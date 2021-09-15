Магомед, как и все мальчишки тех времён, познал с раннего детства все тяготы жизни. К тому же он помогал матери по дому, стирал, убирал, гладил и даже готовил, потому как сестра была замужем, а мужиков в доме было пятеро. Помогал отцу на колхозном поле и по домашнему хозяйству, а в 12 лет имел собственный заработок — ходил на прополку к местному профессору. У них в хозяйстве жил ссыльный профессор Ежов, который занимался выведением новых сортов зерновых. Ежов проводил научные опыты на специально отведённых участках, там с другими ребятами и работал Магомед. А в Узбекистане, куда переехала семья, он собирал хлопок, и в 16 лет успел отличиться и завоевать первое место по уборке урожая. За это ему полагалась премия — машина, но, поскольку клеймо «спецпереселенца» всё еще преследовало депортированных, руководство ограничилось похвальной грамотой.

А вообще о Казахстане у Магомеда самые добрые впечатления, но вспоминает он три радостных события, прямо как в сказке, которые, безусловно, связаны с его исторической родиной.

«Для меня Казахстан ассоциируется с тремя радостными событиями, — говорит Магомед. — Первое — это прочитанная впервые «вайнахская» книга, роман Саид-Бея Арсанова «Когда познается дружба». Её мне дала библиотекарь — ингушская сноха Фая Зязикова. Сама она была русская, но с ингушами разделила не только кров, но и горе, радости и страдания. Я словно увидел мир в другом формате. Книга была о жизни чеченцев, но она мне очень близка была по духу.

Второе событие, тоже радостное, (Магомед спустя даже десятки лет не может говорить об этом без волнения), скорее трогательное. Это новость о нашем освобождении. Брат у меня работал на стройке, я принёс ему обед. И тут по радио стали транслировать вайнахский концерт! Это было чудо! И потом объявили, что мы свободны и можем возвращаться на родину. Люди плакали, обнимались, танцевали! Было непередаваемое чувство счастья!

И следующее событие — это гастроли в Алма-Ате государственного ансамбля Дагестана. На сцене танцевал Махмуд Эсамбаев! Мы не делились тогда на чеченцев и ингушей, мы были как одно целое, единое. Зал был переполнен. Чувствовалось во всём веяние нового многообещающего светлого будущего».

После снятия ограничений люди хлынули на родину. Поток возвращающихся невозможно было остановить. Тогда остановились поезда. И тут пришло из Москвы указание, приостановить возвращение людей. Тем, кто успел распродать нажитое, сорваться с обжитых мест, выделили большой район для временного проживания в Алма-Ате.

Так на родину семья Эгиевых вернулась в 1959 году.

«Помню, как в Беслане, на железнодорожной станции, по вагонам прошёл клич, чтобы все вышли на ловзар (лезгинка). Мы танцевали прямо на площадке лезгинку, — вспоминает Магомед. — Азарт был непередаваемым! Мы ликовали. Люди целовали землю! Это был наш ответ местным жителям, которые в 1944 году в феврале провожали ингушей в ссылку, не скрывая своей радости, и устроили в честь трагического для нас события танцы на железнодорожном вокзале.

Мы вернулись в родовое селение Барсуки, но от отцовского кирпичного дома не осталось даже фундамента. Бывшие жильцы унесли всё, до последнего кирпича. В обкоме партии, куда мы обратились за помощью, нас и слушать не стали. Так мы решили осесть в Малгобеке, где обещали работу. На пустом месте построили саманный домик и снова начали обустраивать свой быт».

Учился к тому времени Магомед в десятом классе. На весь Малгобек их было всего 10 выпускников, среди которых два ингуша и два чеченца, остальные — представители разных национальностей, поселившихся здесь после депортации коренных жителей.

«25 мая в городском парке возле пруда мы встретили рассвет, — говорит, подытоживая большую часть своей жизни, Магомед Эгиев, — и на этом моя молодость закончилась».

Взрослая жизнь Магомеда Эгиева

Магомед учился хорошо, знания ему давались легко, и он смело пошёл поступать в Ленинградский строительный институт. Но ему сказали, что письменную работу по физике он написал на двойку. Магомед вернулся домой и поступил в Грозненский нефтяной институт на строительный факультет. Через три года бывшего абитуриента Эгиева вызвали на суд в качестве свидетеля.

«Судили, дай Бог мне памяти, некоего Неколиди, — вспоминает Магомед, — который мою письменную работу, написанную, как оказалось, на четверку, подменил, и в результате прошёл в вуз его знакомый. Я на суде засвидетельствовал, что работа действительно написана моей рукой. Вот такая история была у меня».

Так как учиться на дневном отделении было накладно, Магомед перевёлся на вечернее, а днём работал каменщиком на стройке. Но со второго курса его призвали в армию. К радости, в войсках служил ингуш, офицер Зураб Кодзоев. Он был на хорошем счету в дивизии, оказывал поддержку вайнахам, а Магомеда переполняло чувство гордости за земляка.

Магомед окончил институт экстерном в 1972 году и начал свою профессиональную трудовую деятельность в СМУ-7 Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС) города Грозного. Здесь он работал главным инженером и выполнял обязанности освобождённого председателя профкома, где куратором была Зинаида Ахмадовна Яндиева, секретарь обкома партии профсоюза строителей. По её рекомендации Магомеду выделили квартиру в центре Грозного. Магомеда уважали за его деловые, профессиональные и человеческие качества.

Казалось бы, жизнь налаживается. Он был членом Компартии. Руководство готовило его на должность инструктора обкома партии в отдел строительства. Но зима 1973 года изменила его планы. Он проходил курсы повышения квалификации. В эти дни на центральной площади Грозного проходили известные события — люди вышли на мирную демонстрацию с лозунгом вернуть отторгнутый Пригородный район. Магомед волею судьбы оказался в гуще этих событий. Он понимал, что народ слепо верит и ждёт положительного решения Кремля. Он понимал, что людей толкают на провокацию, и хотел как-то призвать народ к спокойствию, убедить их разойтись и не надеяться на чудо. Но его действия спецслужбы расценили по своему усмотрению, его исключили из партии, лишили всех наград, уволили с работы и отобрали квартиру. Вот она, система правосудия.

Но Магомеда очень уважали на работе и, чтобы не лишить семью доходов, пристроили диспетчером, а через год он перешёл на должность мастера, ибо его профессиональные качества были очень востребованы. В партии он восстановился через лет пять, когда к ним на работу внезапно нагрянул первый секретарь обкома партии Чечено-Ингушетии Александр Власов. Он остался довольным ходом работы, и когда узнал о судьбе начальника участка, кем в то время уже был Эгиев, дал указание разобраться. Через неделю Магомед был восстановлен в партии, в должности главного инженера и во всех правах.

СМУ-7, где Магомед долгие годы исполнял обязанности главного инженера, было одним из передовых строительных управлений в Чечено-Ингушетии. Они занимались строительством заводов, установок, связанных с нефтехимической и газовой промышленностями. Одна из самых значимых площадок среди строительных объектов этой организации — это установка ЭЛОУ-АВТ, которую они сдали досрочно в эксплуатацию в 1977 году. Эта была самая мощная система в Европе по переработке нефти — крекинг-установка ЭЛОУ-АВТ, которую устанавливали британцы на Грозненском заводе имени В. И. Ленина. Генеральным подрядчиком этих работ явилось СМУ-7, и в этом была немалая заслуга Магомеда Эгиева. Но здесь были заняты и другие подразделения Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС). Здесь же работали и иностранные специалисты. Соответственно, в этом управлении был сильный, грамотный инженерно-технический состав, на голову выше, чем в других строительных организациях. Ну, и, соответственно, руководил этим коллективом и всей этой работой главный инженер Магомед Эгиев, который нёс ответственность за всё производство.

В СМУ-7 на должности главного инженера Магомед проработал до 1993 года. С малых лет планка его достижений всегда оставалась на высоте, его участок был первым среди равных, он был победителем социалистических соревнований, а фотография СМУ-7 ЧИУС двенадцать лет висела на главной доске почёта в Москве — на ВДНХ.

С 1993 года до ухода на пенсию Магомед Эгиев работал начальником СМУ-1 объединения «Ингушстрой» в городе Малгобеке.

Магомед Эгиев — ветеран труда, это звание ему присвоили дважды. Первый раз в Советском Союзе в 1988 году, во второй раз — в современной России в 2006 году. Помимо этого, в его наградном списке многочисленные благодарности, грамоты, в том числе и почётные.

После ухода на пенсию он всецело отдался домашнему хозяйству. По натуре человек трудолюбивый, который ни минуты не мог сидеть сложа руки, он обзавёлся большим хозяйством, развёл овец, домашнюю птицу, среди которых бегали и цесарки, посадил фруктовый сад, в котором на удивление выросли и добротные гранаты. «Вся моя жизнь — трудовая вахта, — говорит Магомед Эгиев, — работы я не боялся, и на жизнь не жалуюсь!»

С ним рядом его спутница жизни Диба Бокова, которая во все времена обеспечивала ему надежный тыл и воспитала достойных сыновей, а сегодня внуки радуют их своими успехами.