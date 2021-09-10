Целью организации является содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов.

По инициативе Союза женщин России в конце сентября 2019 создано Ингушское региональное отделение. О его деятельности и о планах на будущее с читателями делится председатель Ингушского регионального отделения Союза женщин России Мадина Крымсултановна Ужахова:

— Наше отделение открыто в 2019 году. С тех пор состав нашей команды увеличился в восемь раз, и сегодня эта цифра составляет около двухсот человек. Сюда входят ученые, работники культуры, здравоохранения, образования, представители средств массовой информации, государственные служащие, студенты, общественные деятели, предприниматели и др.

В августе текущего года мы участвовали в работе очередной Школы гражданской активности, посвященной взаимодействию со СМИ. Проект «Школа гражданской активности» был организован Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России». В ней приняли участие более 40 женщин из 17 регионов Российской Федерации, представители региональных отделений СЖР и средств массовой информации, в том числе и наше представительство — я, как председатель регионального отделения, и активная участница нашей команды, актриса и журналист Бела Базоркина.

Тема была заявлена «Информационное сопровождение деятельности женских советов Союза женщин России». Она была встречена с пониманием её значимости и серьёзности. Председатель союза Екатерина Лахова отметила наряду с обширной деятельностью организации проблему слабого освещения проводимой работы в региональных и федеральных средствах массовой информации.

На встрече были обсуждены и возможности позиционирования женских инициатив и проектов в социальных сетях, определены перспективы взаимодействия союзов женщин и СМИ, найдены пути поиска партнеров для продвижения общественной деятельности женщин.

Наше отделение с самого начала обозначило для себя в приоритете тесное сотрудничество со средствами массовой информации. Это публикации в республиканской газете «Ингушетия», наши страницы в социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук»), которые функционируют с 2020 года. У нас уже большая аудитория, около 500 подписчиков и более 250 публикаций, в которых размещена информация о мероприятиях регионального отделения. Для совместной работы и улучшения качества взаимодействия нами создана группа в WhatsAppе «Союз женщин России»; мы постоянно на связи с центром, публикуем фотоматериалы, свои новости, достижения на официальном сайте Союза женщин России в разделе «региональные отделения».

На прошедшей встрече в Москве участников ознакомили с новыми расширениями сайта. Теперь каждое региональное отделение будет иметь возможность самостоятельно публиковать материалы о проводимых мероприятиях, делиться своими планами, размещать объявления, получать отзывы и предложения от членов организации и других пользователей.

Наши женщины принимают активное участие в региональных мероприятиях, посвященных памятным датам в истории страны и республики. Так, значительная часть нашей деятельности была направлена на подготовку к трём юбилейным датам. Это 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 250 лет единения Ингушетии с Россией и 30 лет Союзу женщин России.

В рамках Всероссийской акции «Женское лицо Победы», посвященной 75-летию Победы и 110-летию со Дня рождения В. С. Гризодубовой, члены ингушского отделения приняли участие в высадке аллеи, посвященной женщинам — участницам Великой Отечественной войны в столице республики Магасе, рядом с башней Согласия. В рамках этой же акции решением руководства СЖР нам были выделены три комплекта уникальных фотоматериалов, запечатлевших советских женщин — участниц Великой Отечественной войны.

Один комплект мы передали Музею-мемориалу боевой и трудовой славы имени Б. А. Чербижева города воинской славы Малгобека. Здесь мы провели выставку фотоматериалов, которую посетили труженики тыла, жители и гости города, представители исполнительных и муниципальных органов власти, школьники.

По приглашению администрации города Малгобека и руководства Музея-мемориала мы приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 77-летию освобождения Сталинграда; на открытии после реконструкции Мемориального комплекса славы в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе, приуроченном ко Дню разгрома фашистов в битве за Кавказ; на праздничном концерте «Радость Победы»; в торжественных мероприятиях, посвященных Малгобекской оборонительной операции.

