковой, спрос на любые направления, в частности зарубежные, упал. Опасения за здоровье из-за пандемии, кризис, вдвое подорожавшие туры, проблемы с визами и нарушенная логистика — причины разные.

«В связи с этим очень востребовано стало побережье Чёрного и Каспийского морей, туры по нашей стране, в Грузию, Абхазию... Грузия — это традиционно любимая страна наших земляков, потому что, с одной стороны, она находится совсем рядом, а с другой — это европеизированная страна, несмотря на то что там есть ярко выраженный этнический колорит. Хотя эти поездки сопряжены с трудностями, так как есть определённые ограничения для каких-то лиц, и люди сдержанно относятся к этому направлению, все же очень много туристов из Ингушетии в этом году посетили побережье Чёрного моря в Батуми или отправились с нами на экскурсионную программу в Тбилиси», — рассказывает Зара Мухтаровна.

Сегодня «BellaTour» выступает уже и в качестве туроператора. Агентство предлагает также поездки по Северному Кавказу: в горную Ингушетию, в Верхнюю Балкарию на Голубые озера, к Черекским ущельям, Аушигерскому термальному источнику, в Дагестан — Сулакский каньон, Дербент, Салтинский водопад, Карадахская теснина.

«Пришли времена, когда россияне стали открывать для себя Россию и, в частности, Кавказ. Мы получаем всё больше восторженных откликов, и всё больше туристов со всей страны готовы приезжать к нам, в Ингушетию. В то время как многие наши же ингушские ребята никогда не были в горной части республики, что очень удивительно и даже неловко», — удивляется директор популярной турфирмы.

Несмотря на это, Зара Долакова отмечает и положительную динамику по сравнению с прошлыми годами.

«Молодёжь стала всё больше и больше ездить в однодневные туры, чего раньше мы не наблюдали. Причём едут и с семьями, и с друзьями, и с коллективами. Браво! Хочется просто аплодировать и говорить: «Наконец-таки, здорово!» Рутина повседневной жизни, когда один день похож на другой и протекает без ярких впечатлений, рано или поздно затягивает... В то время, когда рядом столько красивых мест. Достаточно просто выехать всего лишь на один день в нашу горную Ингушетию, чтобы получить большой заряд бодрости, энергии и радости».

Мнение искушенного путешественника в полной мере разделяет и 31-летняя жительница республики Милана Чабиева.

«Сулакский каньон — жемчужина горного Дагестана» — такое описание я прочитала на просторах интернета, и знаете, я абсолютно с этим согласна. Этим летом я ездила в Дагестан три раза, в компании друзей, родных и коллег, даже детей свозила, чтобы они смогли окунуться в эту красоту. Думаю, количество моих поездок туда тоже говорит о том, что каньон не оставляет равнодушным и туда хочется возвращаться снова и снова«, — делится молодая женщина.

«Выехав в 6:30 утра мы доехали до каньона к 9:30, поехали мы на автомобиле марки «Мерседес Минивэн». Автомобиль имеет очень важное значение, потому что иначе вы можете приехать с жуткой головной болью и не сможете сконцентрироваться на каньоне. Невероятно красивое место. Ярко и захватывающе», — делится опытом и впечатлениями Милана.

В рамках тура их также ждала прогулка в парке, аттракционы, канатная дорога.

«Мы прокатились на катере — это была экстремальная поездка, когда виртуозный водитель судна переворачивает его чуть ли не на 90 градусов. После посещения пещеры какое удовольствие сидеть за чашкой кофе в кафетерии, расположенном на верхушке скалы, и лицезреть эту красоту. Национальная кухня Дагестана — прекрасное дополнение к поездке, а расположение кафе — просто изумительно. Наблюдая совершенство природы Сулакского каньона в очередной раз, удивляешься величию Аллаха, настолько все идеально создано Им», — восхищается начинающая путешественница Милана Чабиева.

Слушая подобные отзывы туристов, ясно понимаешь, что редко какая реклама сможет превзойти их в попытке заинтересовать простых обывателей путешествиями. А это вселяет надежду, что число туристов среди нашего народа будет расти.

Завершая работу над статьей, я поймала себя на мысли, что, возможно, сама того не осознавая, совсем не случайно выбрала данную тему. Это лето выдалось для меня настолько же плодотворным, насколько и утомительным. А статья стала ответом на вопрос, как его завершить.