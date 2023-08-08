Магомед Алдаганов родился в селении Эрзи Джейрахского района Чечено-Ингушской АССР. В семье, помимо него, были два сына и две дочери. Отец — Юнус Алдаганов работал преподавателем в местной школе, мама была домохозяйкой.

Вскоре семья переехала в пригород Владикавказа, в посёлок Карца. Развивая интерес и способности мальчика к национальным танцам, а он танцевал с семи лет, родители записали его в танцевальный кружок, что был при Дворце пионеров г. Владикавказа. Хореографы в один голос отмечали удивительные способности юного танцора. И долго не раздумывая, по рекомендации своих наставников он после окончания школы поступил в училище искусств г. Владикавказ. Потом уже была служба в рядах Вооруженных сил советской армии в Таджикистане, где он можно сказать продолжил своё нехитрое занятие, оттачивал актёрский талант на сцене воинской части в составе военного ансамбля.

После демобилизации в 1979 году Магомед вернулся домой. Некоторое время он танцевал в Государственном Северо-Осетинском академическом ансамбле танца «Алан». Солировал в некоторых танцевальных композициях. Затем работал в Северо-Осетинском музыкальном театре, который располагался на набережной реки Терек, в одном из живописном уголке этого старого города. В творческом коллективе оценили профессиональные качества Магомеда Алдаганова. Уже через год работы он участвовал почти во всех постановках театра. Вскоре ему выделили квартиру в новом микрорайоне города Владикавказа. У него была семья, прекрасная супруга Марем Тебоева, с которой они жили в мире и согласии, двое сыновей и дочь. И вроде, казалось бы, всё устроилось в их жизни благополучно.

Но счастливая жизнь омрачилась событиями осени 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии, когда представителей ингушской национальности просто изгнали насильственным путём из сёл Пригородного района и города Владикавказа. Так семья Алдагановых оказалась в городке для беженцев в г. Назрани. Это время совпало с образованием ингушской государственности, со всеми структурами и отраслями. А значит и созданием Государственного Ингушского ансамбля танца «Ингушетия». Сюда по приглашению своих бывших коллег в качестве хореографа и устроился на работу Магомед Алдаганов.

Коллеги любили и уважали Магомеда Алдаганова. Он умел быть и другом, и наставником. Настоящий профессионал, он ценил в людях усердие, старание, ответственность, сам соответствовал всем этим критериям.

Магомед-Башир Досхоев, близкий друг и руководитель Государственного ансамбля народного танца

— С Магомедом мы были знакомы и дружны с детства, — говорит Магомед-Башир Досхоев. — Это был удивительно порядочный человек, со свойственными ему принципами честности и благородства. Был человеком слова и чести, истинным приверженцем традиций ингушского народа. Такие качества нельзя не подделать, не имитировать. Можно сказать одним словом, он был настоявшим «къонах» (мужчина).

Ну и, конечно же, как профессионалу ему не было цены. У него были отменные природные задатки, не говоря уже о профессиональной подготовке, которая была на высоком уровне. Таких специалистов можно было сосчитать, как говорится, на пальце одной руки. Он был спортивным, подтянутым, ему все «па», любые номера, любые движения, вплоть до трюковой части давались легко. Он в любое время мог с легкостью подменить артиста, ему всё удавалось, солировал в нескольких танцевальных композициях. На сцене смотрелся великолепно.

Его смерть была для нас неожиданной. Потеря, конечно, лично для меня, я потерял в его лице друга, и для ансамбля, была огромная. Дал гешт долд. Дал къахетам болб цун (да простит его и помилует Всевышний).

Эсет Мусаевна Мержоева, народная артистка Республики Ингушетия:

— Вместе с Магомедом мы стояли у истоков создания Государственного ансамбля «Ингушетия», — говорит Эсет Мусаевна. — Коллектив в основном состоял из бывших участников самодеятельных кружков и ансамблей. А Магомед был настоящим профессионалом, солировал в нескольких композициях, у него, и у меня было хореографическое образование. Это, конечно же нам очень помогало. К тому же у Магомеда был хороший опыт преподавательской работы. Он хорошо знал основы классического танца, на котором держится танцевальное искусство, и ему не сложно было владеть любым жанром. Глубокие теоретические и практические знания исполнения танцевальных движений помогали ему грамотно и доходчиво передавать свой опыт начинающим танцорам, своим подопечным.

Магомед внёс большой вклад в дело становления ансамбля, именно в работе с танцорами. Он отрабатывал часами выправку, осанку, всё что нужно танцору, чтобы определённое время выстоять на сцене. А это большая нагрузка. На сцене час-другой, на одном дыхании, потом переход из одного танца в другой, и так почти без перерыва. Постановок было много, и следовало хорошо подготовить актёров, чтобы они были в хорошей спортивной форме. Вот Магомед с ними и занимался, как говорится «тяжело в учении, легко в бою». Он мог грамотно донести до танцоров, как исполнить то или иное движение без особых физических затрат. Это был колоссальный опыт. И его уважали, ценили и почитали в коллективе, как профессионала, и как старшего по возрасту. Но самые основные сольные куски, где требовалась большая нагрузка, он выполнял сам, причём легко и непринуждённо.

Вообще был настоящий трудяга, и глубоко порядочный. Спокойный, сдержанный, готовый прийти на помощь, если мог чем-то поддержать. Не важно, на работе ли, или в другой ситуации. Мы в 90-х годах жили по соседству в бараках, все беженцы, кто с Грозного, кто с Пригородного — как одна семья. На работу, и с работы вместе. Магомед всегда безотказный, открытый, добродушный. Никогда не слышала, чтобы он говорил на повышенном тоне. Не было в нём этого. Своим примером показывал, что любую проблему можно решить без крика и окрика. И мы сдружились семьями, до сих пор поддерживаем связь. Марем, его супруга, замечательная женщина, и дети выросли достойными своего отца. В этой семье царила гармония. Магомед был настоящим семьянином, добрым, внимательным, заботливым.

Он был незаменим в ансамбле. В гастролях часто выручал, если вдруг кто-то по разным причинам не мог выйти на сцену, и у него это всё получалось. Брал инициативу в руки и мог отработать номер так, чтобы не было срывов. Танцевал великолепно с душой и любовью.

И при всех достоинствах, всегда был в тени, не был показушным, не любил выпячиваться вперёд. Очень скоромный. Он же был заслуженным артистом РИ, если бы жизнь немного дала бы ему время, стал бы народным. Да что тут титулы. Он и был настоящим, народным артистом.

О нем можно долго говорить, и только хорошее, доброе, светлое, каким он и был в жизни. Хотя тяжело говорить о нем в прошлом времени. Не верится, что его с нами нет.

Магомед Юнусович танцевал в Государственном ансамбле «Ингушетия» практически со дня его создания и до конца своих дней. Но свои хореографические способности и педагогический талант он успешно реализовывал и в течение 20 лет, со дня основания гимназии № 1 г. Назрань. Директор школы Марем Юсуповна Галаева впервые в Ингушетии включила в учебный план урок хореографии — урок национального танца, в целях сохранения и развития традиций национальной ингушской культуры, и пригласила на работу Магомеда Алдаганова в качестве учителя хореографии.

«Магомед Юнусович обладал прекрасными организаторскими способностями, — говорит она, — которые проявлялись в работе с детьми, развивая их активность и самостоятельность, располагая к себе не только учащихся, но и коллег своей добротой. Он всегда находил нужные формы общения. Относился к своему делу творчески и с ответственностью. Наши гимназисты принимали активное участие во многих городских, региональных и всероссийских творческих фестивалях, и конкурсах. Родители, коллеги всегда с уважением и благодарностью вспоминают Магомеда Юнусовича, как добропорядочного человека и профессионала своего дела за его кропотливый, нелегкий труд, терпение, огромное желание приобщить детей к национальному искусству».

В семье Алдагановых имя отца — Магомеда никогда не сходит с уст. «Магомед был хорошим сыном и братом, — говорит Марем Алдаганова, — его все очень любили. Ну и конечно же, семьянином был отличным. Я в его лице потеряла и друга, и отца семейства. Действительно, потеряла крышу. Он был для нас всем. Как-то приучил нас, баловал вниманием. Тяжело без него. Но дети моя поддержка. И внуки радуют. Жизнь продолжается».

Дети супругов — Магомеда и Марем Алдагановых — дочь Хава, филолог по образованию, сын Адам — юрист, Назир — слесарь, благополучно устроены в жизни, живут уже своими семьями.

За особый вклад в развитие культуры Республики Ингушетия Магомед Алдаганов был награждён многочисленными грамотами и благодарностями, в том числе Почетными грамотами Министерства культуры и Правительства РИ. Он артист высшей категории Государственного ансамбля, заслуженный артист Республики Ингушетия, артист высшей категории Государственного ингушского ансамбля танца «Ингушетия», заслуженный артист РИ, но главная его заслуга — это признание народа, любовь и уважение родных, близких и коллег, добрая память и благородное потомство.