Второй комплект фотоматериалов мы передали Ингушскому государственному музею краеведения имени Т. Х. Мальсагова. Здесь также провели выставку, которая пополнилась семейными архивными материалами, переданными в дар музею жителями республики. Сюжеты об открытии выставки, ее работе регулярно транслировались по государственному телеканалу республики (ГТРК) и республиканскому телевидению (НТРК). Фотографии с выставки были размещены на официальном сайте Союза женщин России в разделе «ИРО».

Третий комплект фотоматериалов «Женское лицо Победы» передан Ингушскому государственному университету. Выставка была размещена в основном учебном корпусе в г. Магасе.

Мы принимали участие и во всероссийском флешмобе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Популярная советская песня «Катюша» в исполнении члена нашей команды Надии Цицкиевой стала победителем в разделе «Видеоработы социального звучания» по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Члены правления Ингушского регионального отделения принимают активное участие в мероприятиях, проводимых организациями и учреждениями республики, в том числе теми, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве. Это Общественная палата РИ, Национальная библиотека имени Дж. Яндиева, Ингушский государственный музей краеведения имени Т. Х. Мальсагова, Музей-мемориал боевой и трудовой славы имени Чербижева, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Ч. Х. Ахриева, Министерство труда и социального развития РИ, Уполномоченный по правам ребенка при Главе РИ, а также общественные организации и движения, зарегистрированные на территории республики.

В числе этих мероприятий выставка представителей национально-культурных автономий; Всероссийская онлайн-акция «Ночь музеев»; флешмоб «Дети Победы»; торжества по поводу юбилея классика ингушской литературы Идриса Базоркина; подготовка видеопрезентации международного проекта «Запев» по роману Идриса Базоркина «Из тьмы веков» на языках народов мира; акция «Бессмертный полк»; подготовка к презентации виртуальной выставки к «Пушкинскому дню» в России и «Дню русского языка»; сетевой проект «Наш фольклор — Вай багахбувцам»; благотворительная фотосессия врачей, работавших в «красной зоне», чьи фотографии размещались на билбордах по всей стране; книжная выставка «Мы против террора», посвященная памяти погибших граждан во время нападения боевиков на Ингушетию; акция «Профессия-подвиг» в поддержку медицинских работников; торжества, приуроченные к 60-летию народного художника Х.-А. А.-С. Имагожева; Всероссийский флешмоб к 9 Мая; книжная выставка, посвященная 110-летию известного ингушского поэта, композитора и певца А. Э. Хамхоева; диктант «Победа» и т. д.

При финансовой поддержке Союза женщин России была проведена благотворительная новогодняя акция для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, находящихся в Троицком интернате, Троицком реабилитационном центре, Республиканском детском реабилитационном центре в городе Магасе.

В преддверии Дня родного языка, в рамках соглашения о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Ч. Х. Ахриева, члены ИРО приняли участие в научно-практическом семинаре, на котором М. Картоева — учитель родного языка, заслуженный учитель Ингушетии, член Союза писателей России, выступила с докладом «Роль семьи в изучении и развитии родного языка».

Широко практиковались встречи, участие в круглых столах, форумах. Так, представители ИРО приняли участие в бизнес-форуме в бизнес-центре отеля «Артис Плаза» в Магасе, в ходе которого состоялся круглый стол на тему «Особенности электронной торговли. Практические инструменты». Во время этого мероприятия состоялось знакомство с предпринимателем Фатимой Галаевой, кандидатура которой предложена была и поддержана для включения в президиум женщин-предпринимателей Союза женщин России от Ингушского регионального отделения.

Наши женщины принимали участие в съемках программы «Кавказский пленник», которая освещалось в республиканских СМИ, где наши женщины, члены регионального отделения продемонстрировали свои творческие возможности. Это мастер по работе с рыбьей кожей Х. Гантемирова, мастер по изготовлению ковров и других изделий из войлока Э. Хамхоева, изготовитель шоколада и иных сахаристых изделий Ф. Галаева, актёр, журналист и мастер по театральным постановкам Зара Аушева-Базоркина. Кстати, за вклад в развитие культуры и искусства России Зара Аушева-Базоркина была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», представитель Ингушского отделения Надия Цицкиева, включенная Общественной палатой Республики Ингушетия от ИРО в состав «Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями», приняла участие в видеоконференции на платформе ZOOM на тему «Репродуктивное здоровье человека».

Представители нашей организации проявили гражданскую позицию и в период пандемии. Мы шили многоразовые защитные маски для медицинских работников и волонтеров республики в самый разгар пандемии в 2019 году. Всего было изготовлено более 3 тысяч масок. Также мы приняли участие в творческом конкурсе видеороликов «Вместе мы непобедимы» в номинации «Стоп-каронавирус», по итогам которого пресс-секретарь ИРО Фаина Газдиева была награждена ценным подарком, благодарственным письмом и медалью от Союза женщин России за подписью председателя СЖР Е. Ф. Лаховой.

Большое внимание уделялось совместному с Национальной библиотекой долгосрочному проекту «Мы — за читающую Россию», который реализуется в рамках направления «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни» программы Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». В рамках проекта члены регионального отделения планируют акцию «Подари книги школьной библиотеке».

Но наша деятельность не ограничивается участием в акциях и мероприятиях. Мы реагируем на обращения граждан о помощи. Наши активисты посещают членов регионального отделения Союза женщин России и одиноких граждан в медицинских учреждениях республики. Так, в связи с многочисленными обращениями малоимущих многодетных семей с просьбой оказать помощь в подготовке детей к новому учебному году было принято решение о привлечении средств спонсоров и благотворителей, на которые мы приобрели школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности. Также, при участии республиканского Фонда социального страхования, была оказана помощь детям-инвалидам в вопросе замены устаревших инвалидных колясок на современные.

По просьбе Ингушского регионального отделения в календарь республиканских мероприятий был включён и 30-летний юбилей Союза женщин России. В ознаменование этой даты члены нашего отделения по поручению руководства Союза женщин России и согласованию с руководством республики трое членов нашего отделения были награждены грамотой Главы Ингушетии, четверо — юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией», двое — почетной грамотой Народного собрания, двое — почетной грамотой правительства республики.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 30-летия СЖР, прошли при поддержке председателя Е. Лаховой в бизнес-отеле столицы республики Магасе. В нём приняли участие представители регионов СКФО, Народного собрания, Министерства труда, занятости и социального развития, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, представители муниципальных органов и общественных организаций. Сюжет о торжественном мероприятии был показан по государственному телерадиоканалу (ГТРК). Для гостей республики мы предоставили ознакомительную экскурсию на башню Согласия в Магасе, в музей краеведения имени Мальсагова в Назрани и в горную Ингушетию. К торжествам был подготовлен видеоролик о деятельности Ингушского регионального отделения.

Летом 2021 года по инициативе Союза женщин России был проведен второй этап конкурса молодежных проектов, в котором инициативная группа молодежного крыла под руководством Надии Цицкиевой с проектом «Мамино тепло» стала победителем. Суть проекта: изготовление собственными силами вязаных изделий из специализированного сырья для детей с низкой массой тела. Проект будет реализован до конца 2021 года в регионах СКФО.

Не остались мы в стороне и от предвыборной кампании. Мы подписали соглашение о сотрудничестве со штабом общественной поддержки партии «Единая Россия». Текущей задачей нашего взаимодействия является обеспечение максимального участия граждан в голосовании 17-19 сентября.

В настоящее время готовятся документы для создания женской автономной некоммерческой организации в составе ИРО для возможности участия в конкурсах и получения поддержки, в том числе от Президента России, для реализации уставных целей.

На добровольных основах в Ингушском региональном отделении ведут прием профессиональный юрист и психолог. Для сведения, наш офис расположен на первом этаже отеля «Артис Плаза» в Магасе по адресу: проспект Идриса Зязикова, дом 6. Наш контактный телефон — 7-928-74-83-291. Электронная почта: ingushetia@wuor. ru.

Мы ждем всех, кто готов помогать людям, и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и кому нужна наша помощь.