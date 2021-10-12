Также будет сохранен традиционный формат с поквартирным обходом. Участвовать в переписи могут граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России. Участие в переписи — добровольное.

«Даже тот факт, что Всероссийская перепись производится на принципах добровольности, — говорит начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии, известный религиозный деятель Магомед Харсиев, — что не нарушает гражданские права личности, говорит о том, что делается это в интересах самого же народа. Это следует понять каждому из нас. Проблема неприятия переписи у верующих не должна стоять, ибо она не нарушает духовных основ человека. В переписном листе, насколько я знаю, не будет и не должно быть вопросов, вызывающих озабоченность верующих. К тому же в опросник, как и в предыдущие годы, не внесён вопрос о вероисповедании.

Данные, которые собирает переписчик, определены Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». Опросник состоит из таких вопросов, как возраст, гражданство, национальная и языковая принадлежность, образование, семейное положение, источники доходов (работа, пенсия, пособие) и тому подобное. Все сведения записываются только со слов опрашиваемого. С людей не будут требовать предъявления каких-либо других документов. Данные, сообщенные гражданами в ходе переписи, конфиденциальны. В то время как сам переписчик должен будет предъявить удостоверение с необходимыми степенями защиты, оно действительно при предъявлении паспорта.

Данные переписи необходимых для того, чтобы прогнозировать социально-экономическую политику, определить действия в сфере занятости, в плане создания социальных программ, а также для работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. По закону, участие во Всероссийской переписи населения является общественной обязанностью человека и гражданина.

Необходимо рассеять страхи, преодолеть негативное отношение и принять участие в этом мероприятии. К тому же это летопись нашей страны, это наша история. А результаты необходимы будут не только сегодня, они пригодятся в будущем и нашим потомкам. Как и сведения, предоставленные нам сегодня в многотомнике «Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года», автором которого является известный учёный Тимурлан Муталиев. Эта учетно-статистическая информация, в том числе о социальных институтах (семье, фамилии, патронимии), материальном благосостоянии населения, уровне образования, развитии ремесла и торговли и т. д., весьма познавательна и крайне важна для изучения истории ингушского народа и всего Северо-Кавказского региона второй половины XIX века".