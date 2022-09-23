Цель визита — знакомство с законотворческой деятельностью регионального парламента.

В соответствии с программой пребывания в республике состоялась встреча магистрантов из различных субъектов России во главе с руководителем кафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества института, профессором Валерием Бакушевым с председателем парламента Ингушетии Магометом Тумгоевым. В беседе также приняли участие вице-спикеры Руслан Паров и Аза Хашиева, депутаты, а также четырехкратный чемпион мира по каратэ, чемпион России по боевому самбо и боец международной лиги ММА, депутат горсовета Сунжи Ингисхан Оздоев, являющийся магистрантом РАНХиГС.

Встреча прошла в живой, дружеской атмосфере. Между депутатами и магистрантами состоялся открытый и свободный диалог.

Спикер парламента Магомет Тумгоев осветил исторические аспекты формирования представительного органа региона и нормотворческой деятельности Народного Собрания Ингушетии. В рамках общения были обсуждены многие аспекты жизни региона: развитие экономики, реализация нацпроектов, вопросы взаимодействия законодательного органа с другими государственными органами и общественными организациями субъекта, строительство объектов социального значения.

Далее состоялись деловые встречи с председателями комитетов регионального парламента. Магистранты ознакомились со спецификой работы каждого комитета Парламента и обсудили проблемы межпарламентского сотрудничества. Также запланированы встречи магистрантов с руководством Ингушского государственного университета, министерства спорта Ингушетии и региональных муниципалитетов.

В завершение мероприятия Валерий Бакушев поблагодарил председателя Народного Собрания республики и депутатов за теплый прием и гостеприимство, вручив памятные подарки и сувениры от имени руководства института.