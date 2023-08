В этом материале мы расскажем об одном из первых докторов физико-математических наук из чеченцев и ингушей Магомеде Абдул-Хамидовиче Чахкиеве. Он окончил докторантуру в 1995 году, но по причине, не зависящей от него, докторскую защитил лишь в 2007 году.

Семья Чахкиевых родом из селения Насыр-Корт. Дедушка Магомеда — Ахмед Сосламбекович Чахкиев был образованным человеком, ещё до депортации занимал должность начальника районной почтовой связи, и не удивительно, что он прививал своим детям — трём сыновьям и четырём дочерям — тягу к знаниям. Более преуспел в своём стремлении к наукам его младший сын, выпускник исторического факультета Московского государственного университета Башир Ахмедович Чахкиев, видный общественный и политический деятель, известный журналист, политолог, ученый, первый руководитель архивной службы республики и основатель ингушского телевидения. Башир Ахмедович очень ратовал за то, чтобы дети и племянники тяготели к знаниям, был для них строгим судьей, лучшим другом, наставником и советчиком. Он же рекомендовал своему племяннику Магомеду Абдул-Хамидовичу поступить в МГУ, зная, что у него достаточно хороший уровень знаний, и веря, что он сможет осилить самый главный в Союзе университет.

Магомед Абдул-Хамидович Чахкиев родился 10 января 1955 года в селении Тастак Казахской ССР в семье Абдул-Хамида Ахмедовича Чахкиева и Марет Шишхановой, где помимо него воспитывались сын Руслан и дочь Тамара. На родину семья вернулась в 1957 году и поселилась в городе Грозном. Старший сын, Руслан Абдул-Хамидович, окончил промысловый факультет Грозненского нефтяного института. Работал в разных отраслях народного хозяйства Чечено-Ингушской Республики. После военных событий в Грозном жил и работал в Москве. Ушёл из жизни в 2009 году. Сестра Тамара Абдул-Хамидовна окончила физико-математический факультет Грозненского педагогического института. Работала преподавателем в одной из школ г. Грозного. Потом переехала с семьёй в Ингушетию, преподавала в Ингушском государственном университете. Ушла из жизни в 2021 году.

Магомед Абдул-Хамидович окончил школу № 56 г. Грозного. Учёба ему давалась легко, но более всего он тяготел к точным наукам, собственно к математике и физике. Ещё подростком стал выписывать физико-математический журнал для школьников «Квант», в котором публиковали свои статьи и разного рода задачки для школьников известные советские учёные. Магомед настолько увлёкся решением этих задач, что после окончания школы твёрдо решил посвятить свою жизнь этой науке.

Но интересы нашего героя не ограничивались одними только точными науками. Он всерьёз увлекался спортом. Со школьных лет регулярно ходил на тренировки в спортивную школу футбола. Команда юных футболистов принимала участие в региональных и союзных соревнованиях. В 1972 году юношеская сборная команда Чечено-Ингушетии, куда входил и наш герой, одержала победу на первенстве юга России. Магомед Чахкиев был уже кандидатом в юношескую сборную РСФСР, но увлечение математическими науками перевесило интерес к спорту.

В 1972 году он поступает на механико-математический факультет Московского государственного университета. Легенды о том, что это очень сложный факультет, его не пугали, он был уверен в себе и своих знаниях. К тому же понимал, что нигде так не будут обучать фундаментальной математике, как здесь. В чём и убедился — уровень преподавания и разнообразие интересов в МГУ было на высоком уровне. Преподавали здесь по-настоящему гениальные учёные, искренне любящие своё дело, с некоторыми из них Магомед Чахкиев уже был знаком по публикациям в его любимом журнале «Квант». Будучи студентом МГУ, он не оставил и своё увлечение спортом. Уже с первых дней выступал за первую сборную МГУ по футболу, принимая участие в соревнованиях между вузами Москвы и Московской области, что не мешало его образованию. В 1977 году он с успехом окончил МГУ и вернулся на родину.

В Грозненском нефтяном институте имени Миллионщикова он работает на кафедре высшей математики. В 1980 году поступает в аспирантуру факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и через четыре года, в феврале 1984 года, защищает кандидатскую диссертацию по теме «Линейные дифференциальные операторы и оптимальные квадратурные формулы». После блестящей защиты, несмотря на предложение коллег остаться в Москве, он возвращается в родную обитель. Некоторое время преподаёт математические дисциплины и в Чечено-Ингушском государственном педагогическом институте, одновременно занимается научной деятельностью.

В 1992 году Магомед Абдул-Хамидович поступает в докторантуру факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ на кафедру оптимального управления, которую успешно завершает в 1995 году.

Но девяностые годы — время экономического и политического кризиса в стране и, собственно, в Чеченской Республике — внесли свои коррективы в судьбы многих людей. Не избежал этой волны перемен и Магомед Чахкиев, потому защита докторской «Оценки осциллирующих интегралов с выпуклой фазой и их приложения» состоялась лишь в 2007 году.

Некоторое время Магомед Чахкиев является генеральным директором ЗАО «Риента». Но в связи с военными действиями в Чеченской Республике он переезжает в Москву и здесь продолжает свою педагогическую деятельность. Работает в разных московских вузах, в частности в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, Российском государственном социальном университете и т. д. Преподаёт такие дисциплины, как математический анализ, линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения и т. д.

Магомед Чахкиев на достигнутом не останавливается. Периодически проходит курсы повышения квалификации в МГУ имени Ломоносова; в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования — «Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся»; в РГСУ — «Методики обучения по программам высшего образования с применением технологий электронного обучения» и т. д.

Занимается научно-исследовательской деятельностью. Принимает участие в различных российских и международных научных форумах и конференциях. В 1987 году выступал с докладом на международном математическом симпозиуме в Варне. В 2009 году по приглашению зарубежных коллег читал лекции в США, в университете штата Южная Каролина.

В 2017 году, выиграв по конкурсу РФФИ на издание монографии грант, он издаёт монографию «Оценки осциллирующих интегралов с выпуклой фазой». Помимо этого, у учёного-физика более 50 публикаций в таких журналах, как «Доклады академии наук», «Известия академии наук», в академических журналах «Математический сборник», «Математические заметки» «Труды академии наук» и т. д. Печатался Магомед Абдул-Хамидович и в различных международных научных журналах, таких как Italian journal of Pure and Applied Mathematics, International journal of Mathematical Analysis, Analysis Mathematica и многих других.

В данное время он работает профессором кафедры математических методов обеспечения безопасности систем РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Коллеги, студенты и родители отзываются о Магомеде Абдул-Гамидовиче как о высококвалифицированном и опытном преподавателе, высоко оценивают его умение грамотно и доходчиво преподносить материал. «Умный человек, пунктуальный специалист, мягкий, интеллигентный и открытый человек». «Прекрасный педагог и замечательный человек».

Вместе с супругой Айной Сампиевой воспитал троих детей. Берс окончил Московский энергетический институт (МЭИ), Дейси учится в магистратуре РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Лидия — студентка Московского государственного медико-стоматологического университета (МГСУ